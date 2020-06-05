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Как приготовить утиное филе с клубничным соусом и спаржей

Сегодня, 10:09

Ароматный соус из красного вина и клубники удачно оттеняет вкус утиного мяса

Утиное филе с ягодным соусом и бланшированной спаржей – идеальный рецепт для праздничного летнего обеда. Это блюдо готовится из минимума ингредиентов, но приятно удивит вас своим изысканным вкусом. Главное, не пересушить утиную грудку на сковороде – мясо должно оставаться нежным и сочным.

Утиное филе с клубничным соусом

Утиная грудка с клубничным соусом
Утиная грудка с клубничным соусом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15-20 минут

Калорийность:

  • 123 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 150 г филе утки
  • 3 побега спаржи
  • Соль, перец – по вкусу

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Для соуса:

  • 30 г красного сухого вина
  • 100 г клубники
  • 20 г сахара
  • 50 мл воды

Смотрите видео, как сделать оригинальные соусы к мясу:

Способ приготовления:

  1. Утиное филе посолить, поперчить, обжарить на сковородке. Довести до 70%-ной готовности, так, чтобы мясо было немного с кровью.
  2. Спаржу очистить, бланшировать, выложить на тарелку.
  3. Филе утки нарезать на ломтики, выложить на спаржу, полить клубничным соусом.
  4. Для соуса взять вино, добавить сахар, нарезанную клубнику и воду, кипятить в течение 5-7 минут. Затем перебить в блендере и полить филе.

Полезный совет

Вместо утки можно взять филе индейки. В этом случае вам нужно будет довести мясо до полной готовности.

Напомним. ранее мы делились рецептом галеты с клубникой, бри, медом и тимьяном. Сегодня.Lifestyle также писали, что приготовить из кислой клубники.

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Источник: Сегодня
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