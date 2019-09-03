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Как приготовить спагетти болоньезе: рецепт с болгарским перцем

Вкусная паста болоньезе без вина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:45
Спагетти с соусом болоньезе
Спагетти с соусом болоньезе
Фото: freepik.com

Болоньезе – это насыщенный мясной соус родом из Италии. В его классический рецепт входят: говядина, свинина, панчетта, лук, морковь, сельдерей, томатная паста, мясной бульон, красное вино и, по желанию, молоко или сливки.

Смотрите видео, как приготовить пасту с курицей и медом:

Соус болоньезе сочетают с самыми разными видами пасты – с ним подают лазанью, каннеллони и равиоли, но самый известный и популярный рецепт – это спагетти с соусом болоньезе.

Спагетти болоньезе со сладким перцем

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 190 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 упаковка спагетти из твердых сортов пшеницы
  • 600 г мясного фарша
  • 4 помидора
  • 2 болгарских перца
  • Оливковое масло
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 луковица
  • Соль, перец – по вкусу
  • Итальянские травы – по вкусу
  • Тертый пармезан – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Мелко измельчите чеснок и лук, и отправьте их обжариваться на оливковом масле до золотистого цвета.
  2. Добавьте в сковороду фарш (лучше всего говяжий или смешанный) и обжаривайте примерно 10-12 минут, разбивая комочки лопаткой.
  3. Нарежьте перец небольшими кусочками и также отправьте обжариваться.
  4. С помидоров снимите кожуру, нарежьте их небольшими кусочками и также отправьте в сковороду.
  5. Посолите все и поперчите, тщательно перемешайте и тушите до готовности. Добавьте свежие или сушеные травы.
  6. Отварите спагетти до состояния аль денте.
  7. Смешайте соус со спагетти, посыпьте тертым сыром и подавайте на стол.

Как правильно варить спагетти

Опускайте спагетти только в интенсивно кипящую подсоленную воду, ставя их "веером" в самый центр кастрюли, где вода кипит наиболее бурно. Во время приготовления не накрывайте кастрюлю крышкой и не забывайте периодически помешивать пасту ложкой. Обычно время варки указано на упаковке. За 2-3 минуты до предполагаемой готовности попробуйте спагетти – возможно, они уже сварились.

Ни в коем случае не промывайте готовую итальянскую пасту холодной водой. Резкий перепад температуры может испортить ее вкус и уменьшить содержание полезных веществ и витаминов.

Напомним, ранее мы делились рецептом пасты болоньезе от Джейми Оливера.

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Источник: Сегодня
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