Как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке: пошаговый рецепт
Готовим вкусную домашнюю пиццу в хлебопечке
Тесто для домашней пиццы можно без труда приготовить в хлебопечке. Достаточно забросить все ингредиенты в чашу, а дальше кухонный прибор замесит из них тесто и даст ему подойди. Готовое тесто для пиццы нужно будет разделить на несколько частей, раскатать, добавить начинку и запечь в духовке.
Смотрите видео, как приготовить пиццу по оригинальному рецепту:
Мы предлагаем приготовить пиццу с начинкой из томатного соуса, сыра, лука и копченостей, но вы можете сделать ее с любым топпингом на ваш вкус.
Тесто для пиццы в хлебопечке
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты на 6 маленьких пицц:
Для теста:
- Вода – 1 стакан
- Хлебная мука – 3 стакана
- Соль – 1 1/2 ч.л.
- Сахар – 3 ст.л.
- Сливочное масло – 1 1/2 ст.л.
- Сухое молоко - 1 1/2 ст.л.
- Сухие дрожжи - 1 1/2 ч.л.
Для начинки:
- Соус для пиццы – 1 1/8 стакана
- Нарезанный лук – 1 шт.
- Бекон или ветчина – 9 ломтиков
- Салями – 24 кружочка
- Тертый сыр – 4 стакана
Способ приготовления:
- Положите все ингредиенты в ведерко хлебопечки. Используйте режимы "Замешивание" и "Первый подъем".
- Когда прозвучит звуковой сигнал, переложите на рабочую поверхность и месите для удаления газа из теста.
- Затем положите тесто в миску и накройте влажной тканью. Оставьте на 20 минут.
- Разделите тесто на 6 шариков и раскатайте их в лепешки.
- Выложите на противень и наколите тесто вилкой.
- Смажьте лепешки соусом для пиццы, оставляя бортики свободными.
- Посыпьте сыром, уложите сверху лук, бекон, ветчину и салями.
- Выпекайте в разогретой до 180 С духовке до золотистого цвета.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу на сковороде за 10 минут. "Сегодня" также делились рецептом домашней пиццы с колбасой и сыром.
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