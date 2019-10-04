Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить торт "Красный бархат" с творожным кремом

Испечь знаменитый торт у себя дома – проще простого

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:28
Торт "Красный бархат"
Торт "Красный бархат"
Фото: freepik.com

Торт "Красный бархат" выглядит очень эффектно, но готовится довольно просто. Он состоит из бархатистых красных коржей, которые прослаиваются нежным кремом из сливочного сыра.

Смотрите видео, безопасно ли покупать торты, сделанные на заказ:

Краситель для торта желательно использовать гелевый, но подойдет и тот, что продается в порошке.

Торт "Красный бархат": рецепт

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 358 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для коржа:

  • 3 яйца
  • 270 г сахара
  • 300 мл растительного масла
  • 250 г ряженки
  • 350 г муки
  • 2 ст.л. какао-порошка
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 1 ч.л. соды
  • 1/2-1 ч.л. красного пищевого красителя

Для крема:

  • 800 г творожного сыра
  • 270 г сливочного масла
  • 150 г сахарной пудры

Читайте также:
Как приготовить шоколадно-свекольный торт с глазурью

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить с сахаром добела.
  2. Влить жидкие ингредиенты (масло, ряженку), перемешать.
  3. Сухие ингредиенты (муку, какао, соль, разрыхлитель, соду) соединить в миске, добавить к жидким и перемешать.
  4. Вылить тесто в подготовленную форму диаметром 23 см, выпекать при 180 °C около 40 минут. Проверить готовность деревянной шпажкой.
  5. Корж остудить, затем разрезать на три части.
  6. Для крема сливочное масло комнатной температуры взбить с сахарной пудрой добела, понемногу добавить творожный сыр, взбить до пышности и однородности.
  7. Промазать коржи кремом, собрать торт и по желанию украсить.

Как украсить торт "Красный бархат"

Десерт можно декорировать:

  • Крошками из красного бисквита;
  • Свежими фруктами или ягодами;
  • Взбитыми сливками;
  • Розами из крема;
  • Съедобными цветами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить морковный торт с кремом из сливочного сыра.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как испечь шоколадный кекс с бананами и орехами Как сделать кофейно-банановый десерт с творогом Тыква, запеченная с яблоками и творогом: рецепт дня Рецепт сырников с сушеной клюквой и ягодным соусом
торт десерт творог выпечка рецепт крем
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
​Аллигаторы-альбиносы ждут «пополнения»
​Аллигаторы-альбиносы ждут «пополнения»
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
«Обнаружен рак»: Розенбаума срочно прооперировали
«Обнаружен рак»: Розенбаума срочно прооперировали

Популярные статьи

Сегодня, 11:32Шоу-бизнес

Ани Лорак приехала в Киев и прогулялась по Подолу: фото

Сегодня, 06:18Fun

День учителя 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

Сегодня, 04:58Fun

Девушка оскандалилась из-за "крошечного бикини" на фото

Вчера, 14:04Шоу-бизнес

Подготовка к фотосессии: дочь Анастасии Заворотнюк заинтриговала публику

Вчера, 12:01Fun

Забавное ограбление котами холодильника попало на видео

Вчера, 11:15Шоу-бизнес

Брэд Питт вынудил Анджелину Джоли пойти с ним под венец – СМИ

Вчера, 08:40Техно

"Пуск" без плиток: Microsoft показала Windows 10X

Вчера, 05:00Психология

Гороскоп на 3 октября: все знаки зодиака

Вчера, 04:58Fun

"Интимная поза" возлюбленных в самолете шокировала сеть: фото

2 октябряTravel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

2 октябряШоу-бизнес

Рак у Анастасии Заворотнюк: "Дворецкий Константин" прокомментировал ситуацию

2 октябряШоу-бизнес

"Моя булочка": Санта Димопулос показала новорожденную дочь

2 октябряШоу-бизнес

"Я слишком долго молчал": принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на британский таблоид

2 октябряFun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

2 октябряПсихология

Гороскоп на 2 октября: все знаки зодиака

2 октябряFun

Показали фото девушки с "самыми красивыми ягодицами"

Новости партнеров

Вкуснее мяса: салат на зиму
Вкуснее мяса: салат на зиму "Греческий"
Новая девушка экс-игрока Шахтера Дугласа Косты. Фото
Новая девушка экс-игрока Шахтера Дугласа Косты. Фото
Очаровательная подруга защитника Зари Евгения Чеберка. Фото
Очаровательная подруга защитника Зари Евгения Чеберка. Фото
Прекрасная жена футболиста Шахтера Тараса Степаненко (фото)
Прекрасная жена футболиста Шахтера Тараса Степаненко (фото)
Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому
Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому
Звезды, ставшие мамами после 40 лет
Звезды, ставшие мамами после 40 лет
"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека
3 секрета идеальных отбивных
3 секрета идеальных отбивных