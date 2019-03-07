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Как приготовить торт "Рафаэлло" на 8 Марта

Рецепт праздничного торта с кокосовой стружкой и орехами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:46
Кокосовый торт
Кокосовый торт
Фото: freepik.com

Вкусный домашний торт – лучший десерт на 8 Марта. Мы расскажем, как приготовить кокосовый торт "Рафаэлло" с миндалем и кремом из сливочного сыра.

Торт "Рафаэлло"

Ингредиенты: 

Для бисквита: 

  • 5 яиц
  • 1 стакан сахара 
  • 3/4 стакана муки
  • 1 ч.л. миндального экстракта 

Для крема: 

  • 500 г сливочного сыра (комнатной температуры)
  • 300 г сгущенного молока
  • 1/2 стакана кокосовой стружки
  • 1/4 стакана молока

Для пропитки бисквита:

  • 1/2 стакана молока
  • 2 ст.л сгущенного молока
  • 1 стакан измельченного поджаренного миндаля
  • 1 стакан кокосовой стружки
  • 1/2 стакана измельченный вафли

Для украшения:

  • 1 стакан кокосовой стружки
  • Кокосовые конфеты (по желанию)

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Рецепт приготовления:

  1. Разогреть духовку до 200 С. Взбить яйца с экстрактом миндаля и сахаром. Смесь должна увеличиться в 3 раза в объеме. Просеять муку на яйца и осторожно перемешать, чтобы тесто было нежным и не потеряло пышность. Выпекать 30 минут, готовность проверить зубочисткой.
  2. Для крема смешать сливочный сыр с маслом и сгущенным молоком, все хорошо перемешать.
  3. Для пропитки смешать молоко со сгущенным молоком и отложить в сторону.
  4. Готовый корж разделить на 3 части. Смазать каждый кусок молочной смесью. Нанести на корж крем, добавить дробленный миндаль и вафли.
  5. Положить сверху следующий корж и сделать повторить процедуру. Сверху уложить последний корж и намазать кремом со всех сторон. Украсить кокосовой стружкой и конфетами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашний торт "Спартак". "Сегодня" также делились рецептом "Наполеона" из домашнего слоеного теста с заварным кремом.

Смотрите видео, как приготовить вкусный десерт по рецепту Григория Германа:

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Источник: Сегодня
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