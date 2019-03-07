Как приготовить торт "Рафаэлло" на 8 Марта

Рецепт праздничного торта с кокосовой стружкой и орехами

Кокосовый торт Фото: freepik.com

Вкусный домашний торт – лучший десерт на 8 Марта. Мы расскажем, как приготовить кокосовый торт "Рафаэлло" с миндалем и кремом из сливочного сыра.

Торт "Рафаэлло"

Ингредиенты:

Для бисквита:

5 яиц

1 стакан сахара

3/4 стакана муки

1 ч.л. миндального экстракта

Для крема:

500 г сливочного сыра (комнатной температуры)

300 г сгущенного молока

1/2 стакана кокосовой стружки

1/4 стакана молока

Для пропитки бисквита:

1/2 стакана молока

2 ст.л сгущенного молока

1 стакан измельченного поджаренного миндаля

1 стакан кокосовой стружки

1/2 стакана измельченный вафли

Для украшения:

1 стакан кокосовой стружки

Кокосовые конфеты (по желанию)

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Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 200 С. Взбить яйца с экстрактом миндаля и сахаром. Смесь должна увеличиться в 3 раза в объеме. Просеять муку на яйца и осторожно перемешать, чтобы тесто было нежным и не потеряло пышность. Выпекать 30 минут, готовность проверить зубочисткой. Для крема смешать сливочный сыр с маслом и сгущенным молоком, все хорошо перемешать. Для пропитки смешать молоко со сгущенным молоком и отложить в сторону. Готовый корж разделить на 3 части. Смазать каждый кусок молочной смесью. Нанести на корж крем, добавить дробленный миндаль и вафли. Положить сверху следующий корж и сделать повторить процедуру. Сверху уложить последний корж и намазать кремом со всех сторон. Украсить кокосовой стружкой и конфетами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашний торт "Спартак". "Сегодня" также делились рецептом "Наполеона" из домашнего слоеного теста с заварным кремом.

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