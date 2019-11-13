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Как приготовить тыквенное ризотто: рецепт дня

Классический рецепт итальянского ризотто

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:59
Ризотто с тыквой
Ризотто с тыквой
Фото: Depositphotos

Тыквенное ризотто – прекрасный вариант для осеннего ужина. Это блюдо просто готовится, но получается очень вкусным и сытным.

Смотрите видео, как приготовить испанскую паэлью:

Важно заранее приготовить бульон и не забыть о пармезане, ведь именно он станет завершающим штрихом нового блюда.

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Ризотто с тыквой без сливок

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 130 ккал на 100 г

Ингредиенты:⠀

  • 300 г тыквы
  • 100 г риса
  • 1 луковица
  • 1 зубок чеснока
  • Несколько веточек петрушки
  • 50 г сливочного масла
  • 50 г пармезана⠀
  • 0,5 л мясного или овощного бульона⠀
  • 2 ст. л. растительного масла
  • Соль по вкусу⠀

Способ приготовления:

  1. Тыкву помыть, очистить от кожуры и семян и нарезать мелкими кубиками.⠀
  2. Лук, чеснок и зелень мелко порезать, пассеровать лук на растительном масле, затем добавить тыкву и обжарить ее, помешивать, 10-15 минут до мягкости.⠀
  3. На сковороде разогреть сливочное масло, всыпать туда промытый рис и прогреть его 2–3 минуты.
  4. Небольшими частями добавлять в рис горячий бульон, готовить 15-20 минут.⠀
  5. Переложить в сковороду с рисом обжаренную тыкву, чеснок, зелень, перемешать и пару минут потомить на медленном огне.
  6. Посыпать тертым сыром, накрыть крышкой и оставить настояться 10-15 минут.⠀

Как выбрать рис для ризотто

Настоящее ризотто можно приготовить только из определенных сортов риса. Лучше всего подойдут итальянские: арборио, карнароли и виалоне нано. Они придают блюду необходимую текстуру и не развариваются, впитывая большое количество влаги.

Напомним, ранее мы делились рецептом ризотто с креветками.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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