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Как приготовить тушеные баклажаны с овощами: пошаговый рецепт

Рецепт баклажанов с помидорами, чесноком и запеченным перцем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:05
Тушеные баклажаны с овощами
Тушеные баклажаны с овощами
Фото: Depositphotos

Тушеные баклажаны с овощами – вкусное летнее блюдо, которое можно подавать как основное или как гарнир к мясу, рыбе или птице. А если сочетать баклажаны с разными овощами, пряными травами и специями, то каждый раз вы будете получать новый вкус.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны в домашних условиях:

Чтобы баклажаны в рагу не горчили, их нужно разрезать, хорошо посолить и оставить на полчаса. А потом смыть соль и выделившийся сок холодной водой. 

Баклажаны,тушеные с овощами

Время приготовления: 1 час

Ингредиенты: 

  • Баклажаны – 3 шт.
  • Репчатый лук – 2 шт.
  • Помидоры – 5 шт.
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Болгарские перцы – 4 шт.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Сахар  - 2 ч. л.
  • Молотая паприка – 1 ч. л.

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Способ приготовления:

  1. Очистите баклажаны, нарежьте кубиками, посыпьте крупной солью и отставьте в сторону на 30 минут.
  2. Лук нарежьте кубиками, выложите в сотейник с разогретым растительным маслом, обжарьте до готовности. 
  3. Баклажаны промойте холодной водой и добавьте их к луку, обжарьте на среднем огне 5 минут. 
  4. Затем добавьте к ним кубики помидоров, перемешайте, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 10 минут. Приправьте солью, сахаром, паприкой, чесноком, перемешайте и готовьте еще 5 минут.
  5. Пока овощное рагу тушится в сотейнике, смажьте перцы маслом с помощью кулинарной кисточки и запеките в духовке при 200 С. Когда шкурка на них начнет пузыриться и местами пригорать – выньте из духовки, насыпьте в глубокие тарелки.
  6. Рядом выложите рагу, посыпьте петрушкой и подавайте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны в духовке с помидорами и сыром. "Сегодня" также делились рецептом фаршированных кабачков в мультиварке.

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Источник: Сегодня
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