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Как приготовить тилапию вкусно: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 16:59

Блюда из тилапии отличаются большим разнообразием

Тилапия – очень вкусная и доступная рыба. В ней мало костей и нежная мякоть, почти лишенная специфического рыбного запаха.

Филе тилапии можно запекать с картошкой в фольге, тушить на сковороде с овощами, готовить в духовке под майонезом или просто жарить в кляре. Вкус рыбы будет уместно подчеркнуть соком лайма или сухим белым вином.

Тилапия: рецепт в кляре

Тилапия в кляре на сковороде
Тилапия в кляре на сковороде
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 8 филе тилапии
  • 300 г муки
  • 2 яйца
  • Соль, перец – по вкусу
  • 50 мл растительного масла

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Способ приготовления:

  1. Промыть филе тилапии, нарезать на порционные кусочки.
  2. В одну мисочку разбить яйца с небольшим количеством соли, в другую насыпать муку, соль и перец.
  3. Обвалять каждый кусочек рыбы в муке, затем – в яйце.
  4. Обжарить рыбу в кляре на растительном масле с обеих сторон. В общей сложности – примерно 7-8 минут, до полной готовности. Подавать в горячем виде.

Смотрите видео, как сделать рыбную запеканку с картошкой:

Тилапия: рецепт на сковороде

Тилапия в специях
Тилапия в специях
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 4 филе тилапии
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • Соль и специи — по вкусу (куркума, перец, молотый чеснок, тимьян и орегано)

Способ приготовления:

  1. В небольшую мисочку выложить соль и любимые специи. Перемешать.
  2. Вымыть и обсушить филе тилапии. Каждый кусочек обвалять в специях со двух сторон.
  3. Растопить на сковороде сливочное масло.
  4. Выложить рыбу и жарить с двух сторон до румяности на среднем огне. Тилапию в специях на сковороде подавать горячей.

Тилапия: рецепт от шеф-повара Сергея Малаховского

Тилапия в овощном соусе
Тилапия в овощном соусе
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 2 тилапии
  • Карри
  • 50 г тростникового сахара
  • 200 мл морковного сока
  • 150 мл грейпфрутового сока
  • 30 мл сока лайма
  • 5 мл лимонного сока
  • 3 картофелины
  • 350 мл воды
  • 300 мл растительного масла
  • 25 г крахмала
  • 1 морковь
  • Перец чили
  • Имбирь
  • Лайм
  • Лимон
  • Лук зеленый
  • Укроп
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Белый перец

Способ приготовления:

  1. Посыпать филе тилапии карри. Добавить соль, белый перец и тростниковый сахар. Оставить на пару минут.
  2. Сделать соус. Налить морковный и грейпфрутовый сок в сковороду. Добавить измельченный имбирь, перец чили, сок и цедру лайма, лимонный сок и тростниковый сахар.
  3. Ввести в соус крахмал, разведенный в воде. Поместить филе тилапии в соус. Готовить две минуты. Полить сверху рыбу соусом. Держать на огне до готовности.
  4. Нарезать очищенный картофель соломкой. Обжарить в растительном масле. Поместить на сито, чтобы масло стекло. Посолить, поперчить. Нарезать морковь соломкой.
  5. Выложить рыбу на тарелку. Поместить сверху картофель и морковь. Украсить долькой лимона, укропом и зеленым луком.

Тилапия в духовке с майонезом

Тилапия в духовке под сыром
Тилапия в духовке под сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 5-6 филе тилапии
  • 100 г твердого сыра
  • Майонез
  • Растительное масло
  • Черный молотый перец
  • Карри или специи для рыбы
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Разморозить рыбу, помыть и просушить с помощью салфеток.
  2. Уложить в глубокую посуду, посолить, добавить черный молотый перец и приправы.
  3. Тонким слоем смазать майонезом. Накрыть посуду, дать постоять 15-20 минут.
  4. Переложить филе в жаропрочную посуду, предварительно слегка смазав растительным маслом.
  5. Натереть твердый сыр, посыпать рыбу и отправить в духовку. Запекать при 180-200 ºС до образования золотистой корочки.
  6. Разделить рыбу на порционные куски и украсить зеленью.

Саламур из тилапии: рецепт

Силамур из тилапии
Силамур из тилапии
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг тилапии
  • 200 г соли
  • 1.5 ст.л. уксуса
  • 4 ст.л. подсолнечного масла
  • 1-2 луковицы
  • 4 лавровых листа
  • 4 горошины душистого перца

Способ приготовления:

  1. Рыбу очистить, выпотрошить, срезать плавники и сделать по бокам небольшие надрезы.
  2. Нарезать кусочками по 1.5 -2 см, еще раз вымыть и засыпать солью, хорошо перемешать и оставить на два часа солиться.
  3. Затем рыбу хорошо промыть под проточной водой. На дно банки поместить лавровый лист и перец. Чередуя, выложить рыбу и порезанный кольцами лук.
  4. Добавить масло, уксус и хорошо встряхнуть банку. Оставить в холодильнике на 12 часов, периодически встряхивая банку.

Напомним, ранее мы писали, как вкусно приготовить скумбрию. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом рыбы под сырной корочкой от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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