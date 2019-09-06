Как приготовить тыквенный пирог: лучшие рецепты выпечки

Готовим сладкие осенние пироги с тыквой

Тыквенный пирог: фото Фото: Depositphotos

Тыквенный пирог традиционно пекут осенью, ведь именно на этот период приходится урожай тыквы. Для приготовления десерта важно выбрать тыкву с плотной сладкой мякотью. Обычно ее нарезают кубиками и предварительно запекают в духовке. Но иногда сырую тыкву просто трут на терке или измельчают в блендере.

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В нашей подборке вы найдете рецепты тыквенных пирогов на любой вкус. Подавать их можно теплыми или охлажденными, просто так или вместе со взбитыми сливками, мороженым и топпингами.

Тыквенный пирог американский

Американский тыквенный пирог Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 6 ст.л.

Сливочное масло – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Соль – щепотка

Вода или молоко – 1-2 ст.л.

Для начинки:

Мед – 2-3 ст.л.

Тыква – 500 г

Сливочное масло – 50 г

Яйца – 3 шт.

Корица – щепотка

Лимонная цедра – 1 ч.л.

Ванилин – на кончике ножа

Способ приготовления:

Муку просеять вместе солью. Добавить нарезанное небольшими кусочками масло, перетереть руками муку с маслом в крошку, добавить яйцо и замесить гладкое тесто. При необходимости добавить немного ледяной воды или молока. Завернуть тесто в пленку и убрать в холодильник на полчаса. Выложить тесто в форму диаметром 24 см, сформировав бортики. Наколоть вилкой и поставить в разогретую духовку до 180 С на 15 минут. Приготовить начинку. Тыкву разрезать на крупные дольки, завернуть в фольгу и запечь в духовке при 220-230 С около 30-35 минут. Развернуть фольгу и с помощью чайной ложки и вилки снять тыквенную мякоть с корочки. Измельчить блендером. Добавить мед, сливочное масло, специи и слегка взбить блендером, по одному добавить яйца, взбивая блендером. Вылить начинку в форму с тестом. Поставить пирог в духовку, разогретую до 180 С и выпекать 40-45 минут. Перед подачей остудить.

Нежный тыквенный пирог с шоколадом

Шоколадный пирог с яблоками и тыквой Фото: Pixabay

Время приготовления:

1 час 30 минут

Ингредиенты:

Тыква – 500 г

Яблоки – 2 шт.

Мелкий изюм – 1/2 стакана

Мука – 1 стакан

Сахар – 1 стакан

Разрыхлитель – 5 г

Какао-порошок без сахара – 4 ст.л.

Яйца – 2 шт.

Сметана – 150 г

Сливочное масло – 50 г

Растительное масло – 100 мл

Способ приготовления:

Тыквенную мякоть и очищенные яблоки натереть на крупной терке. Смешать в миске муку, какао-порошок разрыхлитель и сахар. В отдельной миске взбить яйца вместе со сметаной, размягченным сливочным маслом и растительным маслом. Перемешать обе смеси, добавить тыкву, яблоки и промытый изюм. Готовое тесто переложить в смазанную форму для выпечки. Отправить на час в разогретую до 180 С духовку. Остудить пирог и по желанию присыпать его сахарной пудрой.

Тыквенный пирог на кефире

Тыквенный пирог на кефире Фото: Pixabay

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Пюре из тыквы — 250 г

Кефир — 120 мл

Мука — 350 г

Яйцо — 1 шт.

200 г сахарного песка

Сода, соль — по 0,5 ч. л.

Сливочное масло — 30 г

Способ приготовления:

Взять глубокую емкость и налить в нее кефир. Всыпать соду, размешать и отставить в сторону на 8-10 минут. Соду не гасить уксусом: она вступает в реакцию с кислой кефирной средой. Приготовить тыквенное пюре. Чтобы получить 250 г пюре, понадобится кусок свежей тыквы весом 350 г. Очистить его от кожуры, нарезать мелкими кусочками и взбить блендером. Соединить пюре с кефиром. Яйцо смешать с сахаром и солью, взбить миксером. Добавить кефир. Просеять муку и всыпьте в тыквенную массу. Все хорошо смешать. Смазать форму, в которой будете запекать пирог, сливочным маслом. Вылить тесто в форму. Предварительно выставить в духовке температуру 180 С и отправить туда пирог на 35 минут. Готовую выпечку посыпать сахарной пудрой.

Тыквенный пирог с яблоками

Пирог с яблоками и тыквой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Мука – 1,5 стакана

Сахар – 1 стакан

Яйца – 3 шт.

Ванильный сахар – 10 г

Тыква — 300 г

Яблоко – 1 шт.

Разрыхлитель для теста – 0,5 ч.л.

Сливочное масло для смазывания формы – 30 г

Манная крупа для присыпки формы – 15 г

Способ приготовления:

Натереть тыкву на самую крупную терку и дать ей немного постоять, чтобы стекла часть сока. Натереть также на самую крупную терку яблоко. В отдельной посуде хорошо взбить яйца и сахар до устойчивой и пышной пены. Добавить немного разрыхлителя. Добавить во взбитые яйца муку, ванильный сахар, тертое яблоко и тыкву, которую предварительно следует отжать от лишнего сока руками. Выложить массу в предварительно смазанную сливочным маслом и присыпанную манной крупой форму. Выпекать в духовке в течение 30 минут при температуре 170-180 градусов.

Тыквенный пирог в мультиварке

Пирог с тыквой в мультиварке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Тыква – 300 г

Мука – 200 г

Сахар – 180 г

Яйца – 2 шт.

Растительное масло – 4 ст.л.

Разрыхлитель – 1.5 ч.л.

Ванилин – по вкусу

Соль – по вкусу

Сливочное масло – 50 г

Панировочные сухари – 2 ст.л.

Сахарная пудра – по вкусу

Способ приготовления:

Просеять муку с миску, добавить сахар и разрыхлитель. Очищенную от кожуры и семян тыкву измельчить в блендере. Добавить яйца и масло, взбить. Соединить сухие ингредиенты и тыквенную массу. Смазать чашу мультиварки сливочным маслом, посыпать панировкой или манной крупой, вылить в нее тесто. Выпекать пирог, выставив режим "Выпечка" на 55-60 минут. Дать немного остыть и посыпать сахарной пудрой. Или украсить глазурью – белковой, сахарной, шоколадной.

Тыквенный пирог с манкой

Манник с тыквой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Манная крупа - 200 г

Кефир – 200 мл

Масло или маргарин – 100 г

Сахар – 150 г

Яйца – 2 шт.

Разрыхлитель для теста – 1 ст. л.

Тыква – 300 г

Способ приготовления:

Вылить в миску кефир, добавить манную крупу и перемешать. Оставить на несколько часов, чтобы манка хорошо разбухла. Тыкву очистить от кожуры, волокон и семечек. Натереть на мелкой терке или измельчить блендером. Положить в миску с разбухшей в кефире манкой яйца, разрыхлитель, растопленное сливочное масло и сахар. Тщательно перемешать миксером или венчиком, чтобы растворился сахар. Добавить тыкву и снова перемешать. Смазать форму и присыпать ее манной крупой. Выложить тесто и выпекать в духовке при 180 С в течение 35 минут.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вертуту с тыквой и орехами. Мы также делились рецептом американского тыквенного пирога со сметаной.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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