Как приготовить суп с клецками и летними овощами: пошаговый рецепт

Вкусный суп с клецками, зеленым горошком и овощами

Вкусный суп с клецками Фото: Depositphotos

Этот простой суп с клецками готовится очень быстро, вам даже не нужно будет варить бульон. Он получается ярким, легким и насыщенным, поэтому обязательно понравится всей семье. Тем более что с набором овощей всегда можно экспериментировать.

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В рецепте используется мясо курицы, но вы можете заменить его телятиной или приготовить вегетарианскую версию блюда.

Рецепт супа с клецками и летними овощами

Ингредиенты:

1 луковица

2-3 болгарских перца разных цветов

1 морковь

Растительное масло

Куриное филе – 1 шт.

1 л воды

200 г зеленого горошка

2 яйца

1 ст.л. молока

Мука

Соль, молотый перец

Способ приготовления:

Мелко нарезать очищенную луковицу и болгарских перца, натереть морковь на терке. Пассеровать овощи на растительном масле 15 минут. Если у вас есть кастрюля с толстым дном, можно жарить в кастрюле. Добавить к овощам мелко нарезанные кусочки курицы. Потушить минут 15-20 под крышкой Добавить к овощам литр кипящей воды и зеленый горошек. Варить около 5 минут. Для клецок яйца немного взбить, добавить молоко, посолить и всыпать столько муки, чтобы получилось густое тесто. Чайной ложкой набирать небольшое количество теста и опускать в кипящий суп. Варить около 5 минут. Посолить и поперчить суп по вкусу. Подавать горячим вместе со сметаной.

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