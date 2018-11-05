Как приготовить творожные пончики: три простых рецепта

Пончики из творожного теста – вкусный десерт родом из детства

Творожные пончики Фото: depositphotos.com

Чтобы получить вкусные пончики воздушной текстурой, используйте только свежий и не слишком кислый творог. Творог для пончиков не нужно измельчать блендером или протирать через сито – будет достаточно просто размять его вилкой. Добавив муку, не используйте миксер или блендер – просто перемешайте тесто ложкой.

Простые творожные пончики

Простые творожные пончики Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

400 г творога

80-100 г сахара

щепотка ванилина

2 яйца

1 ч.л. с верхом разрыхлителя

200 г муки

1/3 ч.ложки гашеной соды

растительное масло – для фритюра

Рецепт приготовления:

Взбить яйца с сахаром и ванилью с помощью миксера. Добавить творог, перемешать. Отдельно соединить сухие ингредиенты и добавить их в творожную массу. Перемешать ложкой. Руки смочить водой или растительным маслом. Сформировать небольшие шарики и обжарить их во фритюре. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Готовые пончики посыпать просеянной сахарной пудрой.

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Пончики из творожного теста

Творожные пончики Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

250 г творога

300 г муки

2 яйца

100 г сахара

1 ч.л. соды

соль

Рецепт приготовления:

Яйца взбить миксером вместе с сахаром. Добавить соду, немного соли и творог. Все перемешать. Добавить муку и еще раз перемешать. Получится довольно густое тесто, липнущее к рукам. Разделить тесто на две-три части и раскатать его на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 0,5-0,7 см. Большим стаканом вырезать круги. Затем с помощью рюмки вырезать в каждом круге еще кружок. Получится около 25 штук. Налить в сотейник масло примерно на три сантиметра и хорошо разогреть. Порциями добавляя пончики, обжарить их на умеренном огне до золотистого цвета. Переложить шумовкой на бумажные салфетки и присыпать сахарной пудрой.

Творожные пончики с шоколадной начинкой

Творожные пончики с начинкой Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

3 яйца

60 г сахара

250 г творога

1 ч.л. ванильного сахара

200 г муки

2 ч.л. разрыхлителя

сахарная пудра – для посыпки

нутелла – для начинки

Рецепт приготовления:

В большой миске смешать яйца, сахар, творог, соль и ванильный экстракт. Муку просеять с разрыхлителем, добавить к яично-творожной смеси и приготовить однородное тесто. Нагреть в глубокой кастрюле или сотейнике растительное масло. Влажными руками сформировать пончики. Опускать по 2-3 пончика в разогретое масло. Каждый пончик обжаривать по 2 минуты с каждой стороны. Не нужно делать пончики слишком большими, иначе они будут плохо пропекаться внутри, а сверху могут подгореть. Выложить готовые пончики на бумажные салфетки, чтобы удалить лишнее масло. С помощью кулинарного шприца начинить пончики шоколадной пастой. При подаче посыпать пончики сахарной пудрой.

Совет: Творожным пончикам можно придать лимонный вкус, добавив в тесто чайную ложку тертой лимонной цедры.

Напомним, кондитер из Канады готовит потрясающе красивые пончики, которые жалко есть.

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