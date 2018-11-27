Как приготовить сырный крем-суп

Даже из самых простых ингредиентов можно сделать вкусное и оригинальное блюдо

Сырный крем-суп Фото: Topntp26 / Freepik

Крем-суп с сыром – то, что нужно в морозный зимний день. Сегодня мы приготовим его на курином бульоне с молоком, сыром Чеддер и луком.

Сырный крем-суп

Ингредиенты:

1/4 чашки сливочного масла

1 лук, нарезанный

1/4 чашки муки

3 чашки куриного бульона

3 чашки молока

450 г тертого сыра Чеддер

соль, перец

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Рецепт приготовления:

Растопить сливочное масло в кастрюле на среднем огне. Добавить лук и обжарить до готовности, около 5 минут. Добавить муку и перемешать. Затем влить куриный бульон и варить, постоянно помешивая, пока смесь слегка не загустеет. Добавить молоко и довести до кипения, не прекращая мешать. Сразу снять с плиты. Частями измельчить суп в блендере и вернуть его в кастрюлю. На среднем огне довести до кипения, затем выключить нагрев. Добавить тертый сыр и тщательно перемешать венчиком, чтобы он растворился. Если сыр не тает, вернуть кастрюлю на огонь еще на минуту. Подавать суп горячим, украсив гренками или зеленью.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить крем-суп с белыми грибами и чесночными гренками. Кроме этого, мы рассказывали, как сварить соус из сушеных белых грибов.

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