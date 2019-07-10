Как приготовить тертый пирог со смородиной: пошаговый рецепт

Готовим простой пирог с черной смородиной к чаю

Пирог с черной смородиной тертый Фото: Depositphotos

Тертый пирог – популярный рецепт домашней выпечки, который подкупает своим вкусом и простотой. Для начинки можно использовать творог, густое варенье, сезонные фрукты и ягоды.

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Мы расскажем, как приготовить тертый пирог с начинкой из черной смородины. Ягоды подойдут как свежие, так и замороженные. Причем последние предварительно размораживать не нужно.

Тертый пирог с черной смородиной

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 2 стакана

Крахмал картофельный — 1 стакан

Сахар — 1 стакан

Сливочное масло или маргарин — 200 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Сода, гашеная уксусом — 1.5 ч. л.

Смородина черная — 1.5 стакана

Сахар для посыпки – 1-2 ст.л.

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Способ приготовления:

Смешать в миске муку, картофельный крахмал, сахар и соль. Муку, крахмал, сахарный песок перемешать, добавить щепотку соли. Влить растопленный, но не горячий маргарин и добавить взбитое яйцо. Быстро перемешать и добавить гашеную соду. Замесить мягкое тесто и разделить его на две части. Завернуть в пищевую пленку и поставить в морозильную камеру на час. Противень застелить пергаментной бумагой и слегка смазать маслом. Достать из морозилки одну часть теста и натереть на противень. Разровнять. Сверху выложить ягоды черной смородины, присыпать их сахаром. Натереть на ягоды оставшееся тесто. Отправить в разогретую до 180 С на 45 минут или до появления золотистой корочки. Перед подачей тертый пирог со смородиной остудить.

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