Как приготовить тыквенное ризотто: рецепт дня

Классический рецепт итальянского ризотто

Ризотто с тыквой Фото: Depositphotos

Тыквенное ризотто – прекрасный вариант для осеннего ужина. Это блюдо просто готовится, но получается очень вкусным и сытным.

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Важно заранее приготовить бульон и не забыть о пармезане, ведь именно он станет завершающим штрихом нового блюда.

Ризотто с тыквой без сливок

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

130 ккал на 100 г

Ингредиенты:⠀

300 г тыквы

100 г риса

1 луковица

1 зубок чеснока

Несколько веточек петрушки

50 г сливочного масла

50 г пармезана⠀

0,5 л мясного или овощного бульона⠀

2 ст. л. растительного масла

Соль по вкусу⠀

Способ приготовления:

Тыкву помыть, очистить от кожуры и семян и нарезать мелкими кубиками.⠀ Лук, чеснок и зелень мелко порезать, пассеровать лук на растительном масле, затем добавить тыкву и обжарить ее, помешивать, 10-15 минут до мягкости.⠀ На сковороде разогреть сливочное масло, всыпать туда промытый рис и прогреть его 2–3 минуты. Небольшими частями добавлять в рис горячий бульон, готовить 15-20 минут.⠀ Переложить в сковороду с рисом обжаренную тыкву, чеснок, зелень, перемешать и пару минут потомить на медленном огне. Посыпать тертым сыром, накрыть крышкой и оставить настояться 10-15 минут.⠀

Как выбрать рис для ризотто

Настоящее ризотто можно приготовить только из определенных сортов риса. Лучше всего подойдут итальянские: арборио, карнароли и виалоне нано. Они придают блюду необходимую текстуру и не развариваются, впитывая большое количество влаги.

Напомним, ранее мы делились рецептом ризотто с креветками.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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