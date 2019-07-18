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Как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке: пошаговый рецепт

Готовим вкусную домашнюю пиццу в хлебопечке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Пицца в хлебопечке
Пицца в хлебопечке
Фото: freepik.com

Тесто для домашней пиццы можно без труда приготовить в хлебопечке. Достаточно забросить все ингредиенты в чашу, а дальше кухонный прибор замесит из них тесто и даст ему подойди. Готовое тесто для пиццы нужно будет разделить на несколько частей, раскатать, добавить начинку и запечь в духовке.

Смотрите видео, как приготовить пиццу по оригинальному рецепту:

Мы предлагаем приготовить пиццу с начинкой из томатного соуса, сыра, лука и копченостей, но вы можете сделать ее с любым топпингом на ваш вкус. 

Тесто для пиццы в хлебопечке

Время приготовления: 

  • 3 часа

Ингредиенты на 6 маленьких пицц:

Для теста:

  • Вода – 1 стакан
  • Хлебная мука – 3 стакана
  • Соль – 1 1/2 ч.л.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Сливочное масло – 1 1/2 ст.л.
  • Сухое молоко - 1 1/2 ст.л.
  • Сухие дрожжи - 1 1/2 ч.л.

Для начинки:

  • Соус для пиццы – 1 1/8 стакана
  • Нарезанный лук – 1 шт.
  • Бекон или ветчина – 9 ломтиков
  • Салями – 24 кружочка
  • Тертый сыр – 4 стакана

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Способ приготовления:

  1. Положите все ингредиенты в ведерко хлебопечки. Используйте режимы "Замешивание" и "Первый подъем".
  2. Когда прозвучит звуковой сигнал, переложите на рабочую поверхность и месите для удаления газа из теста.
  3. Затем положите тесто в миску и накройте влажной тканью. Оставьте на 20 минут.
  4. Разделите тесто на 6 шариков и раскатайте их в лепешки.
  5. Выложите на противень и наколите тесто вилкой.
  6. Смажьте лепешки соусом для пиццы, оставляя бортики свободными. 
  7. Посыпьте сыром, уложите сверху лук, бекон, ветчину и салями.
  8. Выпекайте в разогретой до 180 С духовке до золотистого цвета. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу на сковороде за 10 минут. "Сегодня" также делились рецептом домашней пиццы с колбасой и сыром.

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Источник: Сегодня
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