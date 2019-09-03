Как приготовить спагетти болоньезе: рецепт с болгарским перцем

Вкусная паста болоньезе без вина

Спагетти с соусом болоньезе Фото: freepik.com

Болоньезе – это насыщенный мясной соус родом из Италии. В его классический рецепт входят: говядина, свинина, панчетта, лук, морковь, сельдерей, томатная паста, мясной бульон, красное вино и, по желанию, молоко или сливки.

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Соус болоньезе сочетают с самыми разными видами пасты – с ним подают лазанью, каннеллони и равиоли, но самый известный и популярный рецепт – это спагетти с соусом болоньезе.

Спагетти болоньезе со сладким перцем

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

190 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 упаковка спагетти из твердых сортов пшеницы

600 г мясного фарша

4 помидора

2 болгарских перца

Оливковое масло

3 зубчика чеснока

1 луковица

Соль, перец – по вкусу

Итальянские травы – по вкусу

Тертый пармезан – по вкусу

Способ приготовления:

Мелко измельчите чеснок и лук, и отправьте их обжариваться на оливковом масле до золотистого цвета. Добавьте в сковороду фарш (лучше всего говяжий или смешанный) и обжаривайте примерно 10-12 минут, разбивая комочки лопаткой. Нарежьте перец небольшими кусочками и также отправьте обжариваться. С помидоров снимите кожуру, нарежьте их небольшими кусочками и также отправьте в сковороду. Посолите все и поперчите, тщательно перемешайте и тушите до готовности. Добавьте свежие или сушеные травы. Отварите спагетти до состояния аль денте. Смешайте соус со спагетти, посыпьте тертым сыром и подавайте на стол.

Как правильно варить спагетти

Опускайте спагетти только в интенсивно кипящую подсоленную воду, ставя их "веером" в самый центр кастрюли, где вода кипит наиболее бурно. Во время приготовления не накрывайте кастрюлю крышкой и не забывайте периодически помешивать пасту ложкой. Обычно время варки указано на упаковке. За 2-3 минуты до предполагаемой готовности попробуйте спагетти – возможно, они уже сварились.

Ни в коем случае не промывайте готовую итальянскую пасту холодной водой. Резкий перепад температуры может испортить ее вкус и уменьшить содержание полезных веществ и витаминов.

Напомним, ранее мы делились рецептом пасты болоньезе от Джейми Оливера.

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