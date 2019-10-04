Как приготовить торт "Красный бархат" с творожным кремом

Испечь знаменитый торт у себя дома – проще простого

Торт "Красный бархат" Фото: freepik.com

Торт "Красный бархат" выглядит очень эффектно, но готовится довольно просто. Он состоит из бархатистых красных коржей, которые прослаиваются нежным кремом из сливочного сыра.

Смотрите видео, безопасно ли покупать торты, сделанные на заказ:

Краситель для торта желательно использовать гелевый, но подойдет и тот, что продается в порошке.

Торт "Красный бархат": рецепт

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

358 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для коржа:

3 яйца

270 г сахара

300 мл растительного масла

250 г ряженки

350 г муки

2 ст.л. какао-порошка

1/2 ч.л. соли

1 ч.л. разрыхлителя

1 ч.л. соды

1/2-1 ч.л. красного пищевого красителя

Для крема:

800 г творожного сыра

270 г сливочного масла

150 г сахарной пудры

Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром добела. Влить жидкие ингредиенты (масло, ряженку), перемешать. Сухие ингредиенты (муку, какао, соль, разрыхлитель, соду) соединить в миске, добавить к жидким и перемешать. Вылить тесто в подготовленную форму диаметром 23 см, выпекать при 180 °C около 40 минут. Проверить готовность деревянной шпажкой. Корж остудить, затем разрезать на три части. Для крема сливочное масло комнатной температуры взбить с сахарной пудрой добела, понемногу добавить творожный сыр, взбить до пышности и однородности. Промазать коржи кремом, собрать торт и по желанию украсить.

Как украсить торт "Красный бархат"

Десерт можно декорировать:

Крошками из красного бисквита;

Свежими фруктами или ягодами;

Взбитыми сливками;

Розами из крема;

Съедобными цветами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить морковный торт с кремом из сливочного сыра.

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