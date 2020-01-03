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Как приготовить узвар из сухофруктов на Рождество

Настоящий узвар готовят с добавлением меда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:55
Узвар на Рождество
Узвар на Рождество
Фото: Depositphotos

Узвар – это традиционный украинский напиток из сухофруктов: сушеных яблок, изюма, чернослива, кураги. Обычно его готовят на Святой вечер и Рождество.

Смотрите видео, как сварить компот из мандаринов на Рождество:

В некоторых регионах страны узваром принято заправлять кутью – рождественское блюдо из крупы, мака, сухофруктов и орехов.

Узвар из сушеных яблок и груш

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Узвар с сушеными яблоками
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 л воды
  • 200 г сушеных яблок
  • 300 г сушеных груш
  • 200 г чернослива
  • 100 г изюма
  • 200 г меда

Способ приготовления:

  1. Сухофрукты залить на 10 минут холодной водой, затем промыть.
  2. В кастрюле вскипятить 2 л воды, положить в нее груши и варить 20 минут.
  3. Затем добавить яблоки, чернослив и изюм. Варить 15 минут.
  4. Добавить мед, довести до кипения и снять с огня. Накрыть крышкой и оставить для охлаждения. Процедить. Меда можно добавить меньше – ориентируйтесь на свой вкус.

Узвар с лимонной цедрой

depositphotos_2015_8665869
Узвар с лимонной цедрой
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 250 г сухофруктов (сушеных яблок, кураги, чернослива, изюма, клюквы)
  • Цедра лимона – по вкусу
  • 1 л воды
  • Мед – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сухофрукты тщательно промыть, залить водой и дать настояться около 3-4 часов.
  2. Затем перелить воду в кастрюлю, довести до кипения. Фрукты переложить в банку, залить их кипящей водой, добавить цедру, закрыть крышкой, укутать полотенцем и оставить таким образом на всю ночь.
  3. Перед подачей узвар перелить, а фрукты подавать отдельно в посуде. Подавать с медом.

Совет: Узвар можно также готовить и с замороженными ягодами и фруктами, которые следует разморозить, а сок, выделившийся про этом, вскипятить вместе с указанным количеством воды.

Рождественский узвар с пряностями

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Пряный узвар с сухофруктами
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 20 шт. кураги
  • 2 ст. л. с верхом изюма
  • 4-6 чернослива
  • 1 звездочка бадьяна
  • 1-2 ч. л. корицы или кусочек палочки корицы длиной 1,5-2 см
  • 2 капсулы кардамона
  • 1 ст. л. каркаде (или 100 г сухого красного вина – каберне)
  • 5-6 бутонов гвоздики
  • 10-12 ст. л. сахара (с верхом)
  • 0,5 ч. л. лимонной кислоты
  • 1,25 л воды

Способ приготовления:

  1. Налить холодной воды в кастрюлю и добавить туда все сухие пряности, вскипятить и дать прокипеть 10 минут после закипания, при необходимости снимая пену.
  2. В подготовленный кипяток опустить замоченные и тщательно вымытые сухофрукты. Дать им прокипеть не менее 10-12 минут.
  3. Всыпать в компот сахар, лимонную кислоту, откорректировать вкус жидкости (добавляя сахар или кислоту по вкусу) и дать прокипеть еще 5-6 минут.
  4. Проверить готовность фруктов и в зависимости от этого либо дать покипеть еще 3-4 минуты, либо прекратить нагревание, влить сухое вино, закрыть крышку, дать настояться до полного остывания. Подавать узвар холодным.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить 12 постных блюд. "Сегодня" также делились рецептом рождественского Львовского сырника.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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