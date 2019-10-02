Рецепт сырников с сушеной клюквой и ягодным соусом

Рецепт необычных сырников на завтрак

Сырники с ягодами Фото: Depositphotos

Хотите разнообразить привычный рецепт сырников? Тогда приготовьте это блюдо с сушеной клюквой и ягодно-медовым соусом.

Смотрите видео, как приготовить оригинальные розовые сырники:

Так вы превратите обычный завтрак в праздничный десерт, особенно, если дополните его взбитыми сливками.

Сырники с ягодным соусом

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

400 г нежирного творога

1 яйцо

50 г манной крупы

60 г сушеной клюквы

30 г муки

Для соуса:

150 г ягодной смеси

50 г меда

25 мл коньяка

Цедра двух лаймов

Мята

Взбитые сливки

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Способ приготовления:

Протереть творог через сито, смешать с яйцом, добавить манную крупу и сушеную клюкву, хорошо перемешать. Сформировать сырники, обвалять их в муке и обжарить на антпригарной сковороде без масла на маленьком огне до румяной корочки. Для соуса ягоды прогреть в кастрюльке, добавить коньяк, поджечь, влить мед и положить листья мяты. Накрыть крышкой и довести соус до готовности на маленьком огне. Подавать сырники с взбитыми сливками.

Секреты приготовления сырников

Классические сырники готовят из творога с добавлением сахара, яиц, манной крупы или муки. Чтобы они не растеклись по сковороде, творог должен быть не менее 9% жирности. А чтобы сырники не подгорали, не кладите много сахара и не делайте огонь слишком сильным.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с изюмом и тыквой.

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