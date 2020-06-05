Как приготовить утиное филе с клубничным соусом и спаржей
Ароматный соус из красного вина и клубники удачно оттеняет вкус утиного мяса
Утиное филе с ягодным соусом и бланшированной спаржей – идеальный рецепт для праздничного летнего обеда. Это блюдо готовится из минимума ингредиентов, но приятно удивит вас своим изысканным вкусом. Главное, не пересушить утиную грудку на сковороде – мясо должно оставаться нежным и сочным.
Утиное филе с клубничным соусом
Время приготовления:
- 15-20 минут
Калорийность:
- 123 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 150 г филе утки
- 3 побега спаржи
- Соль, перец – по вкусу
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Для соуса:
- 30 г красного сухого вина
- 100 г клубники
- 20 г сахара
- 50 мл воды
Смотрите видео, как сделать оригинальные соусы к мясу:
Способ приготовления:
- Утиное филе посолить, поперчить, обжарить на сковородке. Довести до 70%-ной готовности, так, чтобы мясо было немного с кровью.
- Спаржу очистить, бланшировать, выложить на тарелку.
- Филе утки нарезать на ломтики, выложить на спаржу, полить клубничным соусом.
- Для соуса взять вино, добавить сахар, нарезанную клубнику и воду, кипятить в течение 5-7 минут. Затем перебить в блендере и полить филе.
Полезный совет
Вместо утки можно взять филе индейки. В этом случае вам нужно будет довести мясо до полной готовности.
Напомним. ранее мы делились рецептом галеты с клубникой, бри, медом и тимьяном. Сегодня.Lifestyle также писали, что приготовить из кислой клубники.
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