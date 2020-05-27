Как приготовить суфле из печени: ТОП-5 рецептов аппетитной закуски
Лучшие рецепты суфле из печени с фото
Суфле из печени – это легкая и нежная закуска, которая может стать отличной альтернативой печеночным оладьям. Печень для приготовления подойдет любая – куриная, говяжья, свиная. Чтобы она стала мягче, ее нужно предварительно вымочить в холодном молоке.
Печеное суфле можно готовить как в одной большой форме, так и в порционных кокотницах. Калорийность суфле из печени – 131 ккал на 100 г.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1 кг печенки
- 1 большая луковица
- 500 мл молока
- 100 г манки
- 2 яйца
- Соль по вкусу
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Способ приготовления:
- Печенку прокрутить вместе с луком в блендере или мясорубке два раза.
- Яйца взбить.
- Смешать печенку, яйца, манку и молоко. Вылить в подготовленную форму для запекания.
- Запекать при 180 ºС около часа.
- Дать немного остыть, прежде чем нарезать.
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Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 100 г сливок
- 2 шт. моркови
- 2 ст.л. муки
- 2 соленых огурца
- 2 яйца
- Смесь перцев
- 1 луковица
- 800 г куриной печени
- Соль
Способ приготовления:
- Хорошо помыть печень, затем измельчить при помощи блендера или мясорубки.
- Перемолотую печенку вылить в большую миску.
- Луковицу почистить и очень мелко порубить.
- Соленые огурцы, лучше домашние, нарезать маленькими кубиками.
- Очищенную морковь натереть на мелкой или средней терке.
- Добавить овощи к печени, перемешать.
- Муку просеять через сито над миской. Посолить и поперчить.
- Яйца и сливки взбить.
- Вылить взбитую смесь в миску.
- Форму для запекания или глубокую сковороду смазать сливочным маслом и вылить туда будущее суфле.
- В духовку, разогретую до 200 ºС, отправить форму и выпекать в течение часа, при необходимости снимая пену.
- Готовое суфле из куриной печени нарезать порционными кусочками и подать к столу.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 600 г куриной печени
- По 150 г репчатого лука, кабачков и шампиньонов
- 200 г сладкого перца
- 100 г белого вина
- 80 г манки
- 200 г жирной сметаны
- 4 яйца
- 40 г сливочного масла
- Соль, перец
- Сушеный чеснок
- Сушеный тимьян
Способ приготовления:
- Нарежьте кубиком лук, кабачок, сладкий перец и грибы.
- Тушите на сливочном масле 5-7 минут, периодически помешивая. После приправьте солью и специями. Добавьте вино и тушите, пока не выпарится жидкость.
- Пропустите печень через мясорубку, используя мелкую сетку.
- Соедините обжаренные овощи с грибами, измельченную печень, сметану, манку, яйца, соль, перец и хорошо перемешайте.
- Дно разъемной формы застелите пергаментом, вылейте печеночное тесто и запекайте при температуре 180 °С 50 минут.
- Затем дайте запеканке полностью остыть.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г куриной печени
- 2 яйца
- 100 мл сливок
- 150 г лука
- 150 г моркови
- 3-5 ст.л. муки
- Соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Печень, морковь и лук прокрутите через мясорубку. Яйца взбейте с солью и перцем.
- В печеночную массу добавьте яйца, влейте сливки, посолите и поперчите по вкусу.
- Добавьте муку и перемешайте. Должна получиться консистенция, похожая на тесто для оладий.
- Формочки для выпечки смажьте маслом (если используете силиконовые – этого делать не нужно).
- Разлейте массу по формочкам и запекайте в разогретой до 180 ºС духовке 40-45 минут.
- Готовность проверяйте при помощи зубочистки или спички.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г печени
- 2-3 луковицы
- 50 г сливок
- 1 ст.л. сливочного масла
- Панировочные сухари
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- В блендере измельчите печень и лук, посолите, поперчите.
- Чашу мультиварки смажьте маслом и посыпьте сухарями.
- Вылейте в чашу печеночную массу и поставьте готовиться в режиме "Выпечка" на 40 минут.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печеночный торт из куриной печени. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом пирожков с печенкой и горошком.
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