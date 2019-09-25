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Как приготовить тыкву по-корейски в домашних условиях

Тыква по-корейски быстрого приготовления

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:28
Тыква по-корейски
Тыква по-корейски
Фото: Depositphotos

Морковь по-корейски – популярная овощная закуска. Но мало кто знает, что по такому же принципу можно готовить баклажаны, кабачки и даже тыкву.

Смотрите видео, как вкусно приготовить овощи на гриле:

Овощи следует тереть на специальной терке или резать очень тонкими брусочками. Тогда они получатся мягкими и хрустящими одновременно.

Тыква по-корейски

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 119 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Тыква – 500 г
  • Лук – 1 крупная головка
  • Оливковое масло – для жарки
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Яблочный уксус – 2 ст.л.
  • Мед цветочный или сахар – 1 ст.л.
  • Соль – 1-2 щепотки
  • Смесь для моркови по-корейски – 2 ч.л.

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Способ приготовления:

  1. Натереть тыкву в глубокую миску с помощью терки для моркови по-корейски.
  2. Лук мелко порубить и поджарить до золотистости на сковороде.
  3. Добавить к тыкве жареный лук и очень мелко нарезанный чеснок, перемешать
  4. Добавить 2 ст.л. яблочного уксуса, мед, соль и смесь специй для корейской моркови, снова перемешать.
  5. Придавить грузом и отправить в холодильник на 4 часа.
  6. Переложить тыкву по-корейски в банки и хранить в холодильнике.

Как приготовить смесь специй для моркови по-корейски

  • В традиционную приправу входят: чеснок, черный и красный перец, соль и сахар, а также кориандр.
  • Чеснок очистите от шелухи, возьмите пресс или блендер и измельчите овощ в кашицу. Также вы можете использовать гранулированный чеснок, если хотите сделать сухую приправу, а не жидкую.
  • В одной емкости смешайте молотые черный и красный перцы, кориандр, добавьте соль по вкусу, а также совсем немного сахара.
  • Добавьте остальные ингредиенты по желанию, накройте емкость крышкой и хорошенько встряхните ее, чтобы перемешать содержимое.
  • Пересыпьте готовую приправу для моркови по-корейски в герметично закрывающиеся пакеты или банки, а затем уберите на хранение в сухое место.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенную кашу. "Сегодня" также делились рецептом тыквы с курицей и грибами.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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