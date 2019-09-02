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Как приготовить творожные оладьи на кефире

Рецепт вкусных и пышных оладий на завтрак

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Оладьи на кефире с фото
Оладьи на кефире с фото
Фото: freepik.com

Самые вкусные оладьи на кефире получаются с добавлением творога – этот ингредиент делает их мягкими и нежными. Чтобы готовые лепешки получились без крупинок внутри, выбирайте мягкий пастообразный творог.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Подавать оладьи с творогом на кефире можно вместе со сметаной, медом, кленовым сиропом, вареньем, натуральным йогуртом или сгущенным молоком, а также с кусочками фруктов, ягод или орехов.

Оладьи на кефире с творогом

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты: 

  • 150 г творога
  • 1 яйцо
  • 50 г муки
  • 300 мл кефира
  • 1/3 ч. л. соды
  • 1 ст. л. сахара
  • Щепотка ванилина

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Способ приготовления:

  1. Яйцо растереть вместе с сахаром.
  2. Добавить творог, кефир, соду и тщательно перемешать.
  3. Всыпать муку и размешать, чтобы получилось тесто, по консистенции напоминающее густую сметану. Слишком тщательно перемешивать не нужно – в массе должны оставаться небольшие комочки.
  4. Столовой ложкой выложить тесто на заранее разогретую сковороду и обжарить его с двух сторон до золотистого цвета.
  5. Подавать творожные оладьи на кефире горячими.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить пышные оладьи на кефире с яблоками.

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Источник: Сегодня
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