Как приготовить торт "Рафаэлло" на 8 Марта
Рецепт праздничного торта с кокосовой стружкой и орехами
Вкусный домашний торт – лучший десерт на 8 Марта. Мы расскажем, как приготовить кокосовый торт "Рафаэлло" с миндалем и кремом из сливочного сыра.
Торт "Рафаэлло"
Ингредиенты:
Для бисквита:
- 5 яиц
- 1 стакан сахара
- 3/4 стакана муки
- 1 ч.л. миндального экстракта
Для крема:
- 500 г сливочного сыра (комнатной температуры)
- 300 г сгущенного молока
- 1/2 стакана кокосовой стружки
- 1/4 стакана молока
Для пропитки бисквита:
- 1/2 стакана молока
- 2 ст.л сгущенного молока
- 1 стакан измельченного поджаренного миндаля
- 1 стакан кокосовой стружки
- 1/2 стакана измельченный вафли
Для украшения:
- 1 стакан кокосовой стружки
- Кокосовые конфеты (по желанию)
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Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 200 С. Взбить яйца с экстрактом миндаля и сахаром. Смесь должна увеличиться в 3 раза в объеме. Просеять муку на яйца и осторожно перемешать, чтобы тесто было нежным и не потеряло пышность. Выпекать 30 минут, готовность проверить зубочисткой.
- Для крема смешать сливочный сыр с маслом и сгущенным молоком, все хорошо перемешать.
- Для пропитки смешать молоко со сгущенным молоком и отложить в сторону.
- Готовый корж разделить на 3 части. Смазать каждый кусок молочной смесью. Нанести на корж крем, добавить дробленный миндаль и вафли.
- Положить сверху следующий корж и сделать повторить процедуру. Сверху уложить последний корж и намазать кремом со всех сторон. Украсить кокосовой стружкой и конфетами.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашний торт "Спартак". "Сегодня" также делились рецептом "Наполеона" из домашнего слоеного теста с заварным кремом.
Смотрите видео, как приготовить вкусный десерт по рецепту Григория Германа:
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Источник: Сегодня