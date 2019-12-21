Рецепт закуски на Новый год: сырные шарики с крабовыми палочками

Идея холодной праздничной закуски

Закуска с крабовыми палочками Фото: Depositphotos

Сырные шарики с крабовыми палочками – это вкусный и быстрый вариант новогодней закуски. Такое блюдо вкусное и очень простое в приготовлении. Чтобы ускорить процесс, отварите куриные яйца заранее.

Смотрите видео, как приготовить сырные шарики с ветчиной:

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Сырные шарики с крабовыми палочками

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

270 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 100 г

Сыр – 50 г

Яйца – 3 шт.

Зубчик чеснока – 1 шт.

Майонез – 2 ст. л.

Зелень – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить. Сыр натереть на мелкой терке в миску. Добавить тертые крабовые палочки и пропущенный через пресс чеснок. Добавить тертые яйца и майонез. Посолить по вкусу. Хорошо перемешать. Руками скатать небольшие порционные шарики и выложить на блюдо. По желанию украсить зеленью и подавать к столу.

Полезный совет

Тарелку для подачи закуски можно застелить салатными листьями – так получится красивее.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно положить в тарталетки на Новый год. "Сегодня" также делились рецептом сырных кексов с зеленью.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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