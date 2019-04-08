Как приготовить уху: классический походный рецепт
Вкусный рыбный суп для вылазки на природу
Планируете пикник, и хотите приготовить что-то более оригинальное, чем традиционный шашлык из свинины? Тогда сварите уху из речной рыбы на костре. Ваш выбор рыбы при приготовлении ухи практически ничем не ограничен. Но по-настоящему вкусная уха делается из нескольких видов рыбы, хотя бы из 2-3-х.
Мелкая рыбешка сварится быстрее, буквально за 10-15 минут, для крупной же надо около 20-30 минут. Остальное время рыба отдает в уху весь свой вкус, само блюдо становится наваристым.
Как приготовить уху на костре: полезные советы
- Чтобы уха была более прозрачной, надо снимать пенку, которая образовывается при варке. А чтобы избежать появления пенки (или уменьшить ее количество), надо рыбу перед варкой обдать кипятком.
- При варке надо стараться сильно не мешать уху, чтобы не ломать кусочки рыбы. Но пару раз перемешать все-таки стоит, чтобы блюдо стало более насыщенным по вкусу.
- Если вы делаете уху дома из замороженной рыбы, то ее требуется предварительно разморозить, либо класть не в кипяток, а в холодную воду, и пока она нагревается, рыба разморозится.
- Смотрите, чтобы рыба в конце не начала разваливаться, ведь принято подавать уху с цельными кусочками.
- После того как уха сварилась, можно завернуть котелок или кастрюлю в полотенце (или любую ткань) и дать постоять минут 15-20. Тогда она станет более насыщенной по вкусу.
- Уху в домашних условиях готовить можно точно так же, как и в походе, просто полено в готовке уже не будет "участвовать". А морковь и лук можно запечь в духовке либо прямо на плите – опять-таки, до темной корочки.
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Уха с речной рыбой и овощами
Ингредиенты:
- 5 л воды
- 2 кг свежей речной рыбы
- 2-3 моркови
- 1-2 шт. репчатого лука
- 4 картофелины
- соль, черный перец
- лавровый лист
- укроп
- петрушка
Рецепт приготовления:
- Доводим до кипения воду в котелке, кладем черный душистый перец, лавровый лист.
- Запекаем на костре морковь и лук на шампуре, чтобы у них образовалась темная корочка, нарезаем крупными кусками. Именно они осветляют цвет ухи. Картофель режем крупными дольками, кладем все в закипевшую воду.
- Рыбу чистим, потрошим, убираем жабры и глаза. Мелкую рыбу закладываем в кипяток целиком, крупную нарезаем (но не мелко). Варим около 30 минут.
- За 5 минут до окончания приготовления закладываем мелко нарубленную зелень, соль, наливаем стопку водки – она слегка "гасит" выраженный вкус и запах рыбьего жира. При этом огонь немного "уменьшаем", раздвинув поленья в костре. Любители острых блюд могут положить также красный перец.
- В конце буквально на секунду макаем в уху полено, взятое из горящего костра. Оно дает приятный запах дыма.
- Овощи можно вынуть из ухи, нарезав для подачи на более мелкие кусочки, а можно и оставить в ней.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептами лаваша на гриле. Мы также писали, как приготовить маринады для шашлыка.
Смотрите видео, как пожарить шашлыки, не выходя из дома:
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