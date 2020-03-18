Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить свинину с вишнево-имбирным соусом

Рецепт жареного мяса с ягодным соусом

Ирина Павлина
Сегодня, 15:26

Вишневый соус может быть как десертным, так и дополнять мясные блюдам или блюда из птицы. Он обладает ярким и насыщенным вкусом, способным преобразить вкус любой еды.

Читайте также:
Медальоны из свинины с апельсинами и красным луком: рецепт дня

Мы рекомендуем сварить вишневый соус с имбирем и луком и подать его к жареной свинине. Для соуса с одинаковым успехом можно использовать свежие или замороженные ягоды.

Свинина с ягодным соусом

Мясо с ягодным соусом
Мясо с ягодным соусом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 179 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г свинины (вырезка или карбонад)
  • 1 яичный белок
  • 4-5 ст. л. муки
  • 150 г вишен
  • 100 мл красного сухого вина
  • 3/4 ч. л. молотого имбиря
  • 2 луковицы-шалот
  • 2 ч. л. сахара
  • Соль и черный перец

Способ приготовления:

  1. Мясо слегка отбить, посолить и поперчить.
  2. Яичный белок взболтать вилкой. Обмакнуть мясо в белок, затем хорошо обвалять с обеих сторон в муке.
  3. Разогреть в сковороде немного растительного масла и обжарить мясо с обеих сторон до готовности. Выложить из сковороды, накрыть фольгой, чтобы сохранить тепло.
  4. Лук мелко нарезать, из вишен при необходимости удалить косточки.
  5. В сковороду капнуть еще немного масла, обжарить лук в течение минуты. Влить вино и дать алкоголю выпариться.
  6. Добавить вишни, сахар, имбирь, пермешать и готовить на слабом огне, изредка помешивая, до загустения. Приправить черным перцем.

Как подавать свинину

Подавайте мясо вместе с вишнево-имбирным соусом и запеченным в духовке картофелем.

Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:

Напомним, ранее мы писали, как сделать классическую буженину из свиной шеи.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как испечь пышный яблочный пирог с кокосовой стружкой Как приготовить нежную печеночную запеканку с овощами Рецепт нежных творожных оладий с апельсином Как испечь рулет из слоеного теста с ветчиной и шпинатом
мясо свинина вишня соус рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ученые рассказали, кто чаще умирает от коронавируса
Ученые рассказали, кто чаще умирает от коронавируса
Дан Балан планирует детей с Тиной Кароль
Дан Балан планирует детей с Тиной Кароль
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Как превратить свеклу в чернослив: рецепт от шеф-повара
Как превратить свеклу в чернослив: рецепт от шеф-повара

Популярные статьи

Сегодня, 15:30Афиша

Увлекательные книги для досуга во время карантина, которые стоит почитать

Сегодня, 13:59Wellness

Маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 12:00Food

Как правильно варить перловку

Сегодня, 10:00Шоу-бизнес

Дважды в одну реку: знаменитости, которые дали любимым второй шанс

Вчера, 18:01Wellness

Медицинские маски: какие виды действительно защищают от вирусов

Вчера, 17:43Психология

Как бороться с паническими атаками: пять эффективных методов

Вчера, 13:07Fun

"Китайцы нам подсказали": Александр Лукашенко рассказал, от чего погибает коронавирус

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Евровидение-2020: названы все участники конкурса

Вчера, 09:30Food

День святого Патрика-2020: рецепт ирландского содового хлеба

Вчера, 09:16Fun

День святого Патрика-2020: история и традиции праздника

16 мартаFood

День святого Патрика-2020: ТОП-5 рецептов к празднику

16 мартаПсихология

Чем занять ребенка дома на время карантина: пять нескучных занятий

16 мартаFun

Чихающих больных избили в самолете из-за угрозы коронавируса: видео

16 мартаWellness

Симптомы коронавируса у детей: что нужно знать родителям

16 мартаFood

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

16 мартаFun

По четыре гривни: в Хорватии продают дома и земельные участки

Новости партнеров

Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Как вкусно засолить сало, чтобы
Как вкусно засолить сало, чтобы "таяло" во рту
Невероятно вкусные пирожки с мясом жареные на сковороде
Невероятно вкусные пирожки с мясом жареные на сковороде
"Папина доченька": в сети появилось фото внучки Ольги Сумской
Сбежавшая в РФ Алина Гросу рассмешила поклонников (фото)
Сбежавшая в РФ Алина Гросу рассмешила поклонников (фото)
Как понять, что мужчина безумно влюблен?
Как понять, что мужчина безумно влюблен?
Диета по группе крови
Диета по группе крови