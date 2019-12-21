Рецепт закуски на Новый год: сырные шарики с крабовыми палочками
Идея холодной праздничной закуски
Сырные шарики с крабовыми палочками – это вкусный и быстрый вариант новогодней закуски. Такое блюдо вкусное и очень простое в приготовлении. Чтобы ускорить процесс, отварите куриные яйца заранее.
Смотрите видео, как приготовить сырные шарики с ветчиной:
Сырные шарики с крабовыми палочками
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 270 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 100 г
- Сыр – 50 г
- Яйца – 3 шт.
- Зубчик чеснока – 1 шт.
- Майонез – 2 ст. л.
- Зелень – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить.
- Сыр натереть на мелкой терке в миску.
- Добавить тертые крабовые палочки и пропущенный через пресс чеснок.
- Добавить тертые яйца и майонез. Посолить по вкусу. Хорошо перемешать.
- Руками скатать небольшие порционные шарики и выложить на блюдо.
- По желанию украсить зеленью и подавать к столу.
Полезный совет
Тарелку для подачи закуски можно застелить салатными листьями – так получится красивее.
Напомним, ранее мы рассказывали, что можно положить в тарталетки на Новый год. "Сегодня" также делились рецептом сырных кексов с зеленью.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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