Как приготовить утку целиком в духовке
Рецепт фаршированной утки с яблоками и квашеной капустой
Приготовить домашнюю утку в духовке вкусно бывает непросто: ее мясо довольно жесткое. Но если не запекать птицу при высокой температуре, а долго томить, результат превосходит все ожидания.
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В нашем рецепте утка фаршируется смесью квашеной капусты, яблок и брусничного джема, а в конце глазируется медом.
Утка в духовке целиком
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 243 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 утка
- 300 г квашеной капусты
- 2 яблока
- 100 г брусничного джема
- 50 г сливочного масла
- 50 г меда
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Утку заранее натереть солью и перцем.
- Нарезать яблоки, смешать с джемом и капустой, нафаршировать этой смесью утку.
- Поместить утку в пакет для запекания и отправить в разогретую до 90 ºС духовку на 8-12 часов.
- Открыть пакет, смазать утку смесью взбитого меда и сливочного масла. Запекать до золотистой корочки при 220 ºС.
Как подавать утку
Переложите птицу на блюдо и дайте ей немного "отдохнуть". Разрежьте на порционные куски и подавайте вместе с отварным рисом, картофельным пюре или запеченными овощами.
Напомним, ранее мы делились рецептом запеченной утки целиком с яблоками. "Сегодня" также писали, как запечь утиные ножки с малиновой глазурью.
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