Как приготовить торт "Битое стекло": пошаговый рецепт
Этот яркий торт-желе обязательно понравится детям
Желе "Битое стекло" идеально подходит для лета. Этот десерт состоит из сметанной основы и разноцветного желе. Иногда в торт добавляют кусочки бисквита или печенья, а также сезонные фрукты или ягоды.
Смотрите видео, как приготовить торт "Сметанник" без выпечки:
Лучше всего готовить "Битое стекло" в силиконовой форме. Так вам будет гораздо проще перевернуть его на тарелку. Если силиконовой формы у вас нет, возьмите миску и застелите ее пищевой пленкой.
Торт "Битое стекло"
Время приготовления: больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 3 пакетика желе разных цветов
- 400 г жирной сметаны
- 1 стакан сахара
- 1 пакетик (25 г) желатина
- 1 стакан молока
- Ванилин
Способ приготовления:
- Приготовить желе из пакетика согласно инструкции на упаковке. Если вы хотите сделать плотное желе, налейте меньше воды.
- Когда желе застынет, нарезать его кубиками и высыпать в большую форму для торта (желательно силиконовую).
- Желатин залить кипящим молоком и дать набухнуть.
- Тем временем хорошо взбить сметану с сахаром и ванилью.
- Добавить набухший желатин, немного взбить и вылить на разноцветные кубики желе.
- Аккуратно перемешать и убрать в холодильник на несколько часов, чтобы торт "Битое стекло" застыл.
- Затем осторожно перевернуть желе на сервировочное блюдо и подавать.
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Источник: Сегодня