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Как приготовить тертый пирог со смородиной: пошаговый рецепт

Готовим простой пирог с черной смородиной к чаю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:01
Пирог с черной смородиной тертый
Пирог с черной смородиной тертый
Фото: Depositphotos

Тертый пирог – популярный рецепт домашней выпечки, который подкупает своим вкусом и простотой. Для начинки можно использовать творог, густое варенье, сезонные фрукты и ягоды.

Смотрите видео, как приготовить ликер из черной смородины:

Мы расскажем, как приготовить тертый пирог с начинкой из черной смородины. Ягоды подойдут как свежие, так и замороженные. Причем последние предварительно размораживать не нужно.

Тертый пирог с черной смородиной

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная — 2 стакана
  • Крахмал картофельный — 1 стакан
  • Сахар — 1 стакан
  • Сливочное масло или маргарин — 200 г
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Сода, гашеная уксусом — 1.5 ч. л.
  • Смородина черная — 1.5 стакана
  • Сахар для посыпки – 1-2 ст.л.

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Способ приготовления:

  1. Смешать в миске муку, картофельный крахмал, сахар и соль. 
  2. Муку, крахмал, сахарный песок перемешать, добавить щепотку соли.
  3. Влить растопленный, но не горячий маргарин и добавить взбитое яйцо. Быстро перемешать и добавить гашеную соду.
  4. Замесить мягкое тесто и разделить его на две части. Завернуть в пищевую пленку и поставить в морозильную камеру на час.
  5. Противень застелить пергаментной бумагой и слегка смазать маслом.
  6. Достать из морозилки одну часть теста и натереть на противень. Разровнять. Сверху выложить ягоды черной смородины, присыпать их сахаром.
  7. Натереть на ягоды оставшееся тесто. Отправить в разогретую до 180 С на 45 минут или до появления золотистой корочки.
  8. Перед подачей тертый пирог со смородиной остудить.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тертый пирог с яблоками и корицей. "Сегодня" также писали, как приготовить быстрый пирог с замороженной вишней.

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Источник: Сегодня
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