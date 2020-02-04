Как приготовить утиные ножки на сковороде с картофелем
Рецепт ножек конфи с картофельным гарниром
Утиные ножки конфи очень популярны в Тулузе, что на юге Франции. Считается, что именно благодаря им там так много долгожителей.
Смотрите видео, как приготовить утиные ножки в духовке:
Сегодня мы приготовим утиные ножки конфи с жареным картофелем и горчицей. Это идеальное блюдо для зимы – горячее, вкусное и сытное.
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Утиные ножки конфи с картошкой
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 255 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 утиные ножки конфи
- 2 большие картофелины
- 50 г утиного жира
- Французская горчица (для подачи)
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Обсушите утиные ножки бумажным полотенцем от лишнего жира. Отрубите части ненужных костей со стороны бедра и голени.
- Уложите ножки на разогретую сковороду и поджарьте с двух сторон до румяной корочки. Если ножки прилипают к сковороде, добавьте в процессе одну-две чайные ложки утиного жира. При необходимости доведите ножки до готовности в духовке.
- Для гарнира почистите картофель, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте пластинками.
- Разогрейте на сковороде две столовые ложки утиного жира и обжарьте картофель до хрустящей корочки.
- Приправьте обжаренные ножки конфи и картофель черным перцем и солью, уложите на одну тарелку и подавайте.
На заметку
Традиционный рецепт использует утиный жир, что имеет смысл для длительного хранения, так как утиный жир при комнатной температуре застывает, сохраняя мясо в стерилизованном воскоподобном слое. Если конфи готовится с целью скорого употребления, для его приготовления годится практически любой жир (например, оливковое масло).
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