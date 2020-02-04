Как приготовить утиные ножки на сковороде с картофелем

Рецепт ножек конфи с картофельным гарниром

Утиные ножки с картошкой Фото: Depositphotos

Утиные ножки конфи очень популярны в Тулузе, что на юге Франции. Считается, что именно благодаря им там так много долгожителей.

Смотрите видео, как приготовить утиные ножки в духовке:

Сегодня мы приготовим утиные ножки конфи с жареным картофелем и горчицей. Это идеальное блюдо для зимы – горячее, вкусное и сытное.

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Утиные ножки конфи с картошкой

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

255 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 утиные ножки конфи

2 большие картофелины

50 г утиного жира

Французская горчица (для подачи)

Соль, перец

Способ приготовления:

Обсушите утиные ножки бумажным полотенцем от лишнего жира. Отрубите части ненужных костей со стороны бедра и голени. Уложите ножки на разогретую сковороду и поджарьте с двух сторон до румяной корочки. Если ножки прилипают к сковороде, добавьте в процессе одну-две чайные ложки утиного жира. При необходимости доведите ножки до готовности в духовке. Для гарнира почистите картофель, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте пластинками. Разогрейте на сковороде две столовые ложки утиного жира и обжарьте картофель до хрустящей корочки. Приправьте обжаренные ножки конфи и картофель черным перцем и солью, уложите на одну тарелку и подавайте.

На заметку

Традиционный рецепт использует утиный жир, что имеет смысл для длительного хранения, так как утиный жир при комнатной температуре застывает, сохраняя мясо в стерилизованном воскоподобном слое. Если конфи готовится с целью скорого употребления, для его приготовления годится практически любой жир (например, оливковое масло).

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