Как приготовить торт "Мимоза" на 8 марта

Сегодня, 13:55

Мимоза – традиционный в Италии весенний торт. Именно в марте цветут пушистые ветки мимозы, на которые похож этот десерт

Торт &quot;Мимоза&quot; Фото: anitalianinmykitchen.com
Торт "Мимоза" Фото: anitalianinmykitchen.com

Торт "Мимоза" – это воздушный бисквит, пропитанный двумя видами крема – сливочным и заварным. Чтобы придать тесту яркий желтый цвет, при замешивании можно добавить щепотку шафрана, куркумы или пищевого красителя.

Торт "Мимоза"

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Фото: anitalianinmykitchen.com

Ингредиенты:

Для торта:

  • 5 яиц
  • 1 стакан сахара 
  • 1 столовая ложка разрыхлителя
  • 2 1/2 стакана муки

Для итальянского крема:

  • 3/4 стакана молока
  • 3/4 стакана сливок для взбивания 
  • 4 яичных желтка
  • 1/2 стакана сахара
  • 1/2 чайной ложки ванильного экстракта 
  • 2 1/2 столовые ложки муки

Для сливочного крема:

  • 3/4 стакана сливок для взбивания
  • 1 1/2 столовые ложки сахарной пудры

Рецепт приготовления:

1. Предварительно нагрейте духовку до 180 С. Слегка смажьте маслом и присыпьте мукой две формы для выпечки: одну прямоугольную 18х7 см и одну круглую диаметром 20 см.

2. Для бисквита взбейте яйца с сахаром в течение 1-2 минут. Добавьте муку и разрыхлитель, взбивайте еще 2-3 минуты. Перелейте тесто в подготовленные формы и пеките около 30 минут. Проверьте готовность зубочисткой и остудите.

3. Нарежьте прямоугольный бисквит кубиками со стороной 1-1.5 см. Круглый бисквит разрежьте на три коржа.

4. Приготовьте итальянский крем. Нагрейте в сотейнике молоко и сливки, не доводя до кипения. Снимите с огня и остудите до теплого.

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5. В отдельную кастрюльку добавьте желтки и сахар, тщательно взбейте. Затем добавьте муку и ваниль. Поставьте кастрюлю на слабый огонь, добавьте теплое молоко и сливки. Постоянно помешивая, проварите до загустения. Перелейте крем в стеклянную миску, накройте пластиковой пленкой (убедитесь, что она касается поверхности крема) и охладите в течение не менее 3 часов.

6. Взбейте холодные сливки вместе с сахарной пудрой до загустения.

7. Соберите торт. Положите корж на тарелку, распределите сверху половину взбитых сливок и приблизительно четверть итальянского крема. Накройте вторым коржом и повторите слои крема. Сверху поместите третий корж и покройте торт оставшимся итальянским кремом.

8. Украсьте торт нарезанным бисквитом и поставьте в холодильник на 5-7 часов или на ночь. Перед подачей десерт можно посыпать сахарной пудрой.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом тропического торта к 8 марта. Мы также писали, как приготовить вкусные салаты к весеннему празднику.

Смотрите видео, как приготовить изысканный салат от Алексея Суханова:
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Источник:

"Сегодня"

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