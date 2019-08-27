Как приготовить сырое варенье из малины на зиму

Малина с сахаром без варки – отличная домашняя заготовка

Малиновое варенье на зиму без варки Фото: Depositphotos

Малину на зиму можно заготовить разными способами: заморозить, сварить варенье, джем или компот. Мы предлагаем перетереть эти ягоды вместе с сахаром.

Смотрите видео, как приготовить быстрый малиновый квас:

Малиновое варенье без варки следует хранить в холодильнике или заморозить, чтобы позже использовать по мере необходимости. Сырое малиновое варенье можно намазывать на хлеб, использовать как начинку для блинов или добавлять в чай.

Малина на зиму без варки

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

Малина – 1 кг

Сахар – 1 кг

Способ приготовления:

Собранную в солнечный день малину перебрать. Высыпать ягоды в чистую посуду Засыпать сахаром и хорошо размять с помощью деревянной ложки или картофельного пресса. Разложить в сухие стерилизованные банки и закрыть капроновыми крышками. Хранить малину без варки в холодильнике. Можно разложить сырое малиновое варенье по контейнерам и убрать в морозильную камеру, а затем дать оттаять при комнатной температуре.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить варенье из малины в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом малинового джема без косточек.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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