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Как приготовить свеклу по-корейски в домашних условиях

Рецепты настоящей свеклы по-корейски

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:48
Свекла по-корейски
Свекла по-корейски
Фото: Depositphotos

Морковь по-корейски – популярная овощная закуска. Но мало кто знает, что по такому же принципу можно готовить кабачки, тыкву и свеклу.

Смотрите видео, как готовить и хранить салаты:

Овощи следует тереть на специальной терке или резать очень тонкими брусочками. Тогда они получатся мягкими и хрустящими одновременно.

Свекла по-корейски: простой рецепт

Свекла по-корейски: рецепт с фото
Свекла по-корейски: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг свеклы
  • 1 луковица
  • 1/2 стакана растительного масла
  • 1 1/2 ч.л. семян кориандра
  • 1 ч.л. паприки
  • 1 ч.л. красного острого перца
  • Черный перец
  • 1 головка чеснока
  • 1 1/2 ч.л. 70% уксусной кислоты
  • 1 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. соли

Способ приготовления:

  1. Свеклу очистить, натереть на терке, посолить, добавить сахар, немного помять руками и оставить на 30-40 минут.
  2. Луковицу разрезать на четыре части, чеснок очистить и мелко порубить.
  3. Кориандр прогреть на сухой сковороде, растолочь в ступке.
  4. Со свеклы слить сок, добавить рубленый чеснок, молотый кориандр, паприку, красный и черный перец.
  5. Растительное масло разогреть, опустить в него разрезанную луковицу и обжарить ее до румяной корочки, затем выбросить.
  6. Горячее масло вылить в миску со свеклой, быстро и тщательно перемешать. Добавить уксусную эссенцию, снова размешать.
  7. Готовую свеклу сложить в банку, или контейнер. Хорошо утрамбовать, закрыть крышкой и дать настояться в течение суток.

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Свекла по-корейски на зиму

Свекла по-корейски на зиму
Свекла по-корейски на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг свеклы

Для маринада:

  • 1/2 стакана растительного масла
  • 3 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. соли
  • 4-5 ст.л. 9% уксуса
  • 1 ч.л. черного молотого перца
  • 2 ч.л. семян кинзы
  • 1 большая головка чеснока
  • Красный молотый перец

Способ приготовления:

  1. Чеснок измельчите, кинзу истолките в ступке.
  2. Соедините вместе все ингредиенты, предназначенные для маринада, и хорошо перемешайте.
  3. Залейте маринадом тертую свеклу, еще раз перемешайте и поставьте под гнет на сутки в прохладное место.
  4. Затем разложите свеклу по банкам, накройте капроновой крышкой и храните в холодильнике.

Как приготовить смесь специй для свеклы по-корейски

  • В традиционную приправу входят: чеснок, черный и красный перец, соль и сахар, а также кориандр.
  • Чеснок очистите от шелухи, возьмите пресс или блендер и измельчите овощ в кашицу. Также вы можете использовать гранулированный чеснок, если хотите сделать сухую приправу, а не жидкую.
  • В одной емкости смешайте молотые черный и красный перцы, кориандр, добавьте соль по вкусу, а также совсем немного сахара.
  • Добавьте остальные ингредиенты по желанию, накройте емкость крышкой и хорошенько встряхните ее, чтобы перемешать содержимое.
  • Пересыпьте готовую приправу для свеклы по-корейски в герметично закрывающиеся пакеты или банки, а затем уберите на хранение в сухое место.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из свеклы с черносливом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного торта со свеклой.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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