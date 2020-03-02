Как приготовить торт "Пьяная вишня" на 8 Марта

Рецепт вкусного десерта с вишней и шоколадом

Торт "Пьяная вишня" – прекрасный выбор на 8 Марта. Ведь каждый обрадуется праздничному десерту на Международный женский день, приготовленному собственными руками.

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Нежный шоколадный бисквит с воздушной сливочно-ягодной начинкой – это очень вкусно. Если у нет консервированных вишен, возьмите замороженные. Только проверьте, чтобы они были без косточек. А если ягоды кислые, пересыпьте их сахаром.



Торт "Пьяная вишня"

Шоколадный торт с вишней на 8 Марта Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

285 ккал на 100 г

Ингредиенты:

8 яиц

1 стакан сахара

1 1/2 стакана муки

1 ч.л. без горки разрыхлителя

2 ст. л. растительного масла

Щепотка ванилина

3 ст. л. какао

Для крема:

250 мл сливок

1 стакан молока

1/2 стакана сахара

1 пачка ванильного пудинга

3 ст. л. какао

2 стакана консервированной вишни

100 мл бренди или вишневого ликера

Для глазури:

100 г горького шоколада

60 г масла

Смотрите видео, как приготовить вкусный вишневый пирог:

Способ приготовления:

Вишню процедить и замочить в бренди на ночь или на несколько часов. Приготовить бисквит. Яйца с сахаром хорошо взбить в миксере, в два-три приема добавить муку с разрыхлителем, растительное масло, какао и ванилин. Аккуратно все перемешать и вылить в разъемную форму. Выпекать 40 минут при 180 ºС. Когда бисквит полностью остынет, вырезать у него сердцевину, оставив внизу и по бокам стеночки толщиной около 1.5 см. Вырезанную сердцевину измельчить в крошку. Это можно сделать в кухонном комбайне. Приготовить крем. Взбить сливки с сахаром, молоком, пудингом и какао. Немного крема отставить в сторону, а к остальному добавить вишню без жидкости и примерно половину бисквитной крошки. Сделать глазурь, растопив в микроволновке или в сотейнике масло и шоколад. Тщательно перемешать и заполнить этой начинкой бисквитную основу, слегка утрамбовывая. Намазать торт остатками крема и залить шоколадной глазурью. Бока торта украсить бисквитной крошкой.

Полезный совет

Остатки бисквитной крошки можно добавить в йогурт или заварной крем и подавать как десерт.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить клубнику в шоколаде.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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