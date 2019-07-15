Как приготовить тушеные баклажаны с овощами: пошаговый рецепт
Рецепт баклажанов с помидорами, чесноком и запеченным перцем
Тушеные баклажаны с овощами – вкусное летнее блюдо, которое можно подавать как основное или как гарнир к мясу, рыбе или птице. А если сочетать баклажаны с разными овощами, пряными травами и специями, то каждый раз вы будете получать новый вкус.
Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны в домашних условиях:
Чтобы баклажаны в рагу не горчили, их нужно разрезать, хорошо посолить и оставить на полчаса. А потом смыть соль и выделившийся сок холодной водой.
Баклажаны,тушеные с овощами
Время приготовления: 1 час
Ингредиенты:
- Баклажаны – 3 шт.
- Репчатый лук – 2 шт.
- Помидоры – 5 шт.
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Болгарские перцы – 4 шт.
- Соль – 1 ч. л.
- Сахар - 2 ч. л.
- Молотая паприка – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Очистите баклажаны, нарежьте кубиками, посыпьте крупной солью и отставьте в сторону на 30 минут.
- Лук нарежьте кубиками, выложите в сотейник с разогретым растительным маслом, обжарьте до готовности.
- Баклажаны промойте холодной водой и добавьте их к луку, обжарьте на среднем огне 5 минут.
- Затем добавьте к ним кубики помидоров, перемешайте, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 10 минут. Приправьте солью, сахаром, паприкой, чесноком, перемешайте и готовьте еще 5 минут.
- Пока овощное рагу тушится в сотейнике, смажьте перцы маслом с помощью кулинарной кисточки и запеките в духовке при 200 С. Когда шкурка на них начнет пузыриться и местами пригорать – выньте из духовки, насыпьте в глубокие тарелки.
- Рядом выложите рагу, посыпьте петрушкой и подавайте.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны в духовке с помидорами и сыром. "Сегодня" также делились рецептом фаршированных кабачков в мультиварке.
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