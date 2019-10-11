Как приготовить тыквенный пирог с рикоттой, изюмом и апельсином

Нежный осенний пирог с тыквенной начинкой

Пирог с рикоттой и тыквой Фото: Depositphotos

Пирог из тыквы с рикоттой получается очень ароматным за счет добавления апельсиновой цедры и натуральной ванили.

Смотрите видео, как приготовить оригинальный тыквенный суп:

Перед подачей тыквенный пирог можно посыпать просеянной сахарной пудрой или колотыми орешками. Или намазать еще теплый десерт лимонным или апельсиновым джемом и дать остыть в холодильнике.

Тыквенный пирог с рикоттой

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

405 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 г тыквенного пюре

250 г рикотты

250 г муки

4 яйца

100 г растопленного сливочного масла

80 г светлого изюма

120 г сахарной пудры

1 ч. л. разрыхлителя

1 1/2 ст. л. апельсиновой цедры

1 стручок ванили

Способ приготовления:

Взбить яйца с сахарной пудрой до получения пышной светлой массы. В миске перемешать тыквенное пюре с рикоттой, мукой и сливочным маслом. Добавить разрыхлитель, мелко натертую цедру, подготовленный изюм и семена ванили. Постепенно вмешать взбитые яйца. Переложить в смазанную сливочным маслом форму и выпекать 45 минут при температуре 190 °С. Готовый тыквенный пирог остудить и разрезать на порционные куски.

Как приготовить тыквенное пюре

Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.

Отправьте в разогретую до 200 °С духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.

Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенные цукаты.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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