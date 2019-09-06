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Как приготовить тыквенный пирог: лучшие рецепты выпечки

Готовим сладкие осенние пироги с тыквой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Тыквенный пирог: фото
Тыквенный пирог: фото
Фото: Depositphotos

Тыквенный пирог традиционно пекут осенью, ведь именно на этот период приходится урожай тыквы. Для приготовления десерта важно выбрать тыкву с плотной сладкой мякотью. Обычно ее нарезают кубиками и предварительно запекают в духовке. Но иногда сырую тыкву просто трут на терке или измельчают в блендере.

Смотрите видео, как приготовить пирог с апельсинами и морковью:

В нашей подборке вы найдете рецепты тыквенных пирогов на любой вкус. Подавать их можно теплыми или охлажденными, просто так или вместе со взбитыми сливками, мороженым и топпингами.

Тыквенный пирог американский

Американский тыквенный пирог
Американский тыквенный пирог
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 6 ст.л.
  • Сливочное масло – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – щепотка
  • Вода или молоко – 1-2 ст.л.

Для начинки:

  • Мед – 2-3 ст.л.
  • Тыква – 500 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Корица – щепотка
  • Лимонная цедра – 1 ч.л.
  • Ванилин – на кончике ножа

Способ приготовления:

  1. Муку просеять вместе солью. Добавить нарезанное небольшими кусочками масло, перетереть руками муку с маслом в крошку, добавить яйцо и замесить гладкое тесто. При необходимости добавить немного ледяной воды или молока.
  2. Завернуть тесто в пленку и убрать в холодильник на полчаса. Выложить тесто в форму диаметром 24 см, сформировав бортики. Наколоть вилкой и поставить в разогретую духовку до 180 С на 15 минут.
  3. Приготовить начинку. Тыкву разрезать на крупные дольки, завернуть в фольгу и запечь в духовке при 220-230 С около 30-35 минут. Развернуть фольгу и с помощью чайной ложки и вилки снять тыквенную мякоть с корочки. Измельчить блендером.
  4. Добавить мед, сливочное масло, специи и слегка взбить блендером, по одному добавить яйца, взбивая блендером.
  5. Вылить начинку в форму с тестом. Поставить пирог в духовку, разогретую до 180 С и выпекать 40-45 минут. Перед подачей остудить.

Нежный тыквенный пирог с шоколадом

Шоколадный пирог с яблоками и тыквой
Шоколадный пирог с яблоками и тыквой
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 1 час 30 минут

Ингредиенты:

  • Тыква – 500 г
  • Яблоки – 2 шт.
  • Мелкий изюм – 1/2 стакана
  • Мука – 1 стакан
  • Сахар – 1 стакан
  • Разрыхлитель – 5 г
  • Какао-порошок без сахара – 4 ст.л.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сметана – 150 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Растительное масло – 100 мл

Способ приготовления:

  1. Тыквенную мякоть и очищенные яблоки натереть на крупной терке.
  2. Смешать в миске муку, какао-порошок разрыхлитель и сахар.
  3. В отдельной миске взбить яйца вместе со сметаной, размягченным сливочным маслом и растительным маслом.
  4. Перемешать обе смеси, добавить тыкву, яблоки и промытый изюм.
  5. Готовое тесто переложить в смазанную форму для выпечки. Отправить на час в разогретую до 180 С духовку.
  6. Остудить пирог и по желанию присыпать его сахарной пудрой.

