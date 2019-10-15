Как приготовить тыквенную кашу в духовке
Рецепт пшенной каши с тыквой на молоке в духовке
Каша с тыквой готовится как на молоке, так и на воде, с различными крупами и даже вовсе без них.
Смотрите видео, как сварить тыквенную кашу для детей:
Мы расскажем, как сварить вкусную пшенную кашу на молоке с добавлением тыквы. Особенность этого блюда в том, что оно томится в духовке.
Тыквенная каша в духовке
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 115 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г подготовленной тыквы
- Вода
- 1 л молока
- 1/2 ч.л. ванильного экстракта
- 3-4 ст.л сахара или по вкусу
- 1/2 ч.л. соли
- 50 г сливочного масла
- 300 г пшена
Способ приготовления:
- Тыкву почистить, удалить семена, нарезать мякоть крупными кубиками.
- Залить водой, чтобы она только покрыла тыкву. Довести до кипения, варить на среднем огне 15 минут или до мягкости.
- Духовку разогреть до 170 ºС.
- Взбить тыкву в пюре.
- Добавить в тыкву промытое пшено, молоко, сахар, соль и ваниль. Перемешать.
- Поставить жаропрочную кастрюлю с кашей в духовку. Накрывать ее крышкой не нужно.
- Готовить около часа, несколько раз перемешав. В конце добавить в тыквенную кашу кусочек сливочного масла.
Чем полезна тыква для здоровья
Специалисты говорят, что употребление тыквы поможет решить многие проблемы. Тыква предотвращает заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, помогает восстанавливать нормальное состояние организма при нефрите и пиелонефрите, болезнях печени, воспалении мочевого пузыря, атеросклерозе, при бессоннице и неврозах.
О повышении иммунитета нечего и говорить: плотный набор микроэлементов и витаминов дает мощный заряд организму.
Напомним, ранее мы делились рецептом тыквенной каши с рисом и яблоками. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить запеченную овсяную кашу с яблоками и корицей.
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