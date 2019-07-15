Как приготовить торт "Битое стекло": пошаговый рецепт

Этот яркий торт-желе обязательно понравится детям

Желейный торт "Битое стекло" Фото: Depositphotos

Желе "Битое стекло" идеально подходит для лета. Этот десерт состоит из сметанной основы и разноцветного желе. Иногда в торт добавляют кусочки бисквита или печенья, а также сезонные фрукты или ягоды.

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Лучше всего готовить "Битое стекло" в силиконовой форме. Так вам будет гораздо проще перевернуть его на тарелку. Если силиконовой формы у вас нет, возьмите миску и застелите ее пищевой пленкой.

Торт "Битое стекло"

Время приготовления: больше 3-х часов

Ингредиенты:

3 пакетика желе разных цветов

400 г жирной сметаны

1 стакан сахара

1 пакетик (25 г) желатина

1 стакан молока

Ванилин

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Способ приготовления:

Приготовить желе из пакетика согласно инструкции на упаковке. Если вы хотите сделать плотное желе, налейте меньше воды. Когда желе застынет, нарезать его кубиками и высыпать в большую форму для торта (желательно силиконовую). Желатин залить кипящим молоком и дать набухнуть. Тем временем хорошо взбить сметану с сахаром и ванилью. Добавить набухший желатин, немного взбить и вылить на разноцветные кубики желе. Аккуратно перемешать и убрать в холодильник на несколько часов, чтобы торт "Битое стекло" застыл. Затем осторожно перевернуть желе на сервировочное блюдо и подавать.

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