Как приготовить творожные оладьи на кефире

Рецепт вкусных и пышных оладий на завтрак

Оладьи на кефире с фото Фото: freepik.com

Самые вкусные оладьи на кефире получаются с добавлением творога – этот ингредиент делает их мягкими и нежными. Чтобы готовые лепешки получились без крупинок внутри, выбирайте мягкий пастообразный творог.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Подавать оладьи с творогом на кефире можно вместе со сметаной, медом, кленовым сиропом, вареньем, натуральным йогуртом или сгущенным молоком, а также с кусочками фруктов, ягод или орехов.

Оладьи на кефире с творогом

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

150 г творога

1 яйцо

50 г муки

300 мл кефира

1/3 ч. л. соды

1 ст. л. сахара

Щепотка ванилина

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Способ приготовления:

Яйцо растереть вместе с сахаром. Добавить творог, кефир, соду и тщательно перемешать. Всыпать муку и размешать, чтобы получилось тесто, по консистенции напоминающее густую сметану. Слишком тщательно перемешивать не нужно – в массе должны оставаться небольшие комочки. Столовой ложкой выложить тесто на заранее разогретую сковороду и обжарить его с двух сторон до золотистого цвета. Подавать творожные оладьи на кефире горячими.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить пышные оладьи на кефире с яблоками.

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