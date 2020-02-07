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Как приготовить торт "Лимонник" со сметанным кремом

Рецепт домашнего торта с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:50
Лимонный торт со сметанным кремом
Лимонный торт со сметанным кремом
Фото: Depositphotos

Не знаете, как испечь вкусный и простой лимонный торт? Тогда возьмите на вооружение наш рецепт. "Лимонник" со сметанно-цитрусовым кремом просто великолепен. Такой десерт украсит любой праздничный стол.

Смотрите видео, как испечь лимонный торт с меренгой:

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Торт "Лимонник"

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 343 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 2 стакана сахара
  • 1 пакетик ванилина
  • Щепотка соли
  • 2 стакана сметаны
  • 2.5 стакана муки
  • 1 ч.л. соды
  • 1 ст.л. сока лимона

Для крема:

  • 1 л жирной сметаны
  • 2 лимона
  • 200 г сливочного сыра
  • 1 стакан сахара
  • Тертый шоколад

Способ приготовления:

  1. Для крема сметану выложить в застеленный марлей дуршлаг, концы марли связать. Оставить на восемь часов или на ночь в холодильнике.
  2. Лимоны помыть, удалить кожуру и косточки. Измельчить в блендере вместе с сахаром.
  3. Сметану взбить миксером с размягченным сливочным маслом. Добавить лимоны с сахаром и снова взбить.
  4. Яйца взбить миксером вместе с сахаром, ванилином и солью. Добавить сметану, муку, соду и сок лимона, хорошо взбить.
  5. Тесто вылить в форму, выпекать при 170 ºС до готовности. Корж остудить и разрезать на три тонких пласта.
  6. Собрать торт, смазывая коржи кремом. Поставить в холодильник минимум на два часа.
  7. Украсить верх и бока торта тертым шоколадом.

Полезный совет

Кроме шоколада, вы можете украсить торт сезонными фруктами и ягодами, а также засахаренными лимонными дольками.

Напомним, ранее мы делились рецептом лимонного рулета на сгущенке. "Сегодня" также писали, как испечь пирог с творогом и лимоном.

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Источник: Сегодня
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