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Как приготовить торт "Битое стекло": пошаговый рецепт

Этот яркий торт-желе обязательно понравится детям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Желейный торт "Битое стекло"
Желейный торт "Битое стекло"
Фото: Depositphotos

Желе "Битое стекло" идеально подходит для лета. Этот десерт состоит из сметанной основы и разноцветного желе. Иногда в торт добавляют кусочки бисквита или печенья, а также сезонные фрукты или ягоды.

Смотрите видео, как приготовить торт "Сметанник" без выпечки:

Лучше всего готовить "Битое стекло" в силиконовой форме. Так вам будет гораздо проще перевернуть его на тарелку. Если силиконовой формы у вас нет, возьмите миску и застелите ее пищевой пленкой.

Торт "Битое стекло"

Время приготовления: больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 3 пакетика желе разных цветов 
  • 400 г жирной сметаны
  • 1 стакан сахара
  • 1 пакетик (25 г) желатина
  • 1 стакан молока
  • Ванилин

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Способ приготовления:

  1. Приготовить желе из пакетика согласно инструкции на упаковке. Если вы хотите сделать плотное желе, налейте меньше воды.
  2. Когда желе застынет, нарезать его кубиками и высыпать в большую форму для торта (желательно силиконовую). 
  3. Желатин залить кипящим молоком и дать набухнуть. 
  4. Тем временем хорошо взбить сметану с сахаром и ванилью. 
  5. Добавить набухший желатин, немного взбить и вылить на разноцветные кубики желе. 
  6. Аккуратно перемешать и убрать в холодильник на несколько часов, чтобы торт "Битое стекло" застыл.
  7. Затем осторожно перевернуть желе на сервировочное блюдо и подавать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливочное желе с клубникой. "Сегодня" также писали, как приготовить чизкейк с ягодами и желе.

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Источник: Сегодня
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