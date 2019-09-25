Как приготовить тыкву по-корейски в домашних условиях
Тыква по-корейски быстрого приготовления
Морковь по-корейски – популярная овощная закуска. Но мало кто знает, что по такому же принципу можно готовить баклажаны, кабачки и даже тыкву.
Смотрите видео, как вкусно приготовить овощи на гриле:
Овощи следует тереть на специальной терке или резать очень тонкими брусочками. Тогда они получатся мягкими и хрустящими одновременно.
Тыква по-корейски
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 119 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Тыква – 500 г
- Лук – 1 крупная головка
- Оливковое масло – для жарки
- Чеснок – 2 зубчика
- Яблочный уксус – 2 ст.л.
- Мед цветочный или сахар – 1 ст.л.
- Соль – 1-2 щепотки
- Смесь для моркови по-корейски – 2 ч.л.
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Способ приготовления:
- Натереть тыкву в глубокую миску с помощью терки для моркови по-корейски.
- Лук мелко порубить и поджарить до золотистости на сковороде.
- Добавить к тыкве жареный лук и очень мелко нарезанный чеснок, перемешать
- Добавить 2 ст.л. яблочного уксуса, мед, соль и смесь специй для корейской моркови, снова перемешать.
- Придавить грузом и отправить в холодильник на 4 часа.
- Переложить тыкву по-корейски в банки и хранить в холодильнике.
Как приготовить смесь специй для моркови по-корейски
- В традиционную приправу входят: чеснок, черный и красный перец, соль и сахар, а также кориандр.
- Чеснок очистите от шелухи, возьмите пресс или блендер и измельчите овощ в кашицу. Также вы можете использовать гранулированный чеснок, если хотите сделать сухую приправу, а не жидкую.
- В одной емкости смешайте молотые черный и красный перцы, кориандр, добавьте соль по вкусу, а также совсем немного сахара.
- Добавьте остальные ингредиенты по желанию, накройте емкость крышкой и хорошенько встряхните ее, чтобы перемешать содержимое.
- Пересыпьте готовую приправу для моркови по-корейски в герметично закрывающиеся пакеты или банки, а затем уберите на хранение в сухое место.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенную кашу. "Сегодня" также делились рецептом тыквы с курицей и грибами.
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Источник: Сегодня