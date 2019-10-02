Рецепт сырников с сушеной клюквой и ягодным соусом
Рецепт необычных сырников на завтрак
Хотите разнообразить привычный рецепт сырников? Тогда приготовьте это блюдо с сушеной клюквой и ягодно-медовым соусом.
Смотрите видео, как приготовить оригинальные розовые сырники:
Так вы превратите обычный завтрак в праздничный десерт, особенно, если дополните его взбитыми сливками.
Сырники с ягодным соусом
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 400 г нежирного творога
- 1 яйцо
- 50 г манной крупы
- 60 г сушеной клюквы
- 30 г муки
Для соуса:
- 150 г ягодной смеси
- 50 г меда
- 25 мл коньяка
- Цедра двух лаймов
- Мята
- Взбитые сливки
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Способ приготовления:
- Протереть творог через сито, смешать с яйцом, добавить манную крупу и сушеную клюкву, хорошо перемешать.
- Сформировать сырники, обвалять их в муке и обжарить на антпригарной сковороде без масла на маленьком огне до румяной корочки.
- Для соуса ягоды прогреть в кастрюльке, добавить коньяк, поджечь, влить мед и положить листья мяты.
- Накрыть крышкой и довести соус до готовности на маленьком огне.
- Подавать сырники с взбитыми сливками.
Секреты приготовления сырников
Классические сырники готовят из творога с добавлением сахара, яиц, манной крупы или муки. Чтобы они не растеклись по сковороде, творог должен быть не менее 9% жирности. А чтобы сырники не подгорали, не кладите много сахара и не делайте огонь слишком сильным.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с изюмом и тыквой.
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