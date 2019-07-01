Как приготовить утку с яблоками: пошаговый рецепт
Узнайте, как готовить утку с яблоками запеченную
Запеченная утка в духовке – блюдо, которое часто готовят на праздники. Это классический рецепт, который на протяжении столетий существует в кухнях разных стран мира.
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Приготовление утки с яблоками имеет свои секреты. Например, лучше взять птицу среднего размера. Мелкая быстро пересохнет в духовке, крупная может не пропечься внутри. Кроме этого, отверстие нужно скрепить зубочистками, чтобы сок по-максимуму оставался в утке.
Утка, фаршированная яблоками
Ингредиенты:
- Утка – 1 тушка
- Мед – 1 ст.л.
- Яблоки кислые – 1 кг
- Соль – по вкусу
- Горчица – 1 ст.л.
- Перец черный – по вкусу
- Масло оливковое – по вкусу
- Вода – 1 стакан
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Рецепт приготовления:
- Утку тщательно вымыть и обсушить с помощью бумажного полотенца.
- Хорошо натереть тушку молотым перцем, солью и оливковым маслом (снаружи и внутри).
- Кожу на грудке утки нарезать в виде диагональной сетки.
- Яблоки помыть, разрезать на четвертинки, поместить внутрь утки.
- Взять две деревянные шпажки и крест-накрест закрепить свободные концы разреза тушки.
- Взять противень для запекания, поместить в центр утку грудкой вверх и налить воды примерно на 1 см.
- Отравить утку в духовку, разогретую до 180 градусов. Примерно через 40 минут, когда утка начнет сверху подрумяниваться, открыть духовку и полить поверхность жиром, который выделился в воду. Если вода выкипела, добавить еще. Утка постоянно должна находиться в жидкости. Чем чаще вы будете поливать утку, тем сочнее она будет.
- Примерно за 10 минут до готовности птицы смешать горчицу с медом, смазать тушку и отправить назад в духовку еще на 10 минут.
- Готовой утке дать постоять 20 минут, и только потом переложить на блюдо. Убрать шпажки. На гарнир к птице можно подать картофель или рис.
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Источник: Сегодня