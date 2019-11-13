Как приготовить тыквенное ризотто: рецепт дня
Классический рецепт итальянского ризотто
Тыквенное ризотто – прекрасный вариант для осеннего ужина. Это блюдо просто готовится, но получается очень вкусным и сытным.
Смотрите видео, как приготовить испанскую паэлью:
Важно заранее приготовить бульон и не забыть о пармезане, ведь именно он станет завершающим штрихом нового блюда.
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Ризотто с тыквой без сливок
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 130 ккал на 100 г
Ингредиенты:⠀
- 300 г тыквы
- 100 г риса
- 1 луковица
- 1 зубок чеснока
- Несколько веточек петрушки
- 50 г сливочного масла
- 50 г пармезана⠀
- 0,5 л мясного или овощного бульона⠀
- 2 ст. л. растительного масла
- Соль по вкусу⠀
Способ приготовления:
- Тыкву помыть, очистить от кожуры и семян и нарезать мелкими кубиками.⠀
- Лук, чеснок и зелень мелко порезать, пассеровать лук на растительном масле, затем добавить тыкву и обжарить ее, помешивать, 10-15 минут до мягкости.⠀
- На сковороде разогреть сливочное масло, всыпать туда промытый рис и прогреть его 2–3 минуты.
- Небольшими частями добавлять в рис горячий бульон, готовить 15-20 минут.⠀
- Переложить в сковороду с рисом обжаренную тыкву, чеснок, зелень, перемешать и пару минут потомить на медленном огне.
- Посыпать тертым сыром, накрыть крышкой и оставить настояться 10-15 минут.⠀
Как выбрать рис для ризотто
Настоящее ризотто можно приготовить только из определенных сортов риса. Лучше всего подойдут итальянские: арборио, карнароли и виалоне нано. Они придают блюду необходимую текстуру и не развариваются, впитывая большое количество влаги.
Напомним, ранее мы делились рецептом ризотто с креветками.
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