Как приготовить турецкую чорбу: пошаговый рецепт с видео от Григория Германа

Рецепт пряного супа из красной чечевицы, риса и булгура

Турецкая чорба – это густой суп из чечевицы и булгура с добавлением томатной пасты и специй. Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего и кулинарного эксперта программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Чорба по-турецки

Чечевичный суп Фото: freepik.com

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

132 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 л куриного бульона

100 г чечевицы

50 г риса

50 г булгура

1 луковица

4 зубчика чеснока

2 ст.л. томатной пасты

1 ст.л. муки

50 мл оливкового масла

Кусочек сливочного масла

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Щепотка:

Соль, перец

Сушеная мята

Способ приготовления:

Засыпьте в кастрюлю крупы, залейте бульоном и варите 30 минут на среднем огне. Очищенный лук нарежьте, чеснок измельчите и слегка посолите. Обжарьте лук на смеси сливочного и растительного масел. Добавьте томатную пасту, размешайте и всыпьте муку. Добавьте специи. Отправьте к овощам все крупы вместе с бульоном. Готовьте еще несколько минут, чтобы суп дошел до необходимой консистенции.

Как подавать чорбу

Подавайте суп горячим, по желанию добавив в тарелку горсть сухариков.

Напомним, ранее мы делились рецептом индийского дала из красной чечевицы, а также писали, как приготовить суп из чечевицы с беконом.

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