Как приготовить торт с творожным суфле

Рецепт вкусного домашнего торта без выпечки

Творожное суфле можно подавать как самостоятельный десерт, а можно использовать как начинку для торта. Мы советуем сделать вкусный домашний чизкейк с суфле из творога и апельсиновым желе. Такой десерт идеален для лета.

По желанию вы можете не просто охладить основу, а подпечь ее в духовке в течение 10-15 минут. Так она станет хрустящей и будет интересно контрастировать с нежной творожной начинкой.

Торт-суфле творожный

Творожный торт с суфле Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

237 ккал на 100 г

Ингредиенты:

240 г сахарного печенья

100 г сливочного масла

200 г сахара

400 г мягкого творога

500 мл сливок 10%

2 ст.л. сливок 40%

Щепотка ванилина

20 г желатина

1 пакетик прозрачного желе для торта

1 стакан апельсинового сока

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Способ приготовления:

Печенье измельчить в крошку и перемешать с растопленным маслом. Выложить в форму для выпечки, разровнять лопаткой и поставить в холодильник. Чтобы сделать творожное суфле для торта, в миску поместить две пачки творога, сахар, сливки и ванилин. Взбить миксером или блендером. По инструкции развести в стакане желатин и добавить в творожную массу. Взбить еще раз. Достать основу из печенья и вылить сверху творожную массу. Поставить в холодильник, пока смесь немного не загустеет. Желе для торта приготовить на основе апельсинового сока по инструкции на упаковке и залить торт. Можно украсить фруктами. Затем поставить в холодильник на 3-4 часа.

Полезный совет

Для основы вместо печенья можно испечь простой бисквит, но только обязательно тонкий.

Смотрите видео, как выбрать вкусный творог:

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать шоколадно-творожный торт с суфле. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом торта с творожным суфле и вишней.

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