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Как приготовить вафельный торт с орехами и шоколадной карамелью

Вкусный домашний десерт без выпечки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Вафельный торт
Вафельный торт
Фото: freepik.com

Классический вафельный торт делают с добавлением вареной сгущенки. Но привычный рецепт можно разнообразить, если добавить в начинку шоколадно-медовую карамель и мелко порубленные грецкие орехи.

Смотрите видео, как выбрать качественную сгущенку:

Для начинающих кулинаров этот рецепт десерта без выпечки будет как раз кстати.

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Вафельный торт с орехами и шоколадной карамелью

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 443 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Очищенные грецкие орехи – 300 г
  • Сливочное масло – 300 г
  • Мед – 300 г
  • Сахар – 300 г
  • Вафельные коржи – 5-6 шт.
  • Какао-порошок – 3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Грецкие орехи порубить на мелкие кусочки.
  2. Просеять какао-порошок, чтобы не было комочков.
  3. В сотейник добавить нарезанное сливочное масло и сахар. Поставить на средний огонь и растопить, помешивая ложкой.
  4. Влить мед и хорошо перемешать.
  5. Всыпать просеянный какао-порошок и еще раз хорошо перемешать.
  6. В получившуюся шоколадную карамель добавить орехи и снова перемешать. Как только появятся пузырьки, сразу же снять с огня.
  7. Выложить на большую плоскую тарелку первый вафельный корж и большой ложкой намазать на него горячую шоколадную карамель, распределяя по всей поверхности до самых краев.
  8. Первый намазанный вафельный корж накрыть сверху вторым и слегка прижать его руками. На него тоже выложить шоколадную карамель.Так же поступить с остальными коржами.
  9. Смазать бока торта остатками карамели.

Полезные советы по приготовлению вафельного торта

  • Для вафельного торта какао-порошок должен