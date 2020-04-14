Как приготовить творожную пасху: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт пасхи из творога с изюмом и цукатами

На праздничном пасхальном столе непременно должна быть творожная пасха. Этот десерт готовят только один на раз в год: в день Воскресения Христова.

Пошаговый видео рецепт творожной пасхи от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Творожная пасха сырая

Сырая творожная пасха Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

30 минут + время на охлаждение

Калорийность:

281 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг творога

100 г сливочного масла

120 мл сметаны

2 ст.л. сахара

100 г цукатов

50 г орехов

100 г изюма

1 упаковка ванилина

Соль

Способ приготовления:

Возьмите жирный мягкий творог. Перетрите его, добавьте сметану и продолжите растирать. Добавьте сливочное масло и перемешайте. Всыпьте сахар, цукаты, орехи, изюм и ваниль. Перемешайте. Творожная масса готова. Выложите сладкий творог в форму и поставьте в холодильник под гнет минимум на 10 часов. Переверните творожную пасху на тарелку и подавайте.

На заметку

Изюм можно замочить в алкоголе: роме, коньяке или фруктовом ликере.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить творожную пасху с шоколадной глазурью. Мы также делились рецептом кулича от Юлии Высоцкой.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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