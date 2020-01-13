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Как приготовить утку целиком в духовке

Рецепт фаршированной утки с яблоками и квашеной капустой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:01
Как вкусно запечь утку в духовке
Как вкусно запечь утку в духовке
Фото: Depositphotos

Приготовить домашнюю утку в духовке вкусно бывает непросто: ее мясо довольно жесткое. Но если не запекать птицу при высокой температуре, а долго томить, результат превосходит все ожидания.

Смотрите видео, как приготовить гуся на мангале:

В нашем рецепте утка фаршируется смесью квашеной капусты, яблок и брусничного джема, а в конце глазируется медом.

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Утка в духовке целиком

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 243 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 утка
  • 300 г квашеной капусты
  • 2 яблока
  • 100 г брусничного джема
  • 50 г сливочного масла
  • 50 г меда
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Утку заранее натереть солью и перцем.
  2. Нарезать яблоки, смешать с джемом и капустой, нафаршировать этой смесью утку.
  3. Поместить утку в пакет для запекания и отправить в разогретую до 90 ºС духовку на 8-12 часов.
  4. Открыть пакет, смазать утку смесью взбитого меда и сливочного масла. Запекать до золотистой корочки при 220 ºС.

Как подавать утку

Переложите птицу на блюдо и дайте ей немного "отдохнуть". Разрежьте на порционные куски и подавайте вместе с отварным рисом, картофельным пюре или запеченными овощами.

Напомним, ранее мы делились рецептом запеченной утки целиком с яблоками. "Сегодня" также писали, как запечь утиные ножки с малиновой глазурью.

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Источник: Сегодня
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