Как приготовить творожные гомбовцы с абрикосами

Нежный творог, кисловатые фрукты и хрустящая посыпка просто созданы друг для друга

Гомбовцы – это творожный десерт, очень популярный на Закарпатье. Они одновременно похожи на ленивые вареники и знаменитые чешские картофельные кнедлики. Мы расскажем, как приготовить гомбовцы с начинкой из абрикосов и хрустящей панировкой.

Гомбовцы с абрикосами

Гомбовцы с абрикосовой начинкой Фото: Pixabay

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

263 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для начинки:

10–12 абрикосов

Сахар

Для творожной массы:

600 г творога

100 г манки

2 яйца

1 ст. л. сахара

1 ч.л. соли

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Для подачи:

150 г масла

100 г сухари

Корица

Сахар

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:

Способ приготовления:

Творог по желанию протереть через сито, добавить яйца, соль, сахар и манку. Хорошо перемешать, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 30-40 минут, чтобы манная крупа набухла. Надрезать абрикосы и удалить косточки, всыпать в каждый по 1/3 чайной ложки сахара. Вскипятить подсоленную воду в большой кастрюле. Натереть на крупной терке булку, подсушить. Разогреть на сковороде сливочное масло, обжарить в нем сухарики. Достать тесто из холодильника, отделить кусочек размером с крупный грецкий орех. Сделать из теста лепешку, по центру разместить абрикос и завернуть края внутрь. Сформировать шарик. Подготовленные таким образом гомбовцы опустить в кипящую воду. Слегка качнуть кастрюлю, чтобы шарики не пристали ко дну. Когда гомбовцы всплывут, засечь время и варить при умеренном кипении 3-4 минуты. Достать с помощью шумовки, дать стечь воде, выложить на тарелку по три штуки на порцию. Полить гомбовцы жаренными сухарями с маслом, посыпать сахаром и молотой корицей, подавать горячими.

Полезный совет

Приготовить можно такие гомбовцы и без абрикосов, а к столу подать со сметаной. Или заменить абрикос в начинке на сливу или нектарин.

Напомним, ранее мы писали, как сделать вареники на кефире с творожной начинкой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом кнедликов со сливовой начинкой.

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