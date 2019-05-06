Как приготовить тартар из тунца

Классический тартар всегда делают из сырых продуктов

Тартар из тунца Фото: freepik.com

Тартар из тунца – прекрасная холодная закуска, которая готовится за считанные минуты. Достойным дополнением к тартару может послужить легкий салат из свежих овощей, а также бокал холодного белого вина.

Тартар из тунца

Ингредиенты на 2 порции:

150 г филе тунца

1 небольшая луковица-шалот

Кусок имбиря – 2 см

Лимон или лайм

Оливковое масло

Соль, перец

Шнитт-лук – для украшения

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Рецепт приготовления:

Охлажденный сырой тунец быстро измельчить острым ножом на мелкие кусочки. Лук-шалот мелко порезать, корень имбиря почистить и натереть на мелкой терке. Смешать все ингредиенты, полив по вкусу лимонным соком, посолив и заправив оливковым маслом. Поставить в морозилку на 3-5 минут. Подавать тартар на холодной тарелке, украсив мелко порезанным шнитт-луком и сбрызнув оливковым маслом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить теплый салат с тунцом по рецепту Гвинет Пэлтроу. Мы также рассказывали, что можно сделать из консервированного тунца.

Смотрите видео, чем полезен тунец для здоровья:

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