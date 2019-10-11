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Как приготовить тыквенный пирог с рикоттой, изюмом и апельсином

Нежный осенний пирог с тыквенной начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:39
Пирог с рикоттой и тыквой
Пирог с рикоттой и тыквой
Фото: Depositphotos

Пирог из тыквы с рикоттой получается очень ароматным за счет добавления апельсиновой цедры и натуральной ванили.

Смотрите видео, как приготовить оригинальный тыквенный суп:

Перед подачей тыквенный пирог можно посыпать просеянной сахарной пудрой или колотыми орешками. Или намазать еще теплый десерт лимонным или апельсиновым джемом и дать остыть в холодильнике.

Тыквенный пирог с рикоттой

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 405 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 г тыквенного пюре
  • 250 г рикотты
  • 250 г муки
  • 4 яйца
  • 100 г растопленного сливочного масла
  • 80 г светлого изюма
  • 120 г сахарной пудры
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 1/2 ст. л. апельсиновой цедры
  • 1 стручок ванили

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Способ приготовления:

  1. Взбить яйца с сахарной пудрой до получения пышной светлой массы.
  2. В миске перемешать тыквенное пюре с рикоттой, мукой и сливочным маслом.
  3. Добавить разрыхлитель, мелко натертую цедру, подготовленный изюм и семена ванили.
  4. Постепенно вмешать взбитые яйца.
  5. Переложить в смазанную сливочным маслом форму и выпекать 45 минут при температуре 190 °С.
  6. Готовый тыквенный пирог остудить и разрезать на порционные куски.

Как приготовить тыквенное пюре

  • Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.
  • Отправьте в разогретую до 200 °С духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.
  • Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенные цукаты.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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