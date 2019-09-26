Как приготовить тыкву с мясом и картофелем в мультиварке
Рецепт осеннего жаркого из тыквы, говядины и картофеля
Тыква с мясом и картофелем в мультиварке – отличный вариант семейного обеда или ужина. Это блюдо полезное, сытное и очень вкусное.
Смотрите видео, как вкусно приготовить картофель:
По желанию вы можете добавить в жаркое перец чили или имбирь – для согревающего эффекта, который так нужен в холодные дни.
Тыква с мясом в мультиварке
Время приготовления:
- 1 час 15 минут
Ингредиенты:
- 400-500 г тыквы
- 200-300 г говядины
- 5-6 штук картофелин
- 1 луковица среднего размера
- 1 морковь
- 1 красный помидор
- Соль, перец
- Вода
- Растительное масло
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Способ приготовления:
- Мясо нарезать небольшими кубиками,
- Включить режим "Жарка" на 15 минут. В разогретую чашу налить растительное масло и положить кусочки говядины.
- Лук и морковь почистить и нарезать.
- За 7 минут до окончания программы добавить в чашу морковь и лук, перемешать и жарить до звукового сигнала.
- Картофель и тыкву почистить, нарезать кубиками.
- Помидор разрезать на две половинки, каждую натереть на крупной терке. Шкурку выбросить.
- Включить программу "Тушение" на 40 минут. В чашу положить картофель и тыкву, долить немного воды. Посолить и поперчить. За 5 минут до окончания программы добавить тертый помидор, перемешать.
- В жаркое можно добавить измельченный зеленый базилик.
Чем полезна тыква для здоровья
Тыква – еще и один из самых рекомендуемых овощей при похудении. В основном благодаря низкой калорийности и наличию особого витамина Т. Этот нечасто встречающийся в продуктах питания витамин важен тем, что способствует ускореннию обменных процессов в организме и быстрому усвоению пищи.
Легкоусваиваемая тыквенная клетчатка, пектины и биофлавоноиды помогают очистить организм от токсинов и разрушают холестериновые бляшки. К тому же содержащиеся в тыкве соли калия имеют легкий мочегонный эффект. Это благоприятно сказывается на работе почек и печени, а также способствует снижению веса.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить драники из тыквы. "Сегодня" также делились рецептом овощной запеканки с тыквой.
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