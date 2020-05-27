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Как приготовить суфле из печени: ТОП-5 рецептов аппетитной закуски

Сегодня, 13:18

Лучшие рецепты суфле из печени с фото

Суфле из печени – это легкая и нежная закуска, которая может стать отличной альтернативой печеночным оладьям. Печень для приготовления подойдет любая – куриная, говяжья, свиная. Чтобы она стала мягче, ее нужно предварительно вымочить в холодном молоке.

Печеное суфле можно готовить как в одной большой форме, так и в порционных кокотницах. Калорийность суфле из печени – 131 ккал на 100 г.

Суфле из печенки

Суфле из печени в духовке
Суфле из печени в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг печенки
  • 1 большая луковица
  • 500 мл молока
  • 100 г манки
  • 2 яйца
  • Соль по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Печенку прокрутить вместе с луком в блендере или мясорубке два раза.
  2. Яйца взбить.
  3. Смешать печенку, яйца, манку и молоко. Вылить в подготовленную форму для запекания.
  4. Запекать при 180 ºС около часа.
  5. Дать немного остыть, прежде чем нарезать.

Смотрите видео, как сделать печеночный паштет с коньяком:

Суфле из печени с солеными огурцами

Суфле из печенки в духовке
Суфле из печенки в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 100 г сливок
  • 2 шт. моркови
  • 2 ст.л. муки
  • 2 соленых огурца
  • 2 яйца
  • Смесь перцев
  • 1 луковица
  • 800 г куриной печени
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Хорошо помыть печень, затем измельчить при помощи блендера или мясорубки.
  2. Перемолотую печенку вылить в большую миску.
  3. Луковицу почистить и очень мелко порубить.
  4. Соленые огурцы, лучше домашние, нарезать маленькими кубиками.
  5. Очищенную морковь натереть на мелкой или средней терке.
  6. Добавить овощи к печени, перемешать.
  7. Муку просеять через сито над миской. Посолить и поперчить.
  8. Яйца и сливки взбить.
  9. Вылить взбитую смесь в миску.
  10. Форму для запекания или глубокую сковороду смазать сливочным маслом и вылить туда будущее суфле.
  11. В духовку, разогретую до 200 ºС, отправить форму и выпекать в течение часа, при необходимости снимая пену.
  12. Готовое суфле из куриной печени нарезать порционными кусочками и подать к столу.

Запеканка из печени

Печеночная запеканка
Печеночная запеканка
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 600 г куриной печени
  • По 150 г репчатого лука, кабачков и шампиньонов
  • 200 г сладкого перца
  • 100 г белого вина
  • 80 г манки
  • 200 г жирной сметаны
  • 4 яйца
  • 40 г сливочного масла
  • Соль, перец
  • Сушеный чеснок
  • Сушеный тимьян

Способ приготовления:

  1. Нарежьте кубиком лук, кабачок, сладкий перец и грибы.
  2. Тушите на сливочном масле 5-7 минут, периодически помешивая. После приправьте солью и специями. Добавьте вино и тушите, пока не выпарится жидкость.
  3. Пропустите печень через мясорубку, используя мелкую сетку.
  4. Соедините обжаренные овощи с грибами, измельченную печень, сметану, манку, яйца, соль, перец и хорошо перемешайте.
  5. Дно разъемной формы застелите пергаментом, вылейте печеночное тесто и запекайте при температуре 180 °С 50 минут.
  6. Затем дайте запеканке полностью остыть.

Суфле из печени с овощами

Суфле из печени с овощами
Суфле из печени с овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г куриной печени
  • 2 яйца
  • 100 мл сливок
  • 150 г лука
  • 150 г моркови
  • 3-5 ст.л. муки
  • Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Печень, морковь и лук прокрутите через мясорубку. Яйца взбейте с солью и перцем.
  2. В печеночную массу добавьте яйца, влейте сливки, посолите и поперчите по вкусу.
  3. Добавьте муку и перемешайте. Должна получиться консистенция, похожая на тесто для оладий.
  4. Формочки для выпечки смажьте маслом (если используете силиконовые – этого делать не нужно).
  5. Разлейте массу по формочкам и запекайте в разогретой до 180 ºС духовке 40-45 минут.
  6. Готовность проверяйте при помощи зубочистки или спички.

Суфле из печени без муки в мультиварке

Суфле из печени без муки
Суфле из печени без муки
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г печени
  • 2-3 луковицы
  • 50 г сливок
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • Панировочные сухари
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. В блендере измельчите печень и лук, посолите, поперчите.
  2. Чашу мультиварки смажьте маслом и посыпьте сухарями.
  3. Вылейте в чашу печеночную массу и поставьте готовиться в режиме "Выпечка" на 40 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печеночный торт из куриной печени. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом пирожков с печенкой и горошком.

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Источник: Сегодня
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