Как приготовить сырое варенье из малины на зиму
Малина с сахаром без варки – отличная домашняя заготовка
Малину на зиму можно заготовить разными способами: заморозить, сварить варенье, джем или компот. Мы предлагаем перетереть эти ягоды вместе с сахаром.
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Малиновое варенье без варки следует хранить в холодильнике или заморозить, чтобы позже использовать по мере необходимости. Сырое малиновое варенье можно намазывать на хлеб, использовать как начинку для блинов или добавлять в чай.
Малина на зиму без варки
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- Малина – 1 кг
- Сахар – 1 кг
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Способ приготовления:
- Собранную в солнечный день малину перебрать. Высыпать ягоды в чистую посуду
- Засыпать сахаром и хорошо размять с помощью деревянной ложки или картофельного пресса.
- Разложить в сухие стерилизованные банки и закрыть капроновыми крышками.
- Хранить малину без варки в холодильнике. Можно разложить сырое малиновое варенье по контейнерам и убрать в морозильную камеру, а затем дать оттаять при комнатной температуре.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить варенье из малины в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом малинового джема без косточек.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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