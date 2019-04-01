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Как приготовить сырники в духовке: полезный рецепт от Аниты Луценко

Анита готовит сырники с минимумом сахара и масла

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Анита Луценко
Анита Луценко
Фото: instagram.com/anitasporty

Известная телеведущая и фитнес-тренер Анита Луценко время от времени делится со своими подписчиками рецептами диетических блюд. В этот раз она рассказала, как приготовить вкусные и полезные сырники в духовке.

"Люблю с разной мукой, с бананом, с кокосовой стружкой, с семенами льна или чиа замоченными", – прокомментировала она рецепт в Instagram.

Сырники в духовке

Ингредиенты:

  • 1,5 пачки 5% творога в прямоугольных брикетах (по 200 г)
  • 1 яйцо
  • 1 ст.л. муки
  • 1 ч.л. сахара (или замоченный изюм)
  • Ваниль

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Рецепт приготовления:

  1. Разомните творог, добавьте яйцом, муку, ваниль и сахар. Перемешайте вилкой.
  2. Сформируйте из творожной массы шарики и приплюсните.
  3. Противень смажьте кокосовым маслом – чтобы не прилипли и для дополнительного аромата.
  4. Отправьте в разогретую до 200 С духовку на 10-15 минут.

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, почему нельзя экономить на питании. Тренер также показала, как быстро накачать пресс. Кроме этого, Анита Луценко поделилась упражнениями для стройных ног.

Смотрите видео, как приготовить необычные розовые сырники:

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Источник: Сегодня
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