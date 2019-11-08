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Как приготовить тушеную квашеную капусту

Лучшие рецепты тушеной квашеной капусты с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Тушеная капуста квашеная
Тушеная капуста квашеная
Фото: Depositphotos

Квашеная капуста – доступный источник витаминов в осенне-зимний период. Ее можно без проблем купить в магазине, но самая вкусная – приготовленная своими руками.

Смотрите видео, как сделать вкусные домашние заготовки по рецептам Алексея Суханова:

Квашеную капусту можно употреблять не только как самостоятельную закуску, но и тушить. Лучшие рецепты тушеной квашеной капусты вы найдете в нашей подборке.

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Тушеная квашеная капуста

Простая тушеная капуста
Простая тушеная капуста
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • Капуста квашеная – 1 кг
  • Морковка – 4 шт.
  • Тмин – по вкусу
  • Лук – 3 шт.
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Мелко нарежьте лук, слегка обжарьте его в сковородке на растительном масле.
  2. Добавьте натертую морковь, перемешайте и готовьте овощи еще несколько минут.
  3. Положите подготовленную квашеную капусту, залейте ее водой до уровня верхнего слоя, накройте крышкой и тушите на слабом огне до готовности (около часа).
  4. За 10 минут до окончания приготовления положите тмин. При необходимости блюдо можно подсолить, однако, как правило, бывает достаточно соли, содержащейся в квашеной капусте.

Тушеная квашеная капуста с мясом

Тушеная квашеная капуста с мясом и томатным соусом
Тушеная квашеная капуста с мясом и томатным соусом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • Капуста квашеная – 1 кг
  • Мясо (свинина, говядина, баранина) – 500 г
  • Лук – 2 шт.
  • Томатный соус – 4 ст.л.
  • Сахар – по вкусу
  • Масло растительное
  • Вода – 1,5 ст.
  • Лавровый лист – 5 шт.
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Нарежьте небольшими кусочками мясо, лук – полукольцами. Разогрейте масло в глубокой сковородке, обжарьте мясо с луком в течение 10-ти минут.
  2. Добавьте подготовленную квашеную капусту, залейте горячей водой, перемешайте и потушите на небольшом огне в течение 1 часа.
  3. Вместо воды можно использовать бульон. Добавьте томатный соус, сахар, лавровый лист, при необходимости – воду и соль.
  4. Перемешайте и оставьте тушить еще на полчаса.

Тушеная квашеная капуста в мультиварке

Тушеная капуста квашенная в мультиварке
Тушеная капуста квашенная в мультиварке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • Капуста квашеная – 1 кг
  • Куриное филе – 300 г
  • Колбаса копченая – 300 г
  • Паста томатная – 1 ст. ложка
  • Помидоры – 1 шт.
  • Масло растительное
  • Лук – 1 шт.
  • Вода – 200 мл

Способ приготовления:

  1. Помойте куриное филе и обсушите, нарежьте его кусочками. Почистите лук, порежьте его полукольцами, а помидоры – ломтиками.
  2. Установите режим мультиварки "Выпечка" и обжарьте в масле лук. Добавьте курицу и ломтики помидоров, продолжайте обжаривать.
  3. Затем положите квашеную капусту, томатную пасту и нарезанную кубиками копченую колбасу. Перемешайте, влейте воду.
  4. Выберите в меню режим "Плов" и время – 1,5 часа. Подайте готовое блюдо на стол.

Как сделать тушеную квашеную капусту вкуснее

Перед приготовлением обязательно попробуйте квашеную капусту. Если она не очень кислая, достаточно откинуть ее на дуршлаг для удаления рассола.

Если капуста сильно кислит, промойте ее холодной водой. Можно отварить ее в воде в течение 15 минут. Если овощ нарезан очень толстыми кусками, предварительно измельчите его.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить заливной пирог с капустой. "Сегодня" также делились рецептами ленивых голубцов.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: domashniy.ru
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