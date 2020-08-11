Как приготовить турецкий менемен: рецепт с видео от Григория Германа
Менемен – пряная яичница с овощами родом из Турции
Менемен – это традиционное турецкое блюдо, которое готовят из яиц, помидоров, зеленого перца и специй. Обычно его едят на завтрак вместе с хлебом, сыром и колбасными изделиями. Подавать менемен можно на общей сковороде или порционно на небольшой сковородке.
Пошаговый рецепт от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Турецкий менемен
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 198 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 1 луковица
- 3 помидора
- 3 сладких зеленых перца
- 50 г сливочного масла
- Петрушка
Специи:
- Соль
- Душистый перец
- Острый черный перец
- Паприка
Способ приготовления:
- Мелко нарежьте все овощи.
- Растопите сливочное масло и карамелизируйте лук.
- Добавьте измельченный зеленый перец, немного обжарьте. Затем всыпьте помидоры и хорошо их протушите, чтобы томатный сок загустел.
- В конце добавьте специи и яйца, перемешайте. Готовьте под крышкой еще 2 минуты.
Как правильно есть менемен
Подавайте яичницу прямо на сковороде, обмакивая в нее кусочки хлеба.
Напомним, ранее мы делились разными рецептами шакшуки, а также писали, как сделать яичницу с авокадо и лососем.
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