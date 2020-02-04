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Как приготовить утиные ножки на сковороде с картофелем

Рецепт ножек конфи с картофельным гарниром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:02
Утиные ножки с картошкой
Утиные ножки с картошкой
Фото: Depositphotos

Утиные ножки конфи очень популярны в Тулузе, что на юге Франции. Считается, что именно благодаря им там так много долгожителей.

Смотрите видео, как приготовить утиные ножки в духовке:

Сегодня мы приготовим утиные ножки конфи с жареным картофелем и горчицей. Это идеальное блюдо для зимы – горячее, вкусное и сытное.

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Утиные ножки конфи с картошкой

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 255 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 утиные ножки конфи
  • 2 большие картофелины
  • 50 г утиного жира
  • Французская горчица (для подачи)
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Обсушите утиные ножки бумажным полотенцем от лишнего жира. Отрубите части ненужных костей со стороны бедра и голени.
  2. Уложите ножки на разогретую сковороду и поджарьте с двух сторон до румяной корочки. Если ножки прилипают к сковороде, добавьте в процессе одну-две чайные ложки утиного жира. При необходимости доведите ножки до готовности в духовке.
  3. Для гарнира почистите картофель, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте пластинками.
  4. Разогрейте на сковороде две столовые ложки утиного жира и обжарьте картофель до хрустящей корочки.
  5. Приправьте обжаренные ножки конфи и картофель черным перцем и солью, уложите на одну тарелку и подавайте.

На заметку

Традиционный рецепт использует утиный жир, что имеет смысл для длительного хранения, так как утиный жир при комнатной температуре застывает, сохраняя мясо в стерилизованном воскоподобном слое. Если конфи готовится с целью скорого употребления, для его приготовления годится практически любой жир (например, оливковое масло).

Напомним, ранее мы делились рецептом запеченной утки целиком с яблоками. "Сегодня" также писали, как запечь утиные ножки с малиновой глазурью.

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Источник: Сегодня
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