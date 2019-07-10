Как приготовить тертый пирог со смородиной: пошаговый рецепт
Готовим простой пирог с черной смородиной к чаю
Тертый пирог – популярный рецепт домашней выпечки, который подкупает своим вкусом и простотой. Для начинки можно использовать творог, густое варенье, сезонные фрукты и ягоды.
Смотрите видео, как приготовить ликер из черной смородины:
Мы расскажем, как приготовить тертый пирог с начинкой из черной смородины. Ягоды подойдут как свежие, так и замороженные. Причем последние предварительно размораживать не нужно.
Тертый пирог с черной смородиной
Ингредиенты:
- Мука пшеничная — 2 стакана
- Крахмал картофельный — 1 стакан
- Сахар — 1 стакан
- Сливочное масло или маргарин — 200 г
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Сода, гашеная уксусом — 1.5 ч. л.
- Смородина черная — 1.5 стакана
- Сахар для посыпки – 1-2 ст.л.
Читайте такжеВаренье из черной смородины: простые рецепты на зиму
Способ приготовления:
- Смешать в миске муку, картофельный крахмал, сахар и соль.
- Муку, крахмал, сахарный песок перемешать, добавить щепотку соли.
- Влить растопленный, но не горячий маргарин и добавить взбитое яйцо. Быстро перемешать и добавить гашеную соду.
- Замесить мягкое тесто и разделить его на две части. Завернуть в пищевую пленку и поставить в морозильную камеру на час.
- Противень застелить пергаментной бумагой и слегка смазать маслом.
- Достать из морозилки одну часть теста и натереть на противень. Разровнять. Сверху выложить ягоды черной смородины, присыпать их сахаром.
- Натереть на ягоды оставшееся тесто. Отправить в разогретую до 180 С на 45 минут или до появления золотистой корочки.
- Перед подачей тертый пирог со смородиной остудить.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тертый пирог с яблоками и корицей. "Сегодня" также писали, как приготовить быстрый пирог с замороженной вишней.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Как правильно взбивать белки с сахаром: полезные советы Как приготовить кекс в мультиварке на кефире Как приготовить творожную запеканку с черникой на завтрак: пошаговый рецепт Летний салат из арбуза и черники: рецепт от Кортни Кардашьян
Источник: Сегодня