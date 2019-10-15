Как приготовить тыквенную кашу в духовке

Рецепт пшенной каши с тыквой на молоке в духовке

Каша из тыквы в духовке Фото: Depositphotos

Каша с тыквой готовится как на молоке, так и на воде, с различными крупами и даже вовсе без них.

Смотрите видео, как сварить тыквенную кашу для детей:

Мы расскажем, как сварить вкусную пшенную кашу на молоке с добавлением тыквы. Особенность этого блюда в том, что оно томится в духовке.

Тыквенная каша в духовке

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

115 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г подготовленной тыквы

Вода

1 л молока

1/2 ч.л. ванильного экстракта

3-4 ст.л сахара или по вкусу

1/2 ч.л. соли

50 г сливочного масла

300 г пшена

Способ приготовления:

Тыкву почистить, удалить семена, нарезать мякоть крупными кубиками. Залить водой, чтобы она только покрыла тыкву. Довести до кипения, варить на среднем огне 15 минут или до мягкости. Духовку разогреть до 170 ºС. Взбить тыкву в пюре. Добавить в тыкву промытое пшено, молоко, сахар, соль и ваниль. Перемешать. Поставить жаропрочную кастрюлю с кашей в духовку. Накрывать ее крышкой не нужно. Готовить около часа, несколько раз перемешав. В конце добавить в тыквенную кашу кусочек сливочного масла.

Чем полезна тыква для здоровья

Специалисты говорят, что употребление тыквы поможет решить многие проблемы. Тыква предотвращает заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, помогает восстанавливать нормальное состояние организма при нефрите и пиелонефрите, болезнях печени, воспалении мочевого пузыря, атеросклерозе, при бессоннице и неврозах.

О повышении иммунитета нечего и говорить: плотный набор микроэлементов и витаминов дает мощный заряд организму.

Напомним, ранее мы делились рецептом тыквенной каши с рисом и яблоками. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить запеченную овсяную кашу с яблоками и корицей.

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