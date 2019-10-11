Как приготовить тыквенный пирог с рикоттой, изюмом и апельсином
Нежный осенний пирог с тыквенной начинкой
Пирог из тыквы с рикоттой получается очень ароматным за счет добавления апельсиновой цедры и натуральной ванили.
Смотрите видео, как приготовить оригинальный тыквенный суп:
Перед подачей тыквенный пирог можно посыпать просеянной сахарной пудрой или колотыми орешками. Или намазать еще теплый десерт лимонным или апельсиновым джемом и дать остыть в холодильнике.
Тыквенный пирог с рикоттой
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 405 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г тыквенного пюре
- 250 г рикотты
- 250 г муки
- 4 яйца
- 100 г растопленного сливочного масла
- 80 г светлого изюма
- 120 г сахарной пудры
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 1/2 ст. л. апельсиновой цедры
- 1 стручок ванили
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Способ приготовления:
- Взбить яйца с сахарной пудрой до получения пышной светлой массы.
- В миске перемешать тыквенное пюре с рикоттой, мукой и сливочным маслом.
- Добавить разрыхлитель, мелко натертую цедру, подготовленный изюм и семена ванили.
- Постепенно вмешать взбитые яйца.
- Переложить в смазанную сливочным маслом форму и выпекать 45 минут при температуре 190 °С.
- Готовый тыквенный пирог остудить и разрезать на порционные куски.
Как приготовить тыквенное пюре
- Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.
- Отправьте в разогретую до 200 °С духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.
- Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенные цукаты.
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Источник: Сегодня