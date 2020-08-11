Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить турецкий менемен: рецепт с видео от Григория Германа

Сегодня, 12:34

Менемен – пряная яичница с овощами родом из Турции

Менемен – это традиционное турецкое блюдо, которое готовят из яиц, помидоров, зеленого перца и специй. Обычно его едят на завтрак вместе с хлебом, сыром и колбасными изделиями. Подавать менемен можно на общей сковороде или порционно на небольшой сковородке.

Пошаговый рецепт от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Турецкий менемен

Турецкое блюдо менемен
Турецкое блюдо менемен
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 198 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 1 луковица
  • 3 помидора
  • 3 сладких зеленых перца
  • 50 г сливочного масла
  • Петрушка

Читайте также:
Рецепт сытного завтрака: как приготовить яичницу в лаваше

Специи:

  • Соль
  • Душистый перец
  • Острый черный перец
  • Паприка

Способ приготовления:

  1. Мелко нарежьте все овощи.
  2. Растопите сливочное масло и карамелизируйте лук.
  3. Добавьте измельченный зеленый перец, немного обжарьте. Затем всыпьте помидоры и хорошо их протушите, чтобы томатный сок загустел.
  4. В конце добавьте специи и яйца, перемешайте. Готовьте под крышкой еще 2 минуты.

Как правильно есть менемен

Подавайте яичницу прямо на сковороде, обмакивая в нее кусочки хлеба.

Напомним, ранее мы делились разными рецептами шакшуки, а также писали, как сделать яичницу с авокадо и лососем.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как сделать жаркое из свинины с картофелем и грибами Теплый салат из летних овощей с фетой: рецепт приготовления Лодочки из кабачков с курицей, овощами и сметаной: рецепт приготовления Как испечь спиральный пирог с овощами и сыром
овощи завтрак яичница рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Кабачковая икра на зиму: домашняя консервация без стерилизации
Кабачковая икра на зиму: домашняя консервация без стерилизации
Разрушают кишечник: от каких круп стоит отказаться
Разрушают кишечник: от каких круп стоит отказаться
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
Як позбутися головного болю без пігулок – прості методи
Як позбутися головного болю без пігулок – прості методи

Популярные статьи

Сегодня, 11:51Fun

Длиной в 122 метра: таинственный корабль нашли у берегов Антарктиды (фото, видео)

Сегодня, 11:20Food

Сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times

Сегодня, 10:32Шоу-бизнес

Победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова показала фото с девичника

Сегодня, 10:31Fun

Пес помог котенку перейти через дорогу и попал на видео

Сегодня, 09:00Шоу-бизнес

Дочь Оззи Осборна стала неузнаваемой после похудения на 39 кг: фото до и после

Вчера, 15:00Шоу-бизнес

Танці з зірками-2020: все звездные участники шоу

Вчера, 13:46Шоу-бизнес

Внучки Елизаветы II показали себя без макияжа: редкое фото

Вчера, 13:07Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Вчера, 11:30Food

Маковый Спас-2020: что святят на Маковея

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Как дочь королевы Елизаветы II планирует отметить свое 70-летие: появились подробности

Вчера, 05:21Психология

Гороскоп на сегодня 10 августа: Весам нужно быть доброжелательными, а Скорпионы почувствуют себя супергероями

9 августаШоу-бизнес

"Папа, я тебя люблю": Виктор Павлик показал видео, снятое в последние дни жизни своего сына

9 августаFun

9 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

8 августаШоу-бизнес

В Сети появились архивные фото Виктора Павлика с младшим сыном Павлом

8 августаTravel

Отпуск в Египте после карантина: как теперь выглядит отдых по системе all inclusive

8 августаШоу-бизнес

В семье Каменских и Потапа долгожданное пополнение: видео

Новости партнеров

Назван симптом, предупреждающий о повышенном сахаре в крови
Назван симптом, предупреждающий о повышенном сахаре в крови
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву
Неожиданно вкусно. Три блюда из огурцов
Неожиданно вкусно. Три блюда из огурцов
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Врачи назвали главные признаки начинающегося сахарного диабета
Врачи назвали главные признаки начинающегося сахарного диабета
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Четыре знака Зодиака вскоре ждет оглушительный успех - астрологи
Четыре знака Зодиака вскоре ждет оглушительный успех - астрологи
Красивый жилой дом в руинах бывшего завода. Фото
Красивый жилой дом в руинах бывшего завода. Фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять