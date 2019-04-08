Как приготовить уху: классический походный рецепт

Вкусный рыбный суп для вылазки на природу

Уха на костре Фото: Depositphotos

Планируете пикник, и хотите приготовить что-то более оригинальное, чем традиционный шашлык из свинины? Тогда сварите уху из речной рыбы на костре. Ваш выбор рыбы при приготовлении ухи практически ничем не ограничен. Но по-настоящему вкусная уха делается из нескольких видов рыбы, хотя бы из 2-3-х.

Мелкая рыбешка сварится быстрее, буквально за 10-15 минут, для крупной же надо около 20-30 минут. Остальное время рыба отдает в уху весь свой вкус, само блюдо становится наваристым.

Как приготовить уху на костре: полезные советы

Чтобы уха была более прозрачной, надо снимать пенку, которая образовывается при варке. А чтобы избежать появления пенки (или уменьшить ее количество), надо рыбу перед варкой обдать кипятком.

При варке надо стараться сильно не мешать уху, чтобы не ломать кусочки рыбы. Но пару раз перемешать все-таки стоит, чтобы блюдо стало более насыщенным по вкусу.

Если вы делаете уху дома из замороженной рыбы, то ее требуется предварительно разморозить, либо класть не в кипяток, а в холодную воду, и пока она нагревается, рыба разморозится.

Смотрите, чтобы рыба в конце не начала разваливаться, ведь принято подавать уху с цельными кусочками.

После того как уха сварилась, можно завернуть котелок или кастрюлю в полотенце (или любую ткань) и дать постоять минут 15-20. Тогда она станет более насыщенной по вкусу.

Уху в домашних условиях готовить можно точно так же, как и в походе, просто полено в готовке уже не будет "участвовать". А морковь и лук можно запечь в духовке либо прямо на плите – опять-таки, до темной корочки.

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Уха с речной рыбой и овощами

Рыбная уха Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

5 л воды

2 кг свежей речной рыбы

2-3 моркови

1-2 шт. репчатого лука

4 картофелины

соль, черный перец

лавровый лист

укроп

петрушка

Рецепт приготовления:

Доводим до кипения воду в котелке, кладем черный душистый перец, лавровый лист. Запекаем на костре морковь и лук на шампуре, чтобы у них образовалась темная корочка, нарезаем крупными кусками. Именно они осветляют цвет ухи. Картофель режем крупными дольками, кладем все в закипевшую воду. Рыбу чистим, потрошим, убираем жабры и глаза. Мелкую рыбу закладываем в кипяток целиком, крупную нарезаем (но не мелко). Варим около 30 минут. За 5 минут до окончания приготовления закладываем мелко нарубленную зелень, соль, наливаем стопку водки – она слегка "гасит" выраженный вкус и запах рыбьего жира. При этом огонь немного "уменьшаем", раздвинув поленья в костре. Любители острых блюд могут положить также красный перец. В конце буквально на секунду макаем в уху полено, взятое из горящего костра. Оно дает приятный запах дыма. Овощи можно вынуть из ухи, нарезав для подачи на более мелкие кусочки, а можно и оставить в ней.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептами лаваша на гриле. Мы также писали, как приготовить маринады для шашлыка.

Смотрите видео, как пожарить шашлыки, не выходя из дома:

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