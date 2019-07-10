Как приготовить суп с клецками и летними овощами: пошаговый рецепт
Вкусный суп с клецками, зеленым горошком и овощами
Этот простой суп с клецками готовится очень быстро, вам даже не нужно будет варить бульон. Он получается ярким, легким и насыщенным, поэтому обязательно понравится всей семье. Тем более что с набором овощей всегда можно экспериментировать.
Смотрите видео, как приготовить мисо суп:
В рецепте используется мясо курицы, но вы можете заменить его телятиной или приготовить вегетарианскую версию блюда.
Рецепт супа с клецками и летними овощами
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 2-3 болгарских перца разных цветов
- 1 морковь
- Растительное масло
- Куриное филе – 1 шт.
- 1 л воды
- 200 г зеленого горошка
- 2 яйца
- 1 ст.л. молока
- Мука
- Соль, молотый перец
Способ приготовления:
- Мелко нарезать очищенную луковицу и болгарских перца, натереть морковь на терке.
- Пассеровать овощи на растительном масле 15 минут. Если у вас есть кастрюля с толстым дном, можно жарить в кастрюле.
- Добавить к овощам мелко нарезанные кусочки курицы. Потушить минут 15-20 под крышкой
- Добавить к овощам литр кипящей воды и зеленый горошек. Варить около 5 минут.
- Для клецок яйца немного взбить, добавить молоко, посолить и всыпать столько муки, чтобы получилось густое тесто.
- Чайной ложкой набирать небольшое количество теста и опускать в кипящий суп. Варить около 5 минут.
- Посолить и поперчить суп по вкусу. Подавать горячим вместе со сметаной.
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Источник: Сегодня