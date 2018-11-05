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Как приготовить творожные пончики: три простых рецепта

Пончики из творожного теста – вкусный десерт родом из детства

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:42
Творожные пончики Фото: depositphotos.com
Творожные пончики Фото: depositphotos.com

Чтобы получить вкусные пончики воздушной текстурой, используйте только свежий и не слишком кислый творог. Творог для пончиков не нужно измельчать блендером или протирать через сито – будет достаточно просто размять его вилкой. Добавив муку, не используйте миксер или блендер – просто перемешайте тесто ложкой.

Простые творожные пончики

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Простые творожные пончики
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 400 г творога
  • 80-100 г сахара
  • щепотка ванилина
  • 2 яйца
  • 1 ч.л. с верхом разрыхлителя
  • 200 г муки
  • 1/3 ч.ложки гашеной соды
  • растительное масло – для фритюра

Рецепт приготовления:

  1. Взбить яйца с сахаром и ванилью с помощью миксера. Добавить творог, перемешать.
  2. Отдельно соединить сухие ингредиенты и добавить их в творожную массу. Перемешать ложкой.
  3. Руки смочить водой или растительным маслом. Сформировать небольшие шарики и обжарить их во фритюре.
  4. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Готовые пончики посыпать просеянной сахарной пудрой. 
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Пончики из творожного теста

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Творожные пончики
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 250 г творога
  • 300 г муки
  • 2 яйца
  • 100 г сахара
  • 1 ч.л. соды
  • соль

Рецепт приготовления:

  1. Яйца взбить миксером вместе с сахаром. Добавить соду, немного соли и творог. Все перемешать.
  2. Добавить муку и еще раз перемешать. Получится довольно густое тесто, липнущее к рукам.
  3. Разделить тесто на две-три части и раскатать его на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 0,5-0,7 см.
  4. Большим стаканом вырезать круги. Затем с помощью рюмки вырезать в каждом круге еще кружок. Получится около 25 штук.
  5. Налить в сотейник масло примерно на три сантиметра и хорошо разогреть. Порциями добавляя пончики, обжарить их на умеренном огне до золотистого цвета.
  6. Переложить шумовкой на бумажные салфетки и присыпать сахарной пудрой.

Творожные пончики с шоколадной начинкой

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Творожные пончики с начинкой
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 60 г сахара
  • 250 г творога
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • 200 г муки
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • сахарная пудра – для посыпки
  • нутелла – для начинки

Рецепт приготовления:

  1. В большой миске смешать яйца, сахар, творог, соль и ванильный экстракт. Муку просеять с разрыхлителем, добавить к яично-творожной смеси и приготовить однородное тесто.
  2. Нагреть в глубокой кастрюле или сотейнике растительное масло. Влажными руками сформировать пончики. Опускать по 2-3 пончика в разогретое масло. Каждый пончик обжаривать по 2 минуты с каждой стороны. Не нужно делать пончики слишком большими, иначе они будут плохо пропекаться внутри, а сверху могут подгореть. 
  3. Выложить готовые пончики на бумажные салфетки, чтобы удалить лишнее масло. С помощью кулинарного шприца начинить пончики шоколадной пастой. При подаче посыпать пончики сахарной пудрой.

Совет: Творожным пончикам можно придать лимонный вкус, добавив в тесто чайную ложку тертой лимонной цедры. 

Напомним, кондитер из Канады готовит потрясающе красивые пончики, которые жалко есть

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники на завтрак:

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Источник: "Сегодня"
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