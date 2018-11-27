Как приготовить сырный крем-суп
Даже из самых простых ингредиентов можно сделать вкусное и оригинальное блюдо
Крем-суп с сыром – то, что нужно в морозный зимний день. Сегодня мы приготовим его на курином бульоне с молоком, сыром Чеддер и луком.
Сырный крем-суп
Ингредиенты:
- 1/4 чашки сливочного масла
- 1 лук, нарезанный
- 1/4 чашки муки
- 3 чашки куриного бульона
- 3 чашки молока
- 450 г тертого сыра Чеддер
- соль, перец
Рецепт приготовления:
- Растопить сливочное масло в кастрюле на среднем огне. Добавить лук и обжарить до готовности, около 5 минут. Добавить муку и перемешать.
- Затем влить куриный бульон и варить, постоянно помешивая, пока смесь слегка не загустеет. Добавить молоко и довести до кипения, не прекращая мешать. Сразу снять с плиты.
- Частями измельчить суп в блендере и вернуть его в кастрюлю. На среднем огне довести до кипения, затем выключить нагрев.
- Добавить тертый сыр и тщательно перемешать венчиком, чтобы он растворился. Если сыр не тает, вернуть кастрюлю на огонь еще на минуту.
- Подавать суп горячим, украсив гренками или зеленью.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить крем-суп с белыми грибами и чесночными гренками. Кроме этого, мы рассказывали, как сварить соус из сушеных белых грибов.
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Источник: "Сегодня"