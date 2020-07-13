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Как приготовить сырные палочки с дорблю и тимьяном

Сегодня, 15:51

Простой рецепт хлебных палочек с голубым сыром и пряными травами

Рассыпчатые, хрустящие сырные палочки с голубым сыром и тимьяном – выпечка для настоящих гурманов. Они хорошо сочетаются с пивом и легким вином, их можно подавать с первыми блюдами, заменяя хлеб, всевозможные булочки и лепешки. Сырные палочки хороши и как дополнение к чаю, кофе и другим горячим напиткам.

Палочки с голубым сыром и тимьяном

Сырные палочки
Сырные палочки
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 412 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 100 г муки
  • 1 ч.л. сушеного тимьяна
  • 100 г холодного масла, нарезанного
  • 100 г голубого сыра, раскрошенного
  • 1 яичный желток
  • Морская соль

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Способ приготовления:

  1. Муку и тимьян насыпать в кухонный комбайн. Добавить масло и взбить в крошку. Затем добавить сыр и желток, взбивать, пока тесто не начнет собираться вокруг ножей.
  2. Замесить тесто и раскатать его на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 0,5 см.
  3. Разрезать на полоски 0,5 на 9 см.
  4. Выложить на застеленный пергаментом противень, присыпать морской солью. Выпекать при 200 ºС около 15 минут.

Как подавать сырные палочки

Остудить, подавать вместе со светлым пивом, белым вином или соусами дип.

Смотрите видео, как выбрать сыр с плесенью:

Напомним, ранее мы делились рецептами хрустящих крылышек к пиву. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать сырные наггетсы.

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Источник: Сегодня
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