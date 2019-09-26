Как приготовить тыкву с мясом и картофелем в мультиварке

Рецепт осеннего жаркого из тыквы, говядины и картофеля

Жаркое из тыквы, мяса и картофеля Фото: Depositphotos

Тыква с мясом и картофелем в мультиварке – отличный вариант семейного обеда или ужина. Это блюдо полезное, сытное и очень вкусное.

Смотрите видео, как вкусно приготовить картофель:

По желанию вы можете добавить в жаркое перец чили или имбирь – для согревающего эффекта, который так нужен в холодные дни.

Тыква с мясом в мультиварке

Время приготовления:

1 час 15 минут

Ингредиенты:

400-500 г тыквы

200-300 г говядины

5-6 штук картофелин

1 луковица среднего размера

1 морковь

1 красный помидор

Соль, перец

Вода

Растительное масло

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Способ приготовления:

Мясо нарезать небольшими кубиками, Включить режим "Жарка" на 15 минут. В разогретую чашу налить растительное масло и положить кусочки говядины. Лук и морковь почистить и нарезать. За 7 минут до окончания программы добавить в чашу морковь и лук, перемешать и жарить до звукового сигнала. Картофель и тыкву почистить, нарезать кубиками. Помидор разрезать на две половинки, каждую натереть на крупной терке. Шкурку выбросить. Включить программу "Тушение" на 40 минут. В чашу положить картофель и тыкву, долить немного воды. Посолить и поперчить. За 5 минут до окончания программы добавить тертый помидор, перемешать. В жаркое можно добавить измельченный зеленый базилик.

Чем полезна тыква для здоровья

Тыква – еще и один из самых рекомендуемых овощей при похудении. В основном благодаря низкой калорийности и наличию особого витамина Т. Этот нечасто встречающийся в продуктах питания витамин важен тем, что способствует ускореннию обменных процессов в организме и быстрому усвоению пищи.

Легкоусваиваемая тыквенная клетчатка, пектины и биофлавоноиды помогают очистить организм от токсинов и разрушают холестериновые бляшки. К тому же содержащиеся в тыкве соли калия имеют легкий мочегонный эффект. Это благоприятно сказывается на работе почек и печени, а также способствует снижению веса.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить драники из тыквы. "Сегодня" также делились рецептом овощной запеканки с тыквой.

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