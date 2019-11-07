Как приготовить стейк с клюквенно-брусничным соусом

Рецепт сочного мяса с соусом из осенних ягод

Стейк с соусом Фото: Unsplash

Стейки с клювенно-брусничным соусом – это очень вкусно! Для приготовления блюда вам понадобятся: мясо, специи по вкусу, клюква, брусника, сахар и бальзамический уксус.

Смотрите видео, как выбрать качественное мясо:

Кстати, домашний клюквенный соус отлично хранится, его можно держать в холодильнике около месяца.

Стейк с клюквенно-брусничным соусом

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

271 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Мясо – 2 стейка по 250 г

Специи – по вкусу

Оливковое масло – 2—3 ст. л.

Для соуса:

Клюква – 150 г

Брусника – 50 г

Сахар – 5 ст. л.

Бальзамический уксус – 2 ст. л.

Смесь перцев (красный, белый, черный) – по вкусу

Способ приготовления:

Для начала выбрать мясо — свинину, курятину, баранину или говядину. Натереть мясо специями и оставить мариноваться на полчаса. Тем временем приготовить соус. Положить в блендер свежие ягоды клюквы и брусники, добавить сахар, бальзамический уксус и по несколько горошин разных перцев. Хорошо измельчить. Перелить смесь в кастрюлю, довести до кипения и варить 5 минут. Мясо обжарить на мангале с двух сторон до желаемой степени готовности. Переложить его на тарелку и подавать вместе с клюквенным соусом.

Как выбрать мясо для стейков

Свинину для стейка лучше брать с лопатки, бедра или шеи, курятину — из бедра или голени, баранину — из шеи, бедра или части филе.

Чтобы определить качество говядины, нажмите пальцем на мясо. Если на нем осталась на некоторое время вмятина, значит, оно нежное и свежее, а если мясо "пружинит" — стейк получится "резиновым".

Напомним, ранее мы делились советами по приготовлению стейков. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить стейк из свинины с яблоками.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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