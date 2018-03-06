Как приготовить торт "Мимоза" на 8 марта
Мимоза – традиционный в Италии весенний торт. Именно в марте цветут пушистые ветки мимозы, на которые похож этот десерт
Торт "Мимоза" – это воздушный бисквит, пропитанный двумя видами крема – сливочным и заварным. Чтобы придать тесту яркий желтый цвет, при замешивании можно добавить щепотку шафрана, куркумы или пищевого красителя.
Торт "Мимоза"
Фото: anitalianinmykitchen.com
Ингредиенты:
Для торта:
- 5 яиц
- 1 стакан сахара
- 1 столовая ложка разрыхлителя
- 2 1/2 стакана муки
Для итальянского крема:
- 3/4 стакана молока
- 3/4 стакана сливок для взбивания
- 4 яичных желтка
- 1/2 стакана сахара
- 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
- 2 1/2 столовые ложки муки
Для сливочного крема:
- 3/4 стакана сливок для взбивания
- 1 1/2 столовые ложки сахарной пудры
Рецепт приготовления:
1. Предварительно нагрейте духовку до 180 С. Слегка смажьте маслом и присыпьте мукой две формы для выпечки: одну прямоугольную 18х7 см и одну круглую диаметром 20 см.
2. Для бисквита взбейте яйца с сахаром в течение 1-2 минут. Добавьте муку и разрыхлитель, взбивайте еще 2-3 минуты. Перелейте тесто в подготовленные формы и пеките около 30 минут. Проверьте готовность зубочисткой и остудите.
3. Нарежьте прямоугольный бисквит кубиками со стороной 1-1.5 см. Круглый бисквит разрежьте на три коржа.
4. Приготовьте итальянский крем. Нагрейте в сотейнике молоко и сливки, не доводя до кипения. Снимите с огня и остудите до теплого.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
5. В отдельную кастрюльку добавьте желтки и сахар, тщательно взбейте. Затем добавьте муку и ваниль. Поставьте кастрюлю на слабый огонь, добавьте теплое молоко и сливки. Постоянно помешивая, проварите до загустения. Перелейте крем в стеклянную миску, накройте пластиковой пленкой (убедитесь, что она касается поверхности крема) и охладите в течение не менее 3 часов.
6. Взбейте холодные сливки вместе с сахарной пудрой до загустения.
7. Соберите торт. Положите корж на тарелку, распределите сверху половину взбитых сливок и приблизительно четверть итальянского крема. Накройте вторым коржом и повторите слои крема. Сверху поместите третий корж и покройте торт оставшимся итальянским кремом.
8. Украсьте торт нарезанным бисквитом и поставьте в холодильник на 5-7 часов или на ночь. Перед подачей десерт можно посыпать сахарной пудрой.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом тропического торта к 8 марта. Мы также писали, как приготовить вкусные салаты к весеннему празднику.
Смотрите видео, как приготовить изысканный салат от Алексея Суханова: