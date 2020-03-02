Как приготовить торт "Пьяная вишня" на 8 Марта
Рецепт вкусного десерта с вишней и шоколадом
Торт "Пьяная вишня" – прекрасный выбор на 8 Марта. Ведь каждый обрадуется праздничному десерту на Международный женский день, приготовленному собственными руками.
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Нежный шоколадный бисквит с воздушной сливочно-ягодной начинкой – это очень вкусно. Если у нет консервированных вишен, возьмите замороженные. Только проверьте, чтобы они были без косточек. А если ягоды кислые, пересыпьте их сахаром.
Торт "Пьяная вишня"
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 285 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 8 яиц
- 1 стакан сахара
- 1 1/2 стакана муки
- 1 ч.л. без горки разрыхлителя
- 2 ст. л. растительного масла
- Щепотка ванилина
- 3 ст. л. какао
Для крема:
- 250 мл сливок
- 1 стакан молока
- 1/2 стакана сахара
- 1 пачка ванильного пудинга
- 3 ст. л. какао
- 2 стакана консервированной вишни
- 100 мл бренди или вишневого ликера
Для глазури:
- 100 г горького шоколада
- 60 г масла
Смотрите видео, как приготовить вкусный вишневый пирог:
Способ приготовления:
- Вишню процедить и замочить в бренди на ночь или на несколько часов.
- Приготовить бисквит. Яйца с сахаром хорошо взбить в миксере, в два-три приема добавить муку с разрыхлителем, растительное масло, какао и ванилин. Аккуратно все перемешать и вылить в разъемную форму. Выпекать 40 минут при 180 ºС.
- Когда бисквит полностью остынет, вырезать у него сердцевину, оставив внизу и по бокам стеночки толщиной около 1.5 см. Вырезанную сердцевину измельчить в крошку. Это можно сделать в кухонном комбайне.
- Приготовить крем. Взбить сливки с сахаром, молоком, пудингом и какао. Немного крема отставить в сторону, а к остальному добавить вишню без жидкости и примерно половину бисквитной крошки.
- Сделать глазурь, растопив в микроволновке или в сотейнике масло и шоколад.
- Тщательно перемешать и заполнить этой начинкой бисквитную основу, слегка утрамбовывая. Намазать торт остатками крема и залить шоколадной глазурью. Бока торта украсить бисквитной крошкой.
Полезный совет
Остатки бисквитной крошки можно добавить в йогурт или заварной крем и подавать как десерт.
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Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта
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