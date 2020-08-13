Как приготовить турецкую чорбу: пошаговый рецепт с видео от Григория Германа
Рецепт пряного супа из красной чечевицы, риса и булгура
Турецкая чорба – это густой суп из чечевицы и булгура с добавлением томатной пасты и специй. Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего и кулинарного эксперта программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Чорба по-турецки
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 132 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 л куриного бульона
- 100 г чечевицы
- 50 г риса
- 50 г булгура
- 1 луковица
- 4 зубчика чеснока
- 2 ст.л. томатной пасты
- 1 ст.л. муки
- 50 мл оливкового масла
- Кусочек сливочного масла
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Щепотка:
- Соль, перец
- Сушеная мята
Способ приготовления:
- Засыпьте в кастрюлю крупы, залейте бульоном и варите 30 минут на среднем огне.
- Очищенный лук нарежьте, чеснок измельчите и слегка посолите.
- Обжарьте лук на смеси сливочного и растительного масел. Добавьте томатную пасту, размешайте и всыпьте муку. Добавьте специи.
- Отправьте к овощам все крупы вместе с бульоном. Готовьте еще несколько минут, чтобы суп дошел до необходимой консистенции.
Как подавать чорбу
Подавайте суп горячим, по желанию добавив в тарелку горсть сухариков.
Напомним, ранее мы делились рецептом индийского дала из красной чечевицы, а также писали, как приготовить суп из чечевицы с беконом.
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