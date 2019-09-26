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Как приготовить тыкву с мясом и картофелем в мультиварке

Рецепт осеннего жаркого из тыквы, говядины и картофеля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Жаркое из тыквы, мяса и картофеля
Жаркое из тыквы, мяса и картофеля
Фото: Depositphotos

Тыква с мясом и картофелем в мультиварке – отличный вариант семейного обеда или ужина. Это блюдо полезное, сытное и очень вкусное.

Смотрите видео, как вкусно приготовить картофель:

По желанию вы можете добавить в жаркое перец чили или имбирь – для согревающего эффекта, который так нужен в холодные дни.

Тыква с мясом в мультиварке

Время приготовления:

  • 1 час 15 минут

Ингредиенты:

  • 400-500 г тыквы
  • 200-300 г говядины
  • 5-6 штук картофелин
  • 1 луковица среднего размера
  • 1 морковь
  • 1 красный помидор
  • Соль, перец
  • Вода
  • Растительное масло

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Способ приготовления:

  1. Мясо нарезать небольшими кубиками,
  2. Включить режим "Жарка" на 15 минут. В разогретую чашу налить растительное масло и положить кусочки говядины.
  3. Лук и морковь почистить и нарезать.
  4. За 7 минут до окончания программы добавить в чашу морковь и лук, перемешать и жарить до звукового сигнала.
  5. Картофель и тыкву почистить, нарезать кубиками.
  6. Помидор разрезать на две половинки, каждую натереть на крупной терке. Шкурку выбросить.
  7. Включить программу "Тушение" на 40 минут. В чашу положить картофель и тыкву, долить немного воды. Посолить и поперчить. За 5 минут до окончания программы добавить тертый помидор, перемешать.
  8. В жаркое можно добавить измельченный зеленый базилик.

Чем полезна тыква для здоровья

Тыква – еще и один из самых рекомендуемых овощей при похудении. В основном благодаря низкой калорийности и наличию особого витамина Т. Этот нечасто встречающийся в продуктах питания витамин важен тем, что способствует ускореннию обменных процессов в организме и быстрому усвоению пищи.

Легкоусваиваемая тыквенная клетчатка, пектины и биофлавоноиды помогают очистить организм от токсинов и разрушают холестериновые бляшки. К тому же содержащиеся в тыкве соли калия имеют легкий мочегонный эффект. Это благоприятно сказывается на работе почек и печени, а также способствует снижению веса.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить драники из тыквы. "Сегодня" также делились рецептом овощной запеканки с тыквой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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