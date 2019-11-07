Как приготовить стейк с клюквенно-брусничным соусом
Рецепт сочного мяса с соусом из осенних ягод
Стейки с клювенно-брусничным соусом – это очень вкусно! Для приготовления блюда вам понадобятся: мясо, специи по вкусу, клюква, брусника, сахар и бальзамический уксус.
Смотрите видео, как выбрать качественное мясо:
Кстати, домашний клюквенный соус отлично хранится, его можно держать в холодильнике около месяца.
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Стейк с клюквенно-брусничным соусом
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 271 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Мясо – 2 стейка по 250 г
- Специи – по вкусу
- Оливковое масло – 2—3 ст. л.
Для соуса:
- Клюква – 150 г
- Брусника – 50 г
- Сахар – 5 ст. л.
- Бальзамический уксус – 2 ст. л.
- Смесь перцев (красный, белый, черный) – по вкусу
Способ приготовления:
- Для начала выбрать мясо — свинину, курятину, баранину или говядину. Натереть мясо специями и оставить мариноваться на полчаса.
- Тем временем приготовить соус. Положить в блендер свежие ягоды клюквы и брусники, добавить сахар, бальзамический уксус и по несколько горошин разных перцев. Хорошо измельчить.
- Перелить смесь в кастрюлю, довести до кипения и варить 5 минут.
- Мясо обжарить на мангале с двух сторон до желаемой степени готовности.
- Переложить его на тарелку и подавать вместе с клюквенным соусом.
Как выбрать мясо для стейков
Свинину для стейка лучше брать с лопатки, бедра или шеи, курятину — из бедра или голени, баранину — из шеи, бедра или части филе.
Чтобы определить качество говядины, нажмите пальцем на мясо. Если на нем осталась на некоторое время вмятина, значит, оно нежное и свежее, а если мясо "пружинит" — стейк получится "резиновым".
Напомним, ранее мы делились советами по приготовлению стейков. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить стейк из свинины с яблоками.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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