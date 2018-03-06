Как приготовить торт "Мимоза" на 8 марта

Мимоза – традиционный в Италии весенний торт. Именно в марте цветут пушистые ветки мимозы, на которые похож этот десерт

Торт "Мимоза" – это воздушный бисквит, пропитанный двумя видами крема – сливочным и заварным. Чтобы придать тесту яркий желтый цвет, при замешивании можно добавить щепотку шафрана, куркумы или пищевого красителя.

Торт "Мимоза"

Фото: anitalianinmykitchen.com

Ингредиенты:

Для торта:

5 яиц

1 стакан сахара

1 столовая ложка разрыхлителя

2 1/2 стакана муки

Для итальянского крема:

3/4 стакана молока

3/4 стакана сливок для взбивания

4 яичных желтка

1/2 стакана сахара

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

2 1/2 столовые ложки муки

Для сливочного крема:

3/4 стакана сливок для взбивания

1 1/2 столовые ложки сахарной пудры

Рецепт приготовления:

1. Предварительно нагрейте духовку до 180 С. Слегка смажьте маслом и присыпьте мукой две формы для выпечки: одну прямоугольную 18х7 см и одну круглую диаметром 20 см.

2. Для бисквита взбейте яйца с сахаром в течение 1-2 минут. Добавьте муку и разрыхлитель, взбивайте еще 2-3 минуты. Перелейте тесто в подготовленные формы и пеките около 30 минут. Проверьте готовность зубочисткой и остудите.

3. Нарежьте прямоугольный бисквит кубиками со стороной 1-1.5 см. Круглый бисквит разрежьте на три коржа.

4. Приготовьте итальянский крем. Нагрейте в сотейнике молоко и сливки, не доводя до кипения. Снимите с огня и остудите до теплого.

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5. В отдельную кастрюльку добавьте желтки и сахар, тщательно взбейте. Затем добавьте муку и ваниль. Поставьте кастрюлю на слабый огонь, добавьте теплое молоко и сливки. Постоянно помешивая, проварите до загустения. Перелейте крем в стеклянную миску, накройте пластиковой пленкой (убедитесь, что она касается поверхности крема) и охладите в течение не менее 3 часов.

6. Взбейте холодные сливки вместе с сахарной пудрой до загустения.

7. Соберите торт. Положите корж на тарелку, распределите сверху половину взбитых сливок и приблизительно четверть итальянского крема. Накройте вторым коржом и повторите слои крема. Сверху поместите третий корж и покройте торт оставшимся итальянским кремом.

8. Украсьте торт нарезанным бисквитом и поставьте в холодильник на 5-7 часов или на ночь. Перед подачей десерт можно посыпать сахарной пудрой.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом тропического торта к 8 марта. Мы также писали, как приготовить вкусные салаты к весеннему празднику.

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