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Тыквенный пирог на кефире

Тыквенный пирог на кефире
Тыквенный пирог на кефире
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Пюре из тыквы — 250 г
  • Кефир — 120 мл
  • Мука — 350 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • 200 г сахарного песка
  • Сода, соль — по 0,5 ч. л.
  • Сливочное масло — 30 г

Способ приготовления:

  1. Взять глубокую емкость и налить в нее кефир.
  2. Всыпать соду, размешать и отставить в сторону на 8-10 минут. Соду не гасить уксусом: она вступает в реакцию с кислой кефирной средой.
  3. Приготовить тыквенное пюре. Чтобы получить 250 г пюре, понадобится кусок свежей тыквы весом 350 г. Очистить его от кожуры, нарезать мелкими кусочками и взбить блендером.
  4. Соединить пюре с кефиром.
  5. Яйцо смешать с сахаром и солью, взбить миксером. Добавить кефир. 
  6. Просеять муку и всыпьте в тыквенную массу. Все хорошо смешать.
  7. Смазать форму, в которой будете запекать пирог, сливочным маслом. Вылить тесто в форму.
  8. Предварительно выставить в духовке температуру 180 С и отправить туда пирог на 35 минут.
  9. Готовую выпечку посыпать сахарной пудрой. 

Тыквенный пирог с яблоками

Пирог с яблоками и тыквой
Пирог с яблоками и тыквой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Мука – 1,5 стакана
  • Сахар – 1 стакан
  • Яйца – 3 шт.
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Тыква — 300 г
  • Яблоко – 1 шт.
  • Разрыхлитель для теста – 0,5 ч.л.
  • Сливочное масло для смазывания формы – 30 г
  • Манная крупа для присыпки формы – 15 г   

Способ приготовления: 

  1. Натереть тыкву на самую крупную терку и дать ей немного постоять, чтобы стекла часть сока. Натереть также на самую крупную терку яблоко.
  2. В отдельной посуде хорошо взбить яйца и сахар до устойчивой и пышной пены. Добавить немного разрыхлителя. 
  3. Добавить во взбитые яйца муку, ванильный сахар, тертое яблоко и тыкву, которую предварительно следует отжать от лишнего сока руками.
  4. Выложить массу в предварительно смазанную сливочным маслом и присыпанную манной крупой форму.
  5. Выпекать в духовке в течение 30 минут при температуре 170-180 градусов.

Тыквенный пирог в мультиварке

Пирог с тыквой в мультиварке
Пирог с тыквой в мультиварке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • Тыква – 300 г
  • Мука – 200 г
  • Сахар – 180 г
  • Яйца – 2 шт. 
  • Растительное масло – 4 ст.л. 
  • Разрыхлитель – 1.5 ч.л. 
  • Ванилин – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Сливочное масло – 50 г
  • Панировочные сухари – 2 ст.л.
  • Сахарная пудра – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Просеять муку с миску, добавить сахар и разрыхлитель.
  2. Очищенную от кожуры и семян тыкву измельчить в блендере.
  3. Добавить яйца и масло, взбить.
  4. Соединить сухие ингредиенты и тыквенную массу.
  5. Смазать чашу мультиварки сливочным маслом, посыпать панировкой или манной крупой, вылить в нее тесто.
  6. Выпекать пирог, выставив режим "Выпечка" на 55-60 минут. 
  7. Дать немного остыть и посыпать сахарной пудрой. Или украсить глазурью – белковой, сахарной, шоколадной.

Тыквенный пирог с манкой

Манник с тыквой
Манник с тыквой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • Манная крупа - 200 г
  • Кефир – 200 мл
  • Масло или маргарин – 100 г
  • Сахар – 150 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Разрыхлитель для теста – 1 ст. л.
  • Тыква – 300 г 

Способ приготовления:

  1. Вылить в миску кефир, добавить манную крупу и перемешать. Оставить на несколько часов, чтобы манка хорошо разбухла.
  2. Тыкву очистить от кожуры, волокон и семечек. Натереть на мелкой терке или измельчить блендером.
  3. Положить в миску с разбухшей в кефире манкой яйца, разрыхлитель, растопленное сливочное масло и сахар. Тщательно перемешать миксером или венчиком, чтобы растворился сахар. Добавить тыкву и снова перемешать.
  4. Смазать форму и присыпать ее манной крупой.
  5. Выложить тесто и выпекать в духовке при 180 С в течение 35 минут.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вертуту с тыквой и орехами. Мы также делились рецептом американского тыквенного пирога со сметаной.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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