Как приготовить свинину с вишнево-имбирным соусом
Рецепт жареного мяса с ягодным соусом
Вишневый соус может быть как десертным, так и дополнять мясные блюдам или блюда из птицы. Он обладает ярким и насыщенным вкусом, способным преобразить вкус любой еды.
Мы рекомендуем сварить вишневый соус с имбирем и луком и подать его к жареной свинине. Для соуса с одинаковым успехом можно использовать свежие или замороженные ягоды.
Свинина с ягодным соусом
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 179 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г свинины (вырезка или карбонад)
- 1 яичный белок
- 4-5 ст. л. муки
- 150 г вишен
- 100 мл красного сухого вина
- 3/4 ч. л. молотого имбиря
- 2 луковицы-шалот
- 2 ч. л. сахара
- Соль и черный перец
Способ приготовления:
- Мясо слегка отбить, посолить и поперчить.
- Яичный белок взболтать вилкой. Обмакнуть мясо в белок, затем хорошо обвалять с обеих сторон в муке.
- Разогреть в сковороде немного растительного масла и обжарить мясо с обеих сторон до готовности. Выложить из сковороды, накрыть фольгой, чтобы сохранить тепло.
- Лук мелко нарезать, из вишен при необходимости удалить косточки.
- В сковороду капнуть еще немного масла, обжарить лук в течение минуты. Влить вино и дать алкоголю выпариться.
- Добавить вишни, сахар, имбирь, пермешать и готовить на слабом огне, изредка помешивая, до загустения. Приправить черным перцем.
Как подавать свинину
Подавайте мясо вместе с вишнево-имбирным соусом и запеченным в духовке картофелем.
Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:
Напомним, ранее мы писали, как сделать классическую буженину из свиной шеи.
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Источник: Сегодня