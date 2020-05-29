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Как приготовить торт с творожным суфле

Сегодня, 16:09

Рецепт вкусного домашнего торта без выпечки

Творожное суфле можно подавать как самостоятельный десерт, а можно использовать как начинку для торта. Мы советуем сделать вкусный домашний чизкейк с суфле из творога и апельсиновым желе. Такой десерт идеален для лета.

По желанию вы можете не просто охладить основу, а подпечь ее в духовке в течение 10-15 минут. Так она станет хрустящей и будет интересно контрастировать с нежной творожной начинкой.

Торт-суфле творожный

Творожный торт с суфле
Творожный торт с суфле
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 237 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 240 г сахарного печенья
  • 100 г сливочного масла
  • 200 г сахара
  • 400 г мягкого творога
  • 500 мл сливок 10%
  • 2 ст.л. сливок 40%
  • Щепотка ванилина
  • 20 г желатина
  • 1 пакетик прозрачного желе для торта
  • 1 стакан апельсинового сока

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Способ приготовления:

  1. Печенье измельчить в крошку и перемешать с растопленным маслом. Выложить в форму для выпечки, разровнять лопаткой и поставить в холодильник.
  2. Чтобы сделать творожное суфле для торта, в миску поместить две пачки творога, сахар, сливки и ванилин. Взбить миксером или блендером.
  3. По инструкции развести в стакане желатин и добавить в творожную массу. Взбить еще раз.
  4. Достать основу из печенья и вылить сверху творожную массу. Поставить в холодильник, пока смесь немного не загустеет.
  5. Желе для торта приготовить на основе апельсинового сока по инструкции на упаковке и залить торт. Можно украсить фруктами. Затем поставить в холодильник на 3-4 часа.

Полезный совет

Для основы вместо печенья можно испечь простой бисквит, но только обязательно тонкий.

Смотрите видео, как выбрать вкусный творог:

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать шоколадно-творожный торт с суфле. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом торта с творожным суфле и вишней.

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Источник: Сегодня
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