Как приготовить сырные палочки с дорблю и тимьяном

Простой рецепт хлебных палочек с голубым сыром и пряными травами

Рассыпчатые, хрустящие сырные палочки с голубым сыром и тимьяном – выпечка для настоящих гурманов. Они хорошо сочетаются с пивом и легким вином, их можно подавать с первыми блюдами, заменяя хлеб, всевозможные булочки и лепешки. Сырные палочки хороши и как дополнение к чаю, кофе и другим горячим напиткам.

Палочки с голубым сыром и тимьяном

Сырные палочки Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

412 ккал на 100 г

Ингредиенты:

100 г муки

1 ч.л. сушеного тимьяна

100 г холодного масла, нарезанного

100 г голубого сыра, раскрошенного

1 яичный желток

Морская соль

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Способ приготовления:

Муку и тимьян насыпать в кухонный комбайн. Добавить масло и взбить в крошку. Затем добавить сыр и желток, взбивать, пока тесто не начнет собираться вокруг ножей. Замесить тесто и раскатать его на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 0,5 см. Разрезать на полоски 0,5 на 9 см. Выложить на застеленный пергаментом противень, присыпать морской солью. Выпекать при 200 ºС около 15 минут.

Как подавать сырные палочки

Остудить, подавать вместе со светлым пивом, белым вином или соусами дип.

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