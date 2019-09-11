Как приготовить свинину с яблоками и черносливом
Рецепт тушеного мяса в сливочном соусе
Тушеная свинина с яблоками – это блюдо, которое можно приготовить для семейного ужина или поставить на праздничный стол. Нежное мясо идеальное сочетается с кисло-сладкими яблоками, черносливом и сливками.
Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:
Подавать свинину можно вместе с картофельным пюре, отварным рисом, булгуром или кускусом.
Свинина с яблоками и черносливом
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 2 ст. л. оливкового масла
- 2 ст. л. сливочного масла
- 1.5 кг свиной вырезки
- 200 г лука
- 3/4 стакана бульона из курицы
- 3/4 стакана сливок
- 1/2 стакана чернослива
- 3 зеленых яблока
- 1/2 ст. л. листиков тимьяна
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- В сотейнике разогреть половину оливкового и сливочного масла. Добавить свинину несколькими (или одним) большими кусками. Обжарить на сильном огне со всех сторон. Переложить на тарелку и накрыть фольгой, чтобы мясо не остывало.
- Уменьшить огонь и добавить нарезанный лук. Жарить 2-3 минуты до золотистого цвета.
- Вернуть в сотейник мясо, добавить бульон и тимьян. Довести до кипения. Затем уменьшить огонь и готовить под крышкой 1 час 45 минут или пока мясо не станет мягким.
- Готовую свинину переложить на тарелку и снова прикрыть фольгой, чтобы сохранить тепло.
- К бульону добавить сливки и довести до кипения. Готовить, не накрывая крышкой и помешивая, 10-15 минут, пока соус не уменьшится в объеме и слегка не загустеет.
- Добавить чернослив без косточек. Прогреть соус в течение 2-3 минут. Посолить и поперчить по вкусу.
- Пока готовится соус, разрезать яблоки на четвертинки, удалить сердцевину. В сковороде разогреть оставшееся оливковое и сливочное масло. Обжарить яблоки со всех сторон до золотистого цвета и мягкости.
- Нарезать свинину тонкими ломтиками, выложите на тарелку вместе с яблоками. Полить соусом и подавать.
Как сделать чернослив мягким
- Замочите сухофрукты в теплой на 30 минут, затем хорошо промойте.
- Есть еще один способ. Чернослив промойте и выложите в чашу пароварки. Готовьте на пару 3-4 минуты. После этого чернослив будет готов к работе.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить плов со свининой в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом свинины, запеченной с черносливом.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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Источник: Сегодня