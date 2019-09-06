Как приготовить тыквенный пирог: лучшие рецепты выпечки
Готовим сладкие осенние пироги с тыквой
Тыквенный пирог традиционно пекут осенью, ведь именно на этот период приходится урожай тыквы. Для приготовления десерта важно выбрать тыкву с плотной сладкой мякотью. Обычно ее нарезают кубиками и предварительно запекают в духовке. Но иногда сырую тыкву просто трут на терке или измельчают в блендере.
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В нашей подборке вы найдете рецепты тыквенных пирогов на любой вкус. Подавать их можно теплыми или охлажденными, просто так или вместе со взбитыми сливками, мороженым и топпингами.
Тыквенный пирог американский
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 6 ст.л.
- Сливочное масло – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – щепотка
- Вода или молоко – 1-2 ст.л.
Для начинки:
- Мед – 2-3 ст.л.
- Тыква – 500 г
- Сливочное масло – 50 г
- Яйца – 3 шт.
- Корица – щепотка
- Лимонная цедра – 1 ч.л.
- Ванилин – на кончике ножа
Способ приготовления:
- Муку просеять вместе солью. Добавить нарезанное небольшими кусочками масло, перетереть руками муку с маслом в крошку, добавить яйцо и замесить гладкое тесто. При необходимости добавить немного ледяной воды или молока.
- Завернуть тесто в пленку и убрать в холодильник на полчаса. Выложить тесто в форму диаметром 24 см, сформировав бортики. Наколоть вилкой и поставить в разогретую духовку до 180 С на 15 минут.
- Приготовить начинку. Тыкву разрезать на крупные дольки, завернуть в фольгу и запечь в духовке при 220-230 С около 30-35 минут. Развернуть фольгу и с помощью чайной ложки и вилки снять тыквенную мякоть с корочки. Измельчить блендером.
- Добавить мед, сливочное масло, специи и слегка взбить блендером, по одному добавить яйца, взбивая блендером.
- Вылить начинку в форму с тестом. Поставить пирог в духовку, разогретую до 180 С и выпекать 40-45 минут. Перед подачей остудить.
Нежный тыквенный пирог с шоколадом
Время приготовления:
- 1 час 30 минут
Ингредиенты:
- Тыква – 500 г
- Яблоки – 2 шт.
- Мелкий изюм – 1/2 стакана
- Мука – 1 стакан
- Сахар – 1 стакан
- Разрыхлитель – 5 г
- Какао-порошок без сахара – 4 ст.л.
- Яйца – 2 шт.
- Сметана – 150 г
- Сливочное масло – 50 г
- Растительное масло – 100 мл
Способ приготовления:
- Тыквенную мякоть и очищенные яблоки натереть на крупной терке.
- Смешать в миске муку, какао-порошок разрыхлитель и сахар.
- В отдельной миске взбить яйца вместе со сметаной, размягченным сливочным маслом и растительным маслом.
- Перемешать обе смеси, добавить тыкву, яблоки и промытый изюм.
- Готовое тесто переложить в смазанную форму для выпечки. Отправить на час в разогретую до 180 С духовку.
- Остудить пирог и по желанию присыпать его сахарной пудрой.
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Тыквенный пирог на кефире
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Пюре из тыквы — 250 г
- Кефир — 120 мл
- Мука — 350 г
- Яйцо — 1 шт.
- 200 г сахарного песка
- Сода, соль — по 0,5 ч. л.
- Сливочное масло — 30 г
Способ приготовления:
- Взять глубокую емкость и налить в нее кефир.
- Всыпать соду, размешать и отставить в сторону на 8-10 минут. Соду не гасить уксусом: она вступает в реакцию с кислой кефирной средой.
- Приготовить тыквенное пюре. Чтобы получить 250 г пюре, понадобится кусок свежей тыквы весом 350 г. Очистить его от кожуры, нарезать мелкими кусочками и взбить блендером.
- Соединить пюре с кефиром.
- Яйцо смешать с сахаром и солью, взбить миксером. Добавить кефир.
- Просеять муку и всыпьте в тыквенную массу. Все хорошо смешать.
- Смазать форму, в которой будете запекать пирог, сливочным маслом. Вылить тесто в форму.
- Предварительно выставить в духовке температуру 180 С и отправить туда пирог на 35 минут.
- Готовую выпечку посыпать сахарной пудрой.
Тыквенный пирог с яблоками
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Мука – 1,5 стакана
- Сахар – 1 стакан
- Яйца – 3 шт.
- Ванильный сахар – 10 г
- Тыква — 300 г
- Яблоко – 1 шт.
- Разрыхлитель для теста – 0,5 ч.л.
- Сливочное масло для смазывания формы – 30 г
- Манная крупа для присыпки формы – 15 г
Способ приготовления:
- Натереть тыкву на самую крупную терку и дать ей немного постоять, чтобы стекла часть сока. Натереть также на самую крупную терку яблоко.
- В отдельной посуде хорошо взбить яйца и сахар до устойчивой и пышной пены. Добавить немного разрыхлителя.
- Добавить во взбитые яйца муку, ванильный сахар, тертое яблоко и тыкву, которую предварительно следует отжать от лишнего сока руками.
- Выложить массу в предварительно смазанную сливочным маслом и присыпанную манной крупой форму.
- Выпекать в духовке в течение 30 минут при температуре 170-180 градусов.
Тыквенный пирог в мультиварке
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- Тыква – 300 г
- Мука – 200 г
- Сахар – 180 г
- Яйца – 2 шт.
- Растительное масло – 4 ст.л.
- Разрыхлитель – 1.5 ч.л.
- Ванилин – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Сливочное масло – 50 г
- Панировочные сухари – 2 ст.л.
- Сахарная пудра – по вкусу
Способ приготовления:
- Просеять муку с миску, добавить сахар и разрыхлитель.
- Очищенную от кожуры и семян тыкву измельчить в блендере.
- Добавить яйца и масло, взбить.
- Соединить сухие ингредиенты и тыквенную массу.
- Смазать чашу мультиварки сливочным маслом, посыпать панировкой или манной крупой, вылить в нее тесто.
- Выпекать пирог, выставив режим "Выпечка" на 55-60 минут.
- Дать немного остыть и посыпать сахарной пудрой. Или украсить глазурью – белковой, сахарной, шоколадной.
Тыквенный пирог с манкой
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- Манная крупа - 200 г
- Кефир – 200 мл
- Масло или маргарин – 100 г
- Сахар – 150 г
- Яйца – 2 шт.
- Разрыхлитель для теста – 1 ст. л.
- Тыква – 300 г
Способ приготовления:
- Вылить в миску кефир, добавить манную крупу и перемешать. Оставить на несколько часов, чтобы манка хорошо разбухла.
- Тыкву очистить от кожуры, волокон и семечек. Натереть на мелкой терке или измельчить блендером.
- Положить в миску с разбухшей в кефире манкой яйца, разрыхлитель, растопленное сливочное масло и сахар. Тщательно перемешать миксером или венчиком, чтобы растворился сахар. Добавить тыкву и снова перемешать.
- Смазать форму и присыпать ее манной крупой.
- Выложить тесто и выпекать в духовке при 180 С в течение 35 минут.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить вертуту с тыквой и орехами. Мы также делились рецептом американского тыквенного пирога со сметаной.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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