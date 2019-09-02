Как приготовить творожные оладьи на кефире
Рецепт вкусных и пышных оладий на завтрак
Самые вкусные оладьи на кефире получаются с добавлением творога – этот ингредиент делает их мягкими и нежными. Чтобы готовые лепешки получились без крупинок внутри, выбирайте мягкий пастообразный творог.
Смотрите видео, как выбрать качественный творог:
Подавать оладьи с творогом на кефире можно вместе со сметаной, медом, кленовым сиропом, вареньем, натуральным йогуртом или сгущенным молоком, а также с кусочками фруктов, ягод или орехов.
Оладьи на кефире с творогом
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 150 г творога
- 1 яйцо
- 50 г муки
- 300 мл кефира
- 1/3 ч. л. соды
- 1 ст. л. сахара
- Щепотка ванилина
Читайте также:Быстрый пирог из слоеного теста с ежевикой и творогом
Способ приготовления:
- Яйцо растереть вместе с сахаром.
- Добавить творог, кефир, соду и тщательно перемешать.
- Всыпать муку и размешать, чтобы получилось тесто, по консистенции напоминающее густую сметану. Слишком тщательно перемешивать не нужно – в массе должны оставаться небольшие комочки.
- Столовой ложкой выложить тесто на заранее разогретую сковороду и обжарить его с двух сторон до золотистого цвета.
- Подавать творожные оладьи на кефире горячими.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить пышные оладьи на кефире с яблоками.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить шоколадные капкейки с начинкой Как сварить тосканский суп с фасолью и макаронами: рецепт для мультиварки Рецепт диетической лазаньи с цветной капустой, рикоттой и томатным соусом Опята с куриным филе в горшочках: рецепт дня
Источник: Сегодня