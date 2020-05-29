Как приготовить торт с творожным суфле
Рецепт вкусного домашнего торта без выпечки
Творожное суфле можно подавать как самостоятельный десерт, а можно использовать как начинку для торта. Мы советуем сделать вкусный домашний чизкейк с суфле из творога и апельсиновым желе. Такой десерт идеален для лета.
По желанию вы можете не просто охладить основу, а подпечь ее в духовке в течение 10-15 минут. Так она станет хрустящей и будет интересно контрастировать с нежной творожной начинкой.
Торт-суфле творожный
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 237 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 240 г сахарного печенья
- 100 г сливочного масла
- 200 г сахара
- 400 г мягкого творога
- 500 мл сливок 10%
- 2 ст.л. сливок 40%
- Щепотка ванилина
- 20 г желатина
- 1 пакетик прозрачного желе для торта
- 1 стакан апельсинового сока
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Способ приготовления:
- Печенье измельчить в крошку и перемешать с растопленным маслом. Выложить в форму для выпечки, разровнять лопаткой и поставить в холодильник.
- Чтобы сделать творожное суфле для торта, в миску поместить две пачки творога, сахар, сливки и ванилин. Взбить миксером или блендером.
- По инструкции развести в стакане желатин и добавить в творожную массу. Взбить еще раз.
- Достать основу из печенья и вылить сверху творожную массу. Поставить в холодильник, пока смесь немного не загустеет.
- Желе для торта приготовить на основе апельсинового сока по инструкции на упаковке и залить торт. Можно украсить фруктами. Затем поставить в холодильник на 3-4 часа.
Полезный совет
Для основы вместо печенья можно испечь простой бисквит, но только обязательно тонкий.
Смотрите видео, как выбрать вкусный творог:
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать шоколадно-творожный торт с суфле. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом торта с творожным суфле и вишней.
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