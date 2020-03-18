Как приготовить свинину с вишнево-имбирным соусом

Рецепт жареного мяса с ягодным соусом

Вишневый соус может быть как десертным, так и дополнять мясные блюдам или блюда из птицы. Он обладает ярким и насыщенным вкусом, способным преобразить вкус любой еды.

Мы рекомендуем сварить вишневый соус с имбирем и луком и подать его к жареной свинине. Для соуса с одинаковым успехом можно использовать свежие или замороженные ягоды.

Свинина с ягодным соусом

Мясо с ягодным соусом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

179 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г свинины (вырезка или карбонад)

1 яичный белок

4-5 ст. л. муки

150 г вишен

100 мл красного сухого вина

3/4 ч. л. молотого имбиря

2 луковицы-шалот

2 ч. л. сахара

Соль и черный перец

Способ приготовления:

Мясо слегка отбить, посолить и поперчить. Яичный белок взболтать вилкой. Обмакнуть мясо в белок, затем хорошо обвалять с обеих сторон в муке. Разогреть в сковороде немного растительного масла и обжарить мясо с обеих сторон до готовности. Выложить из сковороды, накрыть фольгой, чтобы сохранить тепло. Лук мелко нарезать, из вишен при необходимости удалить косточки. В сковороду капнуть еще немного масла, обжарить лук в течение минуты. Влить вино и дать алкоголю выпариться. Добавить вишни, сахар, имбирь, пермешать и готовить на слабом огне, изредка помешивая, до загустения. Приправить черным перцем.

Как подавать свинину

Подавайте мясо вместе с вишнево-имбирным соусом и запеченным в духовке картофелем.

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