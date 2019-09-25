Как приготовить тыкву по-корейски в домашних условиях

Тыква по-корейски быстрого приготовления

Тыква по-корейски Фото: Depositphotos

Морковь по-корейски – популярная овощная закуска. Но мало кто знает, что по такому же принципу можно готовить баклажаны, кабачки и даже тыкву.

Смотрите видео, как вкусно приготовить овощи на гриле:

Овощи следует тереть на специальной терке или резать очень тонкими брусочками. Тогда они получатся мягкими и хрустящими одновременно.

Тыква по-корейски

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

119 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Тыква – 500 г

Лук – 1 крупная головка

Оливковое масло – для жарки

Чеснок – 2 зубчика

Яблочный уксус – 2 ст.л.

Мед цветочный или сахар – 1 ст.л.

Соль – 1-2 щепотки

Смесь для моркови по-корейски – 2 ч.л.

Способ приготовления:

Натереть тыкву в глубокую миску с помощью терки для моркови по-корейски. Лук мелко порубить и поджарить до золотистости на сковороде. Добавить к тыкве жареный лук и очень мелко нарезанный чеснок, перемешать Добавить 2 ст.л. яблочного уксуса, мед, соль и смесь специй для корейской моркови, снова перемешать. Придавить грузом и отправить в холодильник на 4 часа. Переложить тыкву по-корейски в банки и хранить в холодильнике.

Как приготовить смесь специй для моркови по-корейски

В традиционную приправу входят: чеснок, черный и красный перец, соль и сахар, а также кориандр.

Чеснок очистите от шелухи, возьмите пресс или блендер и измельчите овощ в кашицу. Также вы можете использовать гранулированный чеснок, если хотите сделать сухую приправу, а не жидкую.

В одной емкости смешайте молотые черный и красный перцы, кориандр, добавьте соль по вкусу, а также совсем немного сахара.

Добавьте остальные ингредиенты по желанию, накройте емкость крышкой и хорошенько встряхните ее, чтобы перемешать содержимое.

Пересыпьте готовую приправу для моркови по-корейски в герметично закрывающиеся пакеты или банки, а затем уберите на хранение в сухое место.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенную кашу. "Сегодня" также делились рецептом тыквы с курицей и грибами.

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