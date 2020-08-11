Как приготовить турецкий менемен: рецепт с видео от Григория Германа

Менемен – пряная яичница с овощами родом из Турции

Менемен – это традиционное турецкое блюдо, которое готовят из яиц, помидоров, зеленого перца и специй. Обычно его едят на завтрак вместе с хлебом, сыром и колбасными изделиями. Подавать менемен можно на общей сковороде или порционно на небольшой сковородке.

Пошаговый рецепт от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Турецкий менемен

Турецкое блюдо менемен Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

198 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 яйца

1 луковица

3 помидора

3 сладких зеленых перца

50 г сливочного масла

Петрушка

Специи:

Соль

Душистый перец

Острый черный перец

Паприка

Способ приготовления:

Мелко нарежьте все овощи. Растопите сливочное масло и карамелизируйте лук. Добавьте измельченный зеленый перец, немного обжарьте. Затем всыпьте помидоры и хорошо их протушите, чтобы томатный сок загустел. В конце добавьте специи и яйца, перемешайте. Готовьте под крышкой еще 2 минуты.

Как правильно есть менемен

Подавайте яичницу прямо на сковороде, обмакивая в нее кусочки хлеба.

Напомним, ранее мы делились разными рецептами шакшуки, а также писали, как сделать яичницу с авокадо и лососем.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться