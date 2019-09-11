Как приготовить свинину с яблоками и черносливом

Рецепт тушеного мяса в сливочном соусе

Свинина с яблоками и черносливом Фото: Depositphotos

Тушеная свинина с яблоками – это блюдо, которое можно приготовить для семейного ужина или поставить на праздничный стол. Нежное мясо идеальное сочетается с кисло-сладкими яблоками, черносливом и сливками.

Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:

Подавать свинину можно вместе с картофельным пюре, отварным рисом, булгуром или кускусом.

Свинина с яблоками и черносливом

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

2 ст. л. оливкового масла

2 ст. л. сливочного масла

1.5 кг свиной вырезки

200 г лука

3/4 стакана бульона из курицы

3/4 стакана сливок

1/2 стакана чернослива

3 зеленых яблока

1/2 ст. л. листиков тимьяна

Соль, перец

Способ приготовления:

В сотейнике разогреть половину оливкового и сливочного масла. Добавить свинину несколькими (или одним) большими кусками. Обжарить на сильном огне со всех сторон. Переложить на тарелку и накрыть фольгой, чтобы мясо не остывало. Уменьшить огонь и добавить нарезанный лук. Жарить 2-3 минуты до золотистого цвета. Вернуть в сотейник мясо, добавить бульон и тимьян. Довести до кипения. Затем уменьшить огонь и готовить под крышкой 1 час 45 минут или пока мясо не станет мягким. Готовую свинину переложить на тарелку и снова прикрыть фольгой, чтобы сохранить тепло. К бульону добавить сливки и довести до кипения. Готовить, не накрывая крышкой и помешивая, 10-15 минут, пока соус не уменьшится в объеме и слегка не загустеет. Добавить чернослив без косточек. Прогреть соус в течение 2-3 минут. Посолить и поперчить по вкусу. Пока готовится соус, разрезать яблоки на четвертинки, удалить сердцевину. В сковороде разогреть оставшееся оливковое и сливочное масло. Обжарить яблоки со всех сторон до золотистого цвета и мягкости. Нарезать свинину тонкими ломтиками, выложите на тарелку вместе с яблоками. Полить соусом и подавать.

Как сделать чернослив мягким

Замочите сухофрукты в теплой на 30 минут, затем хорошо промойте.

Есть еще один способ. Чернослив промойте и выложите в чашу пароварки. Готовьте на пару 3-4 минуты. После этого чернослив будет готов к работе.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить плов со свининой в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом свинины, запеченной с черносливом.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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