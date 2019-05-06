Как приготовить тартар из тунца
Классический тартар всегда делают из сырых продуктов
Тартар из тунца – прекрасная холодная закуска, которая готовится за считанные минуты. Достойным дополнением к тартару может послужить легкий салат из свежих овощей, а также бокал холодного белого вина.
Тартар из тунца
Ингредиенты на 2 порции:
- 150 г филе тунца
- 1 небольшая луковица-шалот
- Кусок имбиря – 2 см
- Лимон или лайм
- Оливковое масло
- Соль, перец
- Шнитт-лук – для украшения
Рецепт приготовления:
- Охлажденный сырой тунец быстро измельчить острым ножом на мелкие кусочки.
- Лук-шалот мелко порезать, корень имбиря почистить и натереть на мелкой терке.
- Смешать все ингредиенты, полив по вкусу лимонным соком, посолив и заправив оливковым маслом.
- Поставить в морозилку на 3-5 минут.
- Подавать тартар на холодной тарелке, украсив мелко порезанным шнитт-луком и сбрызнув оливковым маслом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить теплый салат с тунцом по рецепту Гвинет Пэлтроу. Мы также рассказывали, что можно сделать из консервированного тунца.
Смотрите видео, чем полезен тунец для здоровья:
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Источник: Сегодня