Как приготовить торт "Лимонник" со сметанным кремом
Рецепт домашнего торта с фото
Не знаете, как испечь вкусный и простой лимонный торт? Тогда возьмите на вооружение наш рецепт. "Лимонник" со сметанно-цитрусовым кремом просто великолепен. Такой десерт украсит любой праздничный стол.
Смотрите видео, как испечь лимонный торт с меренгой:
Торт "Лимонник"
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 343 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 2 стакана сахара
- 1 пакетик ванилина
- Щепотка соли
- 2 стакана сметаны
- 2.5 стакана муки
- 1 ч.л. соды
- 1 ст.л. сока лимона
Для крема:
- 1 л жирной сметаны
- 2 лимона
- 200 г сливочного сыра
- 1 стакан сахара
- Тертый шоколад
Способ приготовления:
- Для крема сметану выложить в застеленный марлей дуршлаг, концы марли связать. Оставить на восемь часов или на ночь в холодильнике.
- Лимоны помыть, удалить кожуру и косточки. Измельчить в блендере вместе с сахаром.
- Сметану взбить миксером с размягченным сливочным маслом. Добавить лимоны с сахаром и снова взбить.
- Яйца взбить миксером вместе с сахаром, ванилином и солью. Добавить сметану, муку, соду и сок лимона, хорошо взбить.
- Тесто вылить в форму, выпекать при 170 ºС до готовности. Корж остудить и разрезать на три тонких пласта.
- Собрать торт, смазывая коржи кремом. Поставить в холодильник минимум на два часа.
- Украсить верх и бока торта тертым шоколадом.
Полезный совет
Кроме шоколада, вы можете украсить торт сезонными фруктами и ягодами, а также засахаренными лимонными дольками.
Напомним, ранее мы делились рецептом лимонного рулета на сгущенке. "Сегодня" также писали, как испечь пирог с творогом и лимоном.
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Источник: Сегодня