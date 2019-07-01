Как приготовить утку с яблоками: пошаговый рецепт

Узнайте, как готовить утку с яблоками запеченную

Утка с яблоками в духовке Фото: Depositphotos

Запеченная утка в духовке – блюдо, которое часто готовят на праздники. Это классический рецепт, который на протяжении столетий существует в кухнях разных стран мира.

Смотрите видео, как приготовить классическую куриную грудку:

Приготовление утки с яблоками имеет свои секреты. Например, лучше взять птицу среднего размера. Мелкая быстро пересохнет в духовке, крупная может не пропечься внутри. Кроме этого, отверстие нужно скрепить зубочистками, чтобы сок по-максимуму оставался в утке.

Утка, фаршированная яблоками

Ингредиенты:

Утка – 1 тушка

Мед – 1 ст.л.

Яблоки кислые – 1 кг

Соль – по вкусу

Горчица – 1 ст.л.

Перец черный – по вкусу

Масло оливковое – по вкусу

Вода – 1 стакан

Рецепт приготовления:

Утку тщательно вымыть и обсушить с помощью бумажного полотенца. Хорошо натереть тушку молотым перцем, солью и оливковым маслом (снаружи и внутри). Кожу на грудке утки нарезать в виде диагональной сетки. Яблоки помыть, разрезать на четвертинки, поместить внутрь утки. Взять две деревянные шпажки и крест-накрест закрепить свободные концы разреза тушки. Взять противень для запекания, поместить в центр утку грудкой вверх и налить воды примерно на 1 см. Отравить утку в духовку, разогретую до 180 градусов. Примерно через 40 минут, когда утка начнет сверху подрумяниваться, открыть духовку и полить поверхность жиром, который выделился в воду. Если вода выкипела, добавить еще. Утка постоянно должна находиться в жидкости. Чем чаще вы будете поливать утку, тем сочнее она будет. Примерно за 10 минут до готовности птицы смешать горчицу с медом, смазать тушку и отправить назад в духовку еще на 10 минут. Готовой утке дать постоять 20 минут, и только потом переложить на блюдо. Убрать шпажки. На гарнир к птице можно подать картофель или рис.

Напомним, ранее мы делились рецептом шашлычков из курицы с помидорами черри.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram