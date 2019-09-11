Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить свинину с яблоками и черносливом

Рецепт тушеного мяса в сливочном соусе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:12
Свинина с яблоками и черносливом
Свинина с яблоками и черносливом
Фото: Depositphotos

Тушеная свинина с яблоками – это блюдо, которое можно приготовить для семейного ужина или поставить на праздничный стол. Нежное мясо идеальное сочетается с кисло-сладкими яблоками, черносливом и сливками.

Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:

Подавать свинину можно вместе с картофельным пюре, отварным рисом, булгуром или кускусом.  

Свинина с яблоками и черносливом

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 1.5 кг свиной вырезки
  • 200 г лука
  • 3/4 стакана бульона из курицы
  • 3/4 стакана сливок
  • 1/2 стакана чернослива
  • 3 зеленых яблока
  • 1/2 ст. л. листиков тимьяна
  • Соль, перец

Читайте также:
Свинина, фаршированная персиками: рецепт дня

Способ приготовления:

  1. В сотейнике разогреть половину оливкового и сливочного масла. Добавить свинину несколькими (или одним) большими кусками. Обжарить на сильном огне со всех сторон. Переложить на тарелку и накрыть фольгой, чтобы мясо не остывало.
  2. Уменьшить огонь и добавить нарезанный лук. Жарить 2-3 минуты до золотистого цвета.
  3. Вернуть в сотейник мясо, добавить бульон и тимьян. Довести до кипения. Затем уменьшить огонь и готовить под крышкой 1 час 45 минут или пока мясо не станет мягким.
  4. Готовую свинину переложить на тарелку и снова прикрыть фольгой, чтобы сохранить тепло. 
  5. К бульону добавить сливки и довести до кипения. Готовить, не накрывая крышкой и помешивая, 10-15 минут, пока соус не уменьшится в объеме и слегка не загустеет. 
  6. Добавить чернослив без косточек. Прогреть соус в течение 2-3 минут. Посолить и поперчить по вкусу.
  7. Пока готовится соус, разрезать яблоки на четвертинки, удалить сердцевину. В сковороде разогреть оставшееся оливковое и сливочное масло. Обжарить яблоки со всех сторон до золотистого цвета и мягкости.
  8. Нарезать свинину тонкими ломтиками, выложите на тарелку вместе с яблоками. Полить соусом и подавать.

Как сделать чернослив мягким

  • Замочите сухофрукты в теплой на 30 минут, затем хорошо промойте.
  • Есть еще один способ. Чернослив промойте и выложите в чашу пароварки. Готовьте на пару 3-4 минуты. После этого чернослив будет готов к работе.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить плов со свининой в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом свинины, запеченной с черносливом.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Картофельная запеканка с фаршем и сыром: рецепт дня Тыквенная каша с рисом и яблоками: простой рецепт на молоке Флорентийский салат с яйцами, ветчиной и гренками Рецепт пышного омлета с шампиньонами и зеленью
яблоки мясо свинина рецепт чернослив
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как правильно есть мед: советы врача-эндокринолога
Как правильно есть мед: советы врача-эндокринолога
Как поливать орхидеи, чтобы получить красивые цветы
Как поливать орхидеи, чтобы получить красивые цветы
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Популярные статьи

Сегодня, 14:10Food

Как приготовить идеальный бисквит: полезные советы и рецепты

Сегодня, 10:56Fun

11 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 09:42Lifestyle

11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот день

Вчера, 20:17Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 17:09Fun

"Есть река и два озера": украинские полярники нашли "затерянный мир" под Антарктидой

Вчера, 14:14Wellness

Почему дергается глаз: причины нервного тика

Вчера, 09:49Fun

На Тайване состоялась "самая трогательная свадьба в мире": фото и видео

Вчера, 07:00Food

Польза и вред винограда: кому нельзя есть эти ягоды

9 сентябряШоу-бизнес

Креативно! В сети показали, как выглядит приглашение на свадьбу Ксении Собчак

9 сентябряШоу-бизнес

Умерла 16-летняя актриса "Облачного атласа": неожиданные причины смерти

9 сентябряFun

Дельфин "поблагодарил" рыбаков за спасение потомства: видео

9 сентябряFun

"Выходили вместе из уборной": пассажиров самолета "поймали на горячем"

9 сентябряШоу-бизнес

Андрей Данилко — о том, почему Сердючка не пошла в политику и о своей свадьбе

9 сентябряFun

14 тысяч монет: фермер обнаружил невероятный клад на своем участке

9 сентябряТехно

Не Xiaomi: определен самый популярный смартфон 2019 года

8 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
Самая вкусная подлива для тефтелей
Самая вкусная подлива для тефтелей
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому
Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Вода — это жизнь. Как смотивировать себя пить больше
Вода — это жизнь. Как смотивировать себя пить больше
Самые красивые бегуньи: сногсшибательная Юлия Канакина
Самые красивые бегуньи: сногсшибательная Юлия Канакина