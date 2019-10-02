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Рецепт сырников с сушеной клюквой и ягодным соусом

Рецепт необычных сырников на завтрак

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:41
Сырники с ягодами
Сырники с ягодами
Фото: Depositphotos

Хотите разнообразить привычный рецепт сырников? Тогда приготовьте это блюдо с сушеной клюквой и ягодно-медовым соусом.

Смотрите видео, как приготовить оригинальные розовые сырники:

Так вы превратите обычный завтрак в праздничный десерт, особенно, если дополните его взбитыми сливками.

Сырники с ягодным соусом

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 400 г нежирного творога
  • 1 яйцо
  • 50 г манной крупы
  • 60 г сушеной клюквы
  • 30 г муки

Для соуса:

  • 150 г ягодной смеси
  • 50 г меда
  • 25 мл коньяка
  • Цедра двух лаймов
  • Мята
  • Взбитые сливки

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Способ приготовления:

  1. Протереть творог через сито, смешать с яйцом, добавить манную крупу и сушеную клюкву, хорошо перемешать.
  2. Сформировать сырники, обвалять их в муке и обжарить на антпригарной сковороде без масла на маленьком огне до румяной корочки.
  3. Для соуса ягоды прогреть в кастрюльке, добавить коньяк, поджечь, влить мед и положить листья мяты.
  4. Накрыть крышкой и довести соус до готовности на маленьком огне.
  5. Подавать сырники с взбитыми сливками.

Секреты приготовления сырников

Классические сырники готовят из творога с добавлением сахара, яиц, манной крупы или муки. Чтобы они не растеклись по сковороде, творог должен быть не менее 9% жирности. А чтобы сырники не подгорали, не кладите много сахара и не делайте огонь слишком сильным.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с изюмом и тыквой.

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Источник: Сегодня
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