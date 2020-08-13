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Как приготовить турецкую чорбу: пошаговый рецепт с видео от Григория Германа

Сегодня, 12:38

Рецепт пряного супа из красной чечевицы, риса и булгура

Турецкая чорба – это густой суп из чечевицы и булгура с добавлением томатной пасты и специй. Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего и кулинарного эксперта программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Чорба по-турецки

Чечевичный суп
Чечевичный суп
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 132 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 л куриного бульона
  • 100 г чечевицы
  • 50 г риса
  • 50 г булгура
  • 1 луковица
  • 4 зубчика чеснока
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • 1 ст.л. муки
  • 50 мл оливкового масла
  • Кусочек сливочного масла

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Щепотка:

  • Соль, перец
  • Сушеная мята

Способ приготовления:

  1. Засыпьте в кастрюлю крупы, залейте бульоном и варите 30 минут на среднем огне.
  2. Очищенный лук нарежьте, чеснок измельчите и слегка посолите.
  3. Обжарьте лук на смеси сливочного и растительного масел. Добавьте томатную пасту, размешайте и всыпьте муку. Добавьте специи.
  4. Отправьте к овощам все крупы вместе с бульоном. Готовьте еще несколько минут, чтобы суп дошел до необходимой консистенции.

Как подавать чорбу

Подавайте суп горячим, по желанию добавив в тарелку горсть сухариков.

Напомним, ранее мы делились рецептом индийского дала из красной чечевицы, а также писали, как приготовить суп из чечевицы с беконом.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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