Как приготовить творожные пончики: три простых рецепта
Пончики из творожного теста – вкусный десерт родом из детства
Чтобы получить вкусные пончики воздушной текстурой, используйте только свежий и не слишком кислый творог. Творог для пончиков не нужно измельчать блендером или протирать через сито – будет достаточно просто размять его вилкой. Добавив муку, не используйте миксер или блендер – просто перемешайте тесто ложкой.
Простые творожные пончики
Ингредиенты:
- 400 г творога
- 80-100 г сахара
- щепотка ванилина
- 2 яйца
- 1 ч.л. с верхом разрыхлителя
- 200 г муки
- 1/3 ч.ложки гашеной соды
- растительное масло – для фритюра
Рецепт приготовления:
- Взбить яйца с сахаром и ванилью с помощью миксера. Добавить творог, перемешать.
- Отдельно соединить сухие ингредиенты и добавить их в творожную массу. Перемешать ложкой.
- Руки смочить водой или растительным маслом. Сформировать небольшие шарики и обжарить их во фритюре.
- Выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Готовые пончики посыпать просеянной сахарной пудрой.
Пончики из творожного теста
Ингредиенты:
- 250 г творога
- 300 г муки
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 1 ч.л. соды
- соль
Рецепт приготовления:
- Яйца взбить миксером вместе с сахаром. Добавить соду, немного соли и творог. Все перемешать.
- Добавить муку и еще раз перемешать. Получится довольно густое тесто, липнущее к рукам.
- Разделить тесто на две-три части и раскатать его на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 0,5-0,7 см.
- Большим стаканом вырезать круги. Затем с помощью рюмки вырезать в каждом круге еще кружок. Получится около 25 штук.
- Налить в сотейник масло примерно на три сантиметра и хорошо разогреть. Порциями добавляя пончики, обжарить их на умеренном огне до золотистого цвета.
- Переложить шумовкой на бумажные салфетки и присыпать сахарной пудрой.
Творожные пончики с шоколадной начинкой
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 60 г сахара
- 250 г творога
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 200 г муки
- 2 ч.л. разрыхлителя
- сахарная пудра – для посыпки
- нутелла – для начинки
Рецепт приготовления:
- В большой миске смешать яйца, сахар, творог, соль и ванильный экстракт. Муку просеять с разрыхлителем, добавить к яично-творожной смеси и приготовить однородное тесто.
- Нагреть в глубокой кастрюле или сотейнике растительное масло. Влажными руками сформировать пончики. Опускать по 2-3 пончика в разогретое масло. Каждый пончик обжаривать по 2 минуты с каждой стороны. Не нужно делать пончики слишком большими, иначе они будут плохо пропекаться внутри, а сверху могут подгореть.
- Выложить готовые пончики на бумажные салфетки, чтобы удалить лишнее масло. С помощью кулинарного шприца начинить пончики шоколадной пастой. При подаче посыпать пончики сахарной пудрой.
Совет: Творожным пончикам можно придать лимонный вкус, добавив в тесто чайную ложку тертой лимонной цедры.
Напомним, кондитер из Канады готовит потрясающе красивые пончики, которые жалко есть.
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