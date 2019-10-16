Как приготовить свеклу по-корейски в домашних условиях
Рецепты настоящей свеклы по-корейски
Морковь по-корейски – популярная овощная закуска. Но мало кто знает, что по такому же принципу можно готовить кабачки, тыкву и свеклу.
Смотрите видео, как готовить и хранить салаты:
Овощи следует тереть на специальной терке или резать очень тонкими брусочками. Тогда они получатся мягкими и хрустящими одновременно.
Свекла по-корейски: простой рецепт
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг свеклы
- 1 луковица
- 1/2 стакана растительного масла
- 1 1/2 ч.л. семян кориандра
- 1 ч.л. паприки
- 1 ч.л. красного острого перца
- Черный перец
- 1 головка чеснока
- 1 1/2 ч.л. 70% уксусной кислоты
- 1 ст.л. сахара
- 1 ст.л. соли
Способ приготовления:
- Свеклу очистить, натереть на терке, посолить, добавить сахар, немного помять руками и оставить на 30-40 минут.
- Луковицу разрезать на четыре части, чеснок очистить и мелко порубить.
- Кориандр прогреть на сухой сковороде, растолочь в ступке.
- Со свеклы слить сок, добавить рубленый чеснок, молотый кориандр, паприку, красный и черный перец.
- Растительное масло разогреть, опустить в него разрезанную луковицу и обжарить ее до румяной корочки, затем выбросить.
- Горячее масло вылить в миску со свеклой, быстро и тщательно перемешать. Добавить уксусную эссенцию, снова размешать.
- Готовую свеклу сложить в банку, или контейнер. Хорошо утрамбовать, закрыть крышкой и дать настояться в течение суток.
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Свекла по-корейски на зиму
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг свеклы
Для маринада:
- 1/2 стакана растительного масла
- 3 ст.л. сахара
- 1 ч.л. соли
- 4-5 ст.л. 9% уксуса
- 1 ч.л. черного молотого перца
- 2 ч.л. семян кинзы
- 1 большая головка чеснока
- Красный молотый перец
Способ приготовления:
- Чеснок измельчите, кинзу истолките в ступке.
- Соедините вместе все ингредиенты, предназначенные для маринада, и хорошо перемешайте.
- Залейте маринадом тертую свеклу, еще раз перемешайте и поставьте под гнет на сутки в прохладное место.
- Затем разложите свеклу по банкам, накройте капроновой крышкой и храните в холодильнике.
Как приготовить смесь специй для свеклы по-корейски
- В традиционную приправу входят: чеснок, черный и красный перец, соль и сахар, а также кориандр.
- Чеснок очистите от шелухи, возьмите пресс или блендер и измельчите овощ в кашицу. Также вы можете использовать гранулированный чеснок, если хотите сделать сухую приправу, а не жидкую.
- В одной емкости смешайте молотые черный и красный перцы, кориандр, добавьте соль по вкусу, а также совсем немного сахара.
- Добавьте остальные ингредиенты по желанию, накройте емкость крышкой и хорошенько встряхните ее, чтобы перемешать содержимое.
- Пересыпьте готовую приправу для свеклы по-корейски в герметично закрывающиеся пакеты или банки, а затем уберите на хранение в сухое место.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из свеклы с черносливом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного торта со свеклой.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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