Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить творожные гомбовцы с абрикосами

Сегодня, 09:04

Нежный творог, кисловатые фрукты и хрустящая посыпка просто созданы друг для друга

Гомбовцы – это творожный десерт, очень популярный на Закарпатье. Они одновременно похожи на ленивые вареники и знаменитые чешские картофельные кнедлики. Мы расскажем, как приготовить гомбовцы с начинкой из абрикосов и хрустящей панировкой.

Гомбовцы с абрикосами

Гомбовцы с абрикосовой начинкой
Гомбовцы с абрикосовой начинкой
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 263 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для начинки:

  • 10–12 абрикосов
  • Сахар

Для творожной массы:

  • 600 г творога
  • 100 г манки
  • 2 яйца
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ч.л. соли

Читайте также:
Как испечь творожный пирог с абрикосами в духовке

Для подачи:

  • 150 г масла
  • 100 г сухари
  • Корица
  • Сахар

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:

Способ приготовления:

  1. Творог по желанию протереть через сито, добавить яйца, соль, сахар и манку. Хорошо перемешать, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 30-40 минут, чтобы манная крупа набухла.
  2. Надрезать абрикосы и удалить косточки, всыпать в каждый по 1/3 чайной ложки сахара.
  3. Вскипятить подсоленную воду в большой кастрюле.
  4. Натереть на крупной терке булку, подсушить. Разогреть на сковороде сливочное масло, обжарить в нем сухарики.
  5. Достать тесто из холодильника, отделить кусочек размером с крупный грецкий орех.
  6. Сделать из теста лепешку, по центру разместить абрикос и завернуть края внутрь. Сформировать шарик.
  7. Подготовленные таким образом гомбовцы опустить в кипящую воду.
  8. Слегка качнуть кастрюлю, чтобы шарики не пристали ко дну. Когда гомбовцы всплывут, засечь время и варить при умеренном кипении 3-4 минуты.
  9. Достать с помощью шумовки, дать стечь воде, выложить на тарелку по три штуки на порцию.
  10. Полить гомбовцы жаренными сухарями с маслом, посыпать сахаром и молотой корицей, подавать горячими.

Полезный совет

Приготовить можно такие гомбовцы и без абрикосов, а к столу подать со сметаной. Или заменить абрикос в начинке на сливу или нектарин.

Напомним, ранее мы писали, как сделать вареники на кефире с творожной начинкой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом кнедликов со сливовой начинкой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как сварить освежающий домашний лимонад из трех видов цитрусовых Яблочные квадратики с орехами и корицей: рецепт вкусной домашней выпечки Как запечь яблоки в духовке: три оригинальных рецепта Рецепт постной медовой коврижки с изюмом и орехами
завтрак десерт творог рецепт абрикосы гомбов гомбовцы кнедлики
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Горячая невеста Шабанова показала свою роскошную фигуру
Горячая невеста Шабанова показала свою роскошную фигуру

Популярные статьи

Сегодня, 06:15Техно

Древний храм пришельцев обнаружен на Марсе: фото

Вчера, 10:22Food

Как приготовить самую вкусную кабачковую икру

Вчера, 07:54Fun

Яблочный Спас-2020: красивые поздравления и открытки

Вчера, 05:25Events

С Яблочным Спасом: сочные картинки, яркие открытки, эффектные поздравления

18 августаFun

Яблочный Спас 2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

18 августаFun

"Корабли-призраки" в проливе Ла-Манш удивили туристов: невероятные фото

18 августаWellness

Сильная магнитная буря августа накроет Землю в ближайшее время

18 августаFood

Что приготовить на Яблочный Спас: ТОП-5 рецептов выпечки

18 августаШоу-бизнес

Дочь Андрея Кузьменко в день рождения отца открыла собственное заведение в Киеве

18 августаTravel

Куда поехать на День Независимости-2020: увлекательные туры

17 августаШоу-бизнес

Жан-Клод Ван Дамм в Киеве: где и с кем живет актер в столице

17 августаFood

Как запечь яблоки с изюмом и медом

17 августаСтиль

Готовимся к празднику: где купить самую красивую украинскую вышиванку

17 августаFood

Яблочный Спас-2020: что святят на праздник

17 августаАфиша

Ему бы исполнилось 52: лучшие песни и цитаты музыканта Кузьмы Скрябина

17 августаFun

Сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов и одновременно забеременели: фото

Новости партнеров

Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Блогер рассказала, как позировать, чтобы выглядеть идеально
Блогер рассказала, как позировать, чтобы выглядеть идеально
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Деми Роуз сверкнула безупречными формами в новой фотосессии
Деми Роуз сверкнула безупречными формами в новой фотосессии
Фигуристая "избранница" Харламова показала, чем затмила Асмус
Фигуристая "избранница" Харламова показала, чем затмила Асмус
Скандальная Асмус полностью разделась и показала, зачем развелась
Скандальная Асмус полностью разделась и показала, зачем развелась
В сети раскрыли роман Ротару с криминальным авторитетом
В сети раскрыли роман Ротару с криминальным авторитетом
Астрологи составили топ лучших жен по знаку Зодиака
Астрологи составили топ лучших жен по знаку Зодиака

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять