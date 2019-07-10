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Как приготовить суп с клецками и летними овощами: пошаговый рецепт

Вкусный суп с клецками, зеленым горошком и овощами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:36
Вкусный суп с клецками
Вкусный суп с клецками
Фото: Depositphotos

Этот простой суп с клецками готовится очень быстро, вам даже не нужно будет варить бульон. Он получается ярким, легким и насыщенным, поэтому обязательно понравится всей семье. Тем более что с набором овощей всегда можно экспериментировать.

Смотрите видео, как приготовить мисо суп:

В рецепте используется мясо курицы, но вы можете заменить его телятиной или приготовить вегетарианскую версию блюда. 

Рецепт супа с клецками и летними овощами

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 2-3 болгарских перца разных цветов
  • 1 морковь
  • Растительное масло
  • Куриное филе – 1 шт.
  • 1 л воды
  • 200 г зеленого горошка
  • 2 яйца
  • 1 ст.л. молока
  • Мука
  • Соль, молотый перец

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Способ приготовления:

  1. Мелко нарезать очищенную луковицу и болгарских перца, натереть морковь на терке.
  2. Пассеровать овощи на растительном масле 15 минут. Если у вас есть кастрюля с толстым дном, можно жарить в кастрюле. 
  3. Добавить к овощам мелко нарезанные кусочки курицы. Потушить минут 15-20 под крышкой
  4. Добавить к овощам литр кипящей воды и зеленый горошек. Варить около 5 минут.
  5. Для клецок яйца немного взбить, добавить молоко, посолить и всыпать столько муки, чтобы получилось густое тесто.
  6. Чайной ложкой набирать небольшое количество теста и опускать в кипящий суп. Варить около 5 минут.
  7. Посолить и поперчить суп по вкусу. Подавать горячим вместе со сметаной.

Напомним, ранее мы делились рецептом борща в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом самой вкусной солянки.

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Источник: Сегодня
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