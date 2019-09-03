Как приготовить спагетти болоньезе: рецепт с болгарским перцем
Вкусная паста болоньезе без вина
Болоньезе – это насыщенный мясной соус родом из Италии. В его классический рецепт входят: говядина, свинина, панчетта, лук, морковь, сельдерей, томатная паста, мясной бульон, красное вино и, по желанию, молоко или сливки.
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Соус болоньезе сочетают с самыми разными видами пасты – с ним подают лазанью, каннеллони и равиоли, но самый известный и популярный рецепт – это спагетти с соусом болоньезе.
Спагетти болоньезе со сладким перцем
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 190 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 упаковка спагетти из твердых сортов пшеницы
- 600 г мясного фарша
- 4 помидора
- 2 болгарских перца
- Оливковое масло
- 3 зубчика чеснока
- 1 луковица
- Соль, перец – по вкусу
- Итальянские травы – по вкусу
- Тертый пармезан – по вкусу
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Способ приготовления:
- Мелко измельчите чеснок и лук, и отправьте их обжариваться на оливковом масле до золотистого цвета.
- Добавьте в сковороду фарш (лучше всего говяжий или смешанный) и обжаривайте примерно 10-12 минут, разбивая комочки лопаткой.
- Нарежьте перец небольшими кусочками и также отправьте обжариваться.
- С помидоров снимите кожуру, нарежьте их небольшими кусочками и также отправьте в сковороду.
- Посолите все и поперчите, тщательно перемешайте и тушите до готовности. Добавьте свежие или сушеные травы.
- Отварите спагетти до состояния аль денте.
- Смешайте соус со спагетти, посыпьте тертым сыром и подавайте на стол.
Как правильно варить спагетти
Опускайте спагетти только в интенсивно кипящую подсоленную воду, ставя их "веером" в самый центр кастрюли, где вода кипит наиболее бурно. Во время приготовления не накрывайте кастрюлю крышкой и не забывайте периодически помешивать пасту ложкой. Обычно время варки указано на упаковке. За 2-3 минуты до предполагаемой готовности попробуйте спагетти – возможно, они уже сварились.
Ни в коем случае не промывайте готовую итальянскую пасту холодной водой. Резкий перепад температуры может испортить ее вкус и уменьшить содержание полезных веществ и витаминов.
Напомним, ранее мы делились рецептом пасты болоньезе от Джейми Оливера.
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