Как приготовить творожные гомбовцы с абрикосами
Нежный творог, кисловатые фрукты и хрустящая посыпка просто созданы друг для друга
Гомбовцы – это творожный десерт, очень популярный на Закарпатье. Они одновременно похожи на ленивые вареники и знаменитые чешские картофельные кнедлики. Мы расскажем, как приготовить гомбовцы с начинкой из абрикосов и хрустящей панировкой.
Гомбовцы с абрикосами
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 263 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для начинки:
- 10–12 абрикосов
- Сахар
Для творожной массы:
- 600 г творога
- 100 г манки
- 2 яйца
- 1 ст. л. сахара
- 1 ч.л. соли
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Для подачи:
- 150 г масла
- 100 г сухари
- Корица
- Сахар
Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:
Способ приготовления:
- Творог по желанию протереть через сито, добавить яйца, соль, сахар и манку. Хорошо перемешать, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 30-40 минут, чтобы манная крупа набухла.
- Надрезать абрикосы и удалить косточки, всыпать в каждый по 1/3 чайной ложки сахара.
- Вскипятить подсоленную воду в большой кастрюле.
- Натереть на крупной терке булку, подсушить. Разогреть на сковороде сливочное масло, обжарить в нем сухарики.
- Достать тесто из холодильника, отделить кусочек размером с крупный грецкий орех.
- Сделать из теста лепешку, по центру разместить абрикос и завернуть края внутрь. Сформировать шарик.
- Подготовленные таким образом гомбовцы опустить в кипящую воду.
- Слегка качнуть кастрюлю, чтобы шарики не пристали ко дну. Когда гомбовцы всплывут, засечь время и варить при умеренном кипении 3-4 минуты.
- Достать с помощью шумовки, дать стечь воде, выложить на тарелку по три штуки на порцию.
- Полить гомбовцы жаренными сухарями с маслом, посыпать сахаром и молотой корицей, подавать горячими.
Полезный совет
Приготовить можно такие гомбовцы и без абрикосов, а к столу подать со сметаной. Или заменить абрикос в начинке на сливу или нектарин.
Напомним, ранее мы писали, как сделать вареники на кефире с творожной начинкой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом кнедликов со сливовой начинкой.
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