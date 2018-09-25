Как приготовить тыквенные вафли: три рецепта для осени
Снаружи вафли получаются хрустящими, а внутри – нежными и сочными
Ароматные, вкусные тыквенные вафли – это идеальное дополнение к чашечке горячего кофе или какао. Их можно подавать с кленовым сиропом, медом, вареньем, сгущенным молоком.
Простые тыквенные вафли
Ингредиенты:
- 250 г муки
- 2 яйца
- 100 г сливочного масла
- 70 г сахара
- 80 мл молока
- 150 г пюре из запеченной тыквы
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- щепотка соли
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- Взбить размягченное сливочное масло с сахаром и ванильным экстрактом до пышности.
- Добавить яйца и еще взбить. Подмешать тыквенное пюре.
- Муку просеять с разрыхлителем и добавить в тесто вместе с молоком. Перемешать и испечь вафли в смазанной растительным маслом вафельнице.
Тыквенные вафли с корицей и ванилью
Ингредиенты:
- 400 г тыквы, перебитой блендером
- 150 г сахара
- 4 желтка и 1 целое яйцо
- 100 г сливочного масла
- 100 мл молока или сливок
- щепотка соды
- щепотка лимонной кислоты
- ванилин – на кончике ножа
- щепотка молотой корицы
- полбанки несладкого йогурта
- 600 г муки
Рецепт приготовления
- Яйца взбить вместе с сахаром добела. Добавить растопленное сливочное масло и тыквенное пюре, перемешать.
- Влить молоко или сливки, добавить йогурт.
- Всыпать просеянную муку, добавить соду, лимонную кислоту, ванилин или сахар. Перемешать.
- Выкладывая тесто ложкой, выпекать вафли на средней мощности вафельницы примерно по три минуты.
Пряные тыквенные вафли с кукурузной мукой
Ингредиенты:
- 2/3 стакана тыквенного пюре
- 2/3 стакана густого йогурта без добавок
- 2 крупных яйца, разделенных на белки и желтки
- 40 г сливочного масла, растопленного
- щепотка соли
- 1 ч.л.разрыхлителя
- 1/2 ч.л.соды
- 1-2 ч.л.корицы
- 1 ч.л.ванильного экстракта
- 1/8 ч.л.молотого имбиря
- 1/8 ч.л.молотого мускатного ореха
- 1-2 ч.л. тертой цедры апельсина
- 1/3 стакана коричневого (или обычного) сахара
- 1 стакан обычной муки
- 1/4 стакана кукурузной муки (или заменить обычной)
Рецепт приготовления:
- Яичные белки взбить со щепоткой соли до мягких пиков. Отставить в сторону.
- Тыквенное пюре, йогурт, яичные желтки и сахар перемешать венчиком. Влить растопленное масло, добавить апельсиновую цедру и ванильный экстракт, перемешать.
- Муку и остальные сухие ингредиенты просеять вместе и добавить к жидкой смеси. Перемешать венчиком. Аккуратно, с помощью лопатки, добавить взбитые в пену белки и осторожно перемешать.
- Разогретую вафельницу смазать маслом и выпекать вафли до золотистой корочки.
Напомним, ранее мы писали, как испечь творожные вафли. Сайт "Сегодня" также делился рецептом вкусных вафель на кефире.
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Источник: "Сегодня"