Как приготовить торт "Лимонник" со сметанным кремом

Рецепт домашнего торта с фото

Лимонный торт со сметанным кремом Фото: Depositphotos

Не знаете, как испечь вкусный и простой лимонный торт? Тогда возьмите на вооружение наш рецепт. "Лимонник" со сметанно-цитрусовым кремом просто великолепен. Такой десерт украсит любой праздничный стол.

Смотрите видео, как испечь лимонный торт с меренгой:

Торт "Лимонник"

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

343 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 яйца

2 стакана сахара

1 пакетик ванилина

Щепотка соли

2 стакана сметаны

2.5 стакана муки

1 ч.л. соды

1 ст.л. сока лимона

Для крема:

1 л жирной сметаны

2 лимона

200 г сливочного сыра

1 стакан сахара

Тертый шоколад

Способ приготовления:

Для крема сметану выложить в застеленный марлей дуршлаг, концы марли связать. Оставить на восемь часов или на ночь в холодильнике. Лимоны помыть, удалить кожуру и косточки. Измельчить в блендере вместе с сахаром. Сметану взбить миксером с размягченным сливочным маслом. Добавить лимоны с сахаром и снова взбить. Яйца взбить миксером вместе с сахаром, ванилином и солью. Добавить сметану, муку, соду и сок лимона, хорошо взбить. Тесто вылить в форму, выпекать при 170 ºС до готовности. Корж остудить и разрезать на три тонких пласта. Собрать торт, смазывая коржи кремом. Поставить в холодильник минимум на два часа. Украсить верх и бока торта тертым шоколадом.

Полезный совет

Кроме шоколада, вы можете украсить торт сезонными фруктами и ягодами, а также засахаренными лимонными дольками.

Напомним, ранее мы делились рецептом лимонного рулета на сгущенке. "Сегодня" также писали, как испечь пирог с творогом и лимоном.

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