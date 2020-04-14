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Как приготовить творожную пасху: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт пасхи из творога с изюмом и цукатами

Ирина Павлина
Сегодня, 12:45

На праздничном пасхальном столе непременно должна быть творожная пасха. Этот десерт готовят только один на раз в год: в день Воскресения Христова.

Пошаговый видео рецепт творожной пасхи от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Творожная пасха сырая

Сырая творожная пасха
Сырая творожная пасха
Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

  • 30 минут + время на охлаждение

Калорийность:

  • 281 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг творога
  • 100 г сливочного масла
  • 120 мл сметаны
  • 2 ст.л. сахара
  • 100 г цукатов
  • 50 г орехов
  • 100 г изюма
  • 1 упаковка ванилина
  • Соль

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Способ приготовления:

  1. Возьмите жирный мягкий творог. Перетрите его, добавьте сметану и продолжите растирать.
  2. Добавьте сливочное масло и перемешайте.
  3. Всыпьте сахар, цукаты, орехи, изюм и ваниль. Перемешайте. Творожная масса готова.
  4. Выложите сладкий творог в форму и поставьте в холодильник под гнет минимум на 10 часов.
  5. Переверните творожную пасху на тарелку и подавайте.

На заметку

Изюм можно замочить в алкоголе: роме, коньяке или фруктовом ликере.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить творожную пасху с шоколадной глазурью. Мы также делились рецептом кулича от Юлии Высоцкой.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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Пасха десерт творог Григорий Герман творожная пасха
Источник: Сегодня
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