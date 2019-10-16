Как приготовить свеклу по-корейски в домашних условиях

Рецепты настоящей свеклы по-корейски

Свекла по-корейски Фото: Depositphotos

Морковь по-корейски – популярная овощная закуска. Но мало кто знает, что по такому же принципу можно готовить кабачки, тыкву и свеклу.

Смотрите видео, как готовить и хранить салаты:

Овощи следует тереть на специальной терке или резать очень тонкими брусочками. Тогда они получатся мягкими и хрустящими одновременно.

Свекла по-корейски: простой рецепт

Свекла по-корейски: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг свеклы

1 луковица

1/2 стакана растительного масла

1 1/2 ч.л. семян кориандра

1 ч.л. паприки

1 ч.л. красного острого перца

Черный перец

1 головка чеснока

1 1/2 ч.л. 70% уксусной кислоты

1 ст.л. сахара

1 ст.л. соли

Способ приготовления:

Свеклу очистить, натереть на терке, посолить, добавить сахар, немного помять руками и оставить на 30-40 минут. Луковицу разрезать на четыре части, чеснок очистить и мелко порубить. Кориандр прогреть на сухой сковороде, растолочь в ступке. Со свеклы слить сок, добавить рубленый чеснок, молотый кориандр, паприку, красный и черный перец. Растительное масло разогреть, опустить в него разрезанную луковицу и обжарить ее до румяной корочки, затем выбросить. Горячее масло вылить в миску со свеклой, быстро и тщательно перемешать. Добавить уксусную эссенцию, снова размешать. Готовую свеклу сложить в банку, или контейнер. Хорошо утрамбовать, закрыть крышкой и дать настояться в течение суток.

Свекла по-корейски на зиму

Свекла по-корейски на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг свеклы

Для маринада:

1/2 стакана растительного масла

3 ст.л. сахара

1 ч.л. соли

4-5 ст.л. 9% уксуса

1 ч.л. черного молотого перца

2 ч.л. семян кинзы

1 большая головка чеснока

Красный молотый перец

Способ приготовления:

Чеснок измельчите, кинзу истолките в ступке. Соедините вместе все ингредиенты, предназначенные для маринада, и хорошо перемешайте. Залейте маринадом тертую свеклу, еще раз перемешайте и поставьте под гнет на сутки в прохладное место. Затем разложите свеклу по банкам, накройте капроновой крышкой и храните в холодильнике.

Как приготовить смесь специй для свеклы по-корейски

В традиционную приправу входят: чеснок, черный и красный перец, соль и сахар, а также кориандр.

Чеснок очистите от шелухи, возьмите пресс или блендер и измельчите овощ в кашицу. Также вы можете использовать гранулированный чеснок, если хотите сделать сухую приправу, а не жидкую.

В одной емкости смешайте молотые черный и красный перцы, кориандр, добавьте соль по вкусу, а также совсем немного сахара.

Добавьте остальные ингредиенты по желанию, накройте емкость крышкой и хорошенько встряхните ее, чтобы перемешать содержимое.

Пересыпьте готовую приправу для свеклы по-корейски в герметично закрывающиеся пакеты или банки, а затем уберите на хранение в сухое место.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из свеклы с черносливом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного торта со свеклой.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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