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Рецепт закуски на Новый год: сырные шарики с крабовыми палочками

Идея холодной праздничной закуски

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:05
Закуска с крабовыми палочками
Закуска с крабовыми палочками
Фото: Depositphotos

Сырные шарики с крабовыми палочками – это вкусный и быстрый вариант новогодней закуски. Такое блюдо вкусное и очень простое в приготовлении. Чтобы ускорить процесс, отварите куриные яйца заранее.

Смотрите видео, как приготовить сырные шарики с ветчиной:

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Сырные шарики с крабовыми палочками

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 270 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 100 г
  • Сыр – 50 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Зубчик чеснока – 1 шт.
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Зелень – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить.
  2. Сыр натереть на мелкой терке в миску.
  3. Добавить тертые крабовые палочки и пропущенный через пресс чеснок.
  4. Добавить тертые яйца и майонез. Посолить по вкусу. Хорошо перемешать.
  5. Руками скатать небольшие порционные шарики и выложить на блюдо.
  6. По желанию украсить зеленью и подавать к столу.

Полезный совет

Тарелку для подачи закуски можно застелить салатными листьями – так получится красивее.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно положить в тарталетки на Новый год. "Сегодня" также делились рецептом сырных кексов с зеленью.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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