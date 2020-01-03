Как приготовить узвар из сухофруктов на Рождество

Настоящий узвар готовят с добавлением меда

Узвар на Рождество Фото: Depositphotos

Узвар – это традиционный украинский напиток из сухофруктов: сушеных яблок, изюма, чернослива, кураги. Обычно его готовят на Святой вечер и Рождество.

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В некоторых регионах страны узваром принято заправлять кутью – рождественское блюдо из крупы, мака, сухофруктов и орехов.

Узвар из сушеных яблок и груш

Узвар с сушеными яблоками Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 л воды

200 г сушеных яблок

300 г сушеных груш

200 г чернослива

100 г изюма

200 г меда

Способ приготовления:

Сухофрукты залить на 10 минут холодной водой, затем промыть. В кастрюле вскипятить 2 л воды, положить в нее груши и варить 20 минут. Затем добавить яблоки, чернослив и изюм. Варить 15 минут. Добавить мед, довести до кипения и снять с огня. Накрыть крышкой и оставить для охлаждения. Процедить. Меда можно добавить меньше – ориентируйтесь на свой вкус.

Узвар с лимонной цедрой

Узвар с лимонной цедрой Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

250 г сухофруктов (сушеных яблок, кураги, чернослива, изюма, клюквы)

Цедра лимона – по вкусу

1 л воды

Мед – по вкусу

Способ приготовления:

Сухофрукты тщательно промыть, залить водой и дать настояться около 3-4 часов. Затем перелить воду в кастрюлю, довести до кипения. Фрукты переложить в банку, залить их кипящей водой, добавить цедру, закрыть крышкой, укутать полотенцем и оставить таким образом на всю ночь. Перед подачей узвар перелить, а фрукты подавать отдельно в посуде. Подавать с медом.

Совет: Узвар можно также готовить и с замороженными ягодами и фруктами, которые следует разморозить, а сок, выделившийся про этом, вскипятить вместе с указанным количеством воды.

Рождественский узвар с пряностями

Пряный узвар с сухофруктами Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

20 шт. кураги

2 ст. л. с верхом изюма

4-6 чернослива

1 звездочка бадьяна

1-2 ч. л. корицы или кусочек палочки корицы длиной 1,5-2 см

2 капсулы кардамона

1 ст. л. каркаде (или 100 г сухого красного вина – каберне)

5-6 бутонов гвоздики

10-12 ст. л. сахара (с верхом)

0,5 ч. л. лимонной кислоты

1,25 л воды

Способ приготовления:

Налить холодной воды в кастрюлю и добавить туда все сухие пряности, вскипятить и дать прокипеть 10 минут после закипания, при необходимости снимая пену. В подготовленный кипяток опустить замоченные и тщательно вымытые сухофрукты. Дать им прокипеть не менее 10-12 минут. Всыпать в компот сахар, лимонную кислоту, откорректировать вкус жидкости (добавляя сахар или кислоту по вкусу) и дать прокипеть еще 5-6 минут. Проверить готовность фруктов и в зависимости от этого либо дать покипеть еще 3-4 минуты, либо прекратить нагревание, влить сухое вино, закрыть крышку, дать настояться до полного остывания. Подавать узвар холодным.

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Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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