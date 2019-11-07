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Как приготовить стейк с клюквенно-брусничным соусом

Рецепт сочного мяса с соусом из осенних ягод

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
Стейк с соусом
Стейк с соусом
Фото: Unsplash

Стейки с клювенно-брусничным соусом – это очень вкусно! Для приготовления блюда вам понадобятся: мясо, специи по вкусу, клюква, брусника, сахар и бальзамический уксус.

Смотрите видео, как выбрать качественное мясо:

Кстати, домашний клюквенный соус отлично хранится, его можно держать в холодильнике около месяца.

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Стейк с клюквенно-брусничным соусом

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 271 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Мясо – 2 стейка по 250 г
  • Специи – по вкусу
  • Оливковое масло – 2—3 ст. л.

Для соуса:

  • Клюква – 150 г
  • Брусника – 50 г
  • Сахар – 5 ст. л.
  • Бальзамический уксус – 2 ст. л.
  • Смесь перцев (красный, белый, черный) – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Для начала выбрать мясо — свинину, курятину, баранину или говядину. Натереть мясо специями и оставить мариноваться на полчаса.
  2. Тем временем приготовить соус. Положить в блендер свежие ягоды клюквы и брусники, добавить сахар, бальзамический уксус и по несколько горошин разных перцев. Хорошо измельчить.
  3. Перелить смесь в кастрюлю, довести до кипения и варить 5 минут.
  4. Мясо обжарить на мангале с двух сторон до желаемой степени готовности.
  5. Переложить его на тарелку и подавать вместе с клюквенным соусом.

Как выбрать мясо для стейков

Свинину для стейка лучше брать с лопатки, бедра или шеи, курятину — из бедра или голени, баранину — из шеи, бедра или части филе.

Чтобы определить качество говядины, нажмите пальцем на мясо. Если на нем осталась на некоторое время вмятина, значит, оно нежное и свежее, а если мясо "пружинит" — стейк получится "резиновым".

Напомним, ранее мы делились советами по приготовлению стейков. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить стейк из свинины с яблоками.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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