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Как приготовить утиные ножки с фруктами и вишневым соусом

Сегодня, 10:24

Вкус утиного мяса отлично оттеняют карамелизированные груши и ягодный соус

Запеченные утиные ножки в духовке – простое в приготовлении, но очень вкусное и изысканное блюдо. К столу их подают вместе с карамелизированными грушами, свежими яблоками и пряным вишневым соусом.

На гарнир к утиным ножкам можно подать отварной молодой картофель, рис или салат из свежих овощей. Нелишним будет и бокал красного вина.

Утиные ножки с яблоками, грушами и вишневым соусом

Утиная ножка с грушей и ягодным соусом
Утиная ножка с грушей и ягодным соусом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3 часов

Калорийность:

  • 184 ккал на 100 г

Ингредиенты на 1 порцию:

  • Утиная ножка – 150-180 г
  • Перец душистый – 5 г
  • Соль, специи – 5 г
  • Вино – 50 г
  • Тимьян свежий – 5 г
  • Груша – 90 г
  • Сахар – 20 г
  • Масло сливочное – 30 г
  • Яблоко – 40 г

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Для вишневого соуса:

  • Вино красное сухое – 100 мл
  • Сок вишни – 100 мл
  • Соль, специи – по вкусу
  • Сахар – 2-3 ст. л.

Смотрите видео, как сделать оригинальные соусы к мясу:

Способ приготовления:

  1. Утиную ножку маринуем в смеси специй и даем постоять 2-3 часа.
  2. После этого запекаем ее 50 минут при 180 ºС – либо выложив на противень и накрыв крышкой, либо в рукаве.
  3. Грушу очищаем, нарезаем дольками. На разогретую сковороду кладем сахар, добавляем грушу и сливочное масло, поджариваем – получается карамельная корочка.
  4. Для соуса берем вишню, размораживаем, получаем сок. Ставим его на средний огонь, даем увариться наполовину, вливаем вино, специи, еще немного увариваем.

Как подавать блюдо

При подаче выкладываем на тарелку карамельную грушу, дольки свежего яблока, утиную ножку, поливаем все соусом.

Напомним, ранее мы делились рецептом запеченной утки целиком с яблоками. Сегодня.Lifestyle также писали, как запечь утиные ножки в малиновой глазури.

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Источник: Depositphotos
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