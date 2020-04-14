Как приготовить творожную пасху: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт пасхи из творога с изюмом и цукатами
На праздничном пасхальном столе непременно должна быть творожная пасха. Этот десерт готовят только один на раз в год: в день Воскресения Христова.
Пошаговый видео рецепт творожной пасхи от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Творожная пасха сырая
Время приготовления:
- 30 минут + время на охлаждение
Калорийность:
- 281 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг творога
- 100 г сливочного масла
- 120 мл сметаны
- 2 ст.л. сахара
- 100 г цукатов
- 50 г орехов
- 100 г изюма
- 1 упаковка ванилина
- Соль
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Способ приготовления:
- Возьмите жирный мягкий творог. Перетрите его, добавьте сметану и продолжите растирать.
- Добавьте сливочное масло и перемешайте.
- Всыпьте сахар, цукаты, орехи, изюм и ваниль. Перемешайте. Творожная масса готова.
- Выложите сладкий творог в форму и поставьте в холодильник под гнет минимум на 10 часов.
- Переверните творожную пасху на тарелку и подавайте.
На заметку
Изюм можно замочить в алкоголе: роме, коньяке или фруктовом ликере.
Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить творожную пасху с шоколадной глазурью. Мы также делились рецептом кулича от Юлии Высоцкой.
Все подробности в спецтеме Пасха-2020
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Источник: Сегодня