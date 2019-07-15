Как приготовить тушеные баклажаны с овощами: пошаговый рецепт

Рецепт баклажанов с помидорами, чесноком и запеченным перцем

Тушеные баклажаны с овощами Фото: Depositphotos

Тушеные баклажаны с овощами – вкусное летнее блюдо, которое можно подавать как основное или как гарнир к мясу, рыбе или птице. А если сочетать баклажаны с разными овощами, пряными травами и специями, то каждый раз вы будете получать новый вкус.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны в домашних условиях:

Чтобы баклажаны в рагу не горчили, их нужно разрезать, хорошо посолить и оставить на полчаса. А потом смыть соль и выделившийся сок холодной водой.

Баклажаны,тушеные с овощами

Время приготовления: 1 час

Ингредиенты:

Баклажаны – 3 шт.

Репчатый лук – 2 шт.

Помидоры – 5 шт.

Чеснок – 2-3 зубчика

Болгарские перцы – 4 шт.

Соль – 1 ч. л.

Сахар - 2 ч. л.

Молотая паприка – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Очистите баклажаны, нарежьте кубиками, посыпьте крупной солью и отставьте в сторону на 30 минут. Лук нарежьте кубиками, выложите в сотейник с разогретым растительным маслом, обжарьте до готовности. Баклажаны промойте холодной водой и добавьте их к луку, обжарьте на среднем огне 5 минут. Затем добавьте к ним кубики помидоров, перемешайте, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 10 минут. Приправьте солью, сахаром, паприкой, чесноком, перемешайте и готовьте еще 5 минут. Пока овощное рагу тушится в сотейнике, смажьте перцы маслом с помощью кулинарной кисточки и запеките в духовке при 200 С. Когда шкурка на них начнет пузыриться и местами пригорать – выньте из духовки, насыпьте в глубокие тарелки. Рядом выложите рагу, посыпьте петрушкой и подавайте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны в духовке с помидорами и сыром. "Сегодня" также делились рецептом фаршированных кабачков в мультиварке.

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