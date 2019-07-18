Как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке: пошаговый рецепт

Готовим вкусную домашнюю пиццу в хлебопечке

Пицца в хлебопечке Фото: freepik.com

Тесто для домашней пиццы можно без труда приготовить в хлебопечке. Достаточно забросить все ингредиенты в чашу, а дальше кухонный прибор замесит из них тесто и даст ему подойди. Готовое тесто для пиццы нужно будет разделить на несколько частей, раскатать, добавить начинку и запечь в духовке.

Смотрите видео, как приготовить пиццу по оригинальному рецепту:

Мы предлагаем приготовить пиццу с начинкой из томатного соуса, сыра, лука и копченостей, но вы можете сделать ее с любым топпингом на ваш вкус.

Тесто для пиццы в хлебопечке

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты на 6 маленьких пицц:

Для теста:

Вода – 1 стакан

Хлебная мука – 3 стакана

Соль – 1 1/2 ч.л.

Сахар – 3 ст.л.

Сливочное масло – 1 1/2 ст.л.

Сухое молоко - 1 1/2 ст.л.

Сухие дрожжи - 1 1/2 ч.л.

Для начинки:

Соус для пиццы – 1 1/8 стакана

Нарезанный лук – 1 шт.

Бекон или ветчина – 9 ломтиков

Салями – 24 кружочка

Тертый сыр – 4 стакана

Способ приготовления:

Положите все ингредиенты в ведерко хлебопечки. Используйте режимы "Замешивание" и "Первый подъем". Когда прозвучит звуковой сигнал, переложите на рабочую поверхность и месите для удаления газа из теста. Затем положите тесто в миску и накройте влажной тканью. Оставьте на 20 минут. Разделите тесто на 6 шариков и раскатайте их в лепешки. Выложите на противень и наколите тесто вилкой. Смажьте лепешки соусом для пиццы, оставляя бортики свободными. Посыпьте сыром, уложите сверху лук, бекон, ветчину и салями. Выпекайте в разогретой до 180 С духовке до золотистого цвета.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу на сковороде за 10 минут. "Сегодня" также делились рецептом домашней пиццы с колбасой и сыром.

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