Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить тартар из тунца

Классический тартар всегда делают из сырых продуктов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:24
Тартар из тунца
Тартар из тунца
Фото: freepik.com

Тартар из тунца – прекрасная холодная закуска, которая готовится за считанные минуты. Достойным дополнением к тартару может послужить легкий салат из свежих овощей, а также бокал холодного белого вина.

Тартар из тунца

Ингредиенты на 2 порции:

  • 150 г филе тунца
  • 1 небольшая луковица-шалот
  • Кусок имбиря – 2 см
  • Лимон или лайм
  • Оливковое масло
  • Соль, перец
  • Шнитт-лук – для украшения

Читайте также
Вкусно и полезно: салат из тунца с апельсинами и помидорами черри

Рецепт приготовления:

  1. Охлажденный сырой тунец быстро измельчить острым ножом на мелкие кусочки. 
  2. Лук-шалот мелко порезать, корень имбиря почистить и натереть на мелкой терке. 
  3. Смешать все ингредиенты, полив по вкусу лимонным соком, посолив и заправив оливковым маслом.
  4. Поставить в морозилку на 3-5 минут. 
  5. Подавать тартар на холодной тарелке, украсив мелко порезанным шнитт-луком и сбрызнув оливковым маслом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить теплый салат с тунцом по рецепту Гвинет Пэлтроу. Мы также рассказывали, что можно сделать из консервированного тунца.

Смотрите видео, чем полезен тунец для здоровья:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт освежающего коктейля от Риз Уизерспун Рецепт дня: тарталетки с лимонным курдом и розмарином Как приготовить бисквит в мультиварке Как приготовить зеленый борщ из щавеля
рыба тунец рецепт закуска
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Модная женская обувь весны 2019: топ-10 самых горячих трендов
Модная женская обувь весны 2019: топ-10 самых горячих трендов
Как стирать пуховик в стиральной машине
Как стирать пуховик в стиральной машине
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности
Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Популярные статьи

Сегодня, 16:42Шоу-бизнес

Меган Маркл родила: известен пол ребенка

Сегодня, 13:34Fun

День матери в Украине: дата, история и значение праздника

Сегодня, 08:26Fun

Чудо-диета: похудевшая на 36 кг женщина раскрыла секрет сброса веса

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Тельцы останутся довольны собой, а Раков ждет сюрприз

Вчера, 13:05Шоу-бизнес

В Израиле отменили старт "Евровидения 2019": что случилось

Вчера, 06:31Психология

Гороскоп на неделю: Овнам нужно навести порядок в финансах, а Водолеев ждет популярность

4 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Водолеям пойдет на пользу диета, а Дев ждет увлекательное знакомство

4 маяШоу-бизнес

"Мисс Уругвай – 2006" нашли мертвой в отеле: подробности

4 маяТехно

Microsoft планирует вернуть эпоху Windows XP и Windows 7

4 маяFun

Радоница 2019: традиции и приметы

4 маяFun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

4 маяШоу-бизнес

Остался ни с чем: Мурат Налчаджиоглу лишился бизнеса после развода с Ани Лорак

4 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": кто покинул шоу и подробности девятого выпуска

4 маяFood

Рецепт дня: творожно-маковый сырник с орехами

3 маяTravel

Достопримечательности Одессы: ТОП-5 лучших мест для посещения

3 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Рыбам полезно отправиться на шопинг, а Львов попросят о помощи

Новости партнеров

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все
Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Инсульт: как предотвратить закупорку или разрыв мозгового сосуда
Инсульт: как предотвратить закупорку или разрыв мозгового сосуда
Планка: упражнение для суперстройности или путь к инсульту?
Планка: упражнение для суперстройности или путь к инсульту?
Она вдохновляет Кучерова на рекорды. Как выглядит его жена
Она вдохновляет Кучерова на рекорды. Как выглядит его жена
Первое появление Алсу на публике после скандала
Первое появление Алсу на публике после скандала
Найден безопасный способ останавливать рост раковых клеток
Найден безопасный способ останавливать рост раковых клеток
Известно, как именно дочка Алсу победила в конкурсе «Голос.Дети»
Известно, как именно дочка Алсу победила в конкурсе «Голос.Дети»