Как приготовить суфле из печени: ТОП-5 рецептов аппетитной закуски

Лучшие рецепты суфле из печени с фото

Суфле из печени – это легкая и нежная закуска, которая может стать отличной альтернативой печеночным оладьям. Печень для приготовления подойдет любая – куриная, говяжья, свиная. Чтобы она стала мягче, ее нужно предварительно вымочить в холодном молоке.

Печеное суфле можно готовить как в одной большой форме, так и в порционных кокотницах. Калорийность суфле из печени – 131 ккал на 100 г.

Суфле из печенки

Суфле из печени в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1 кг печенки

1 большая луковица

500 мл молока

100 г манки

2 яйца

Соль по вкусу

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Способ приготовления:

Печенку прокрутить вместе с луком в блендере или мясорубке два раза. Яйца взбить. Смешать печенку, яйца, манку и молоко. Вылить в подготовленную форму для запекания. Запекать при 180 ºС около часа. Дать немного остыть, прежде чем нарезать.

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Суфле из печени с солеными огурцами

Суфле из печенки в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

100 г сливок

2 шт. моркови

2 ст.л. муки

2 соленых огурца

2 яйца

Смесь перцев

1 луковица

800 г куриной печени

Соль

Способ приготовления:

Хорошо помыть печень, затем измельчить при помощи блендера или мясорубки. Перемолотую печенку вылить в большую миску. Луковицу почистить и очень мелко порубить. Соленые огурцы, лучше домашние, нарезать маленькими кубиками. Очищенную морковь натереть на мелкой или средней терке. Добавить овощи к печени, перемешать. Муку просеять через сито над миской. Посолить и поперчить. Яйца и сливки взбить. Вылить взбитую смесь в миску. Форму для запекания или глубокую сковороду смазать сливочным маслом и вылить туда будущее суфле. В духовку, разогретую до 200 ºС, отправить форму и выпекать в течение часа, при необходимости снимая пену. Готовое суфле из куриной печени нарезать порционными кусочками и подать к столу.

Запеканка из печени

Печеночная запеканка Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

600 г куриной печени

По 150 г репчатого лука, кабачков и шампиньонов

200 г сладкого перца

100 г белого вина

80 г манки

200 г жирной сметаны

4 яйца

40 г сливочного масла

Соль, перец

Сушеный чеснок

Сушеный тимьян

Способ приготовления:

Нарежьте кубиком лук, кабачок, сладкий перец и грибы. Тушите на сливочном масле 5-7 минут, периодически помешивая. После приправьте солью и специями. Добавьте вино и тушите, пока не выпарится жидкость. Пропустите печень через мясорубку, используя мелкую сетку. Соедините обжаренные овощи с грибами, измельченную печень, сметану, манку, яйца, соль, перец и хорошо перемешайте. Дно разъемной формы застелите пергаментом, вылейте печеночное тесто и запекайте при температуре 180 °С 50 минут. Затем дайте запеканке полностью остыть.

Суфле из печени с овощами

Суфле из печени с овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г куриной печени

2 яйца

100 мл сливок

150 г лука

150 г моркови

3-5 ст.л. муки

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Печень, морковь и лук прокрутите через мясорубку. Яйца взбейте с солью и перцем. В печеночную массу добавьте яйца, влейте сливки, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте муку и перемешайте. Должна получиться консистенция, похожая на тесто для оладий. Формочки для выпечки смажьте маслом (если используете силиконовые – этого делать не нужно). Разлейте массу по формочкам и запекайте в разогретой до 180 ºС духовке 40-45 минут. Готовность проверяйте при помощи зубочистки или спички.

Суфле из печени без муки в мультиварке

Суфле из печени без муки Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г печени

2-3 луковицы

50 г сливок

1 ст.л. сливочного масла

Панировочные сухари

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

В блендере измельчите печень и лук, посолите, поперчите. Чашу мультиварки смажьте маслом и посыпьте сухарями. Вылейте в чашу печеночную массу и поставьте готовиться в режиме "Выпечка" на 40 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печеночный торт из куриной печени. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом пирожков с печенкой и горошком.

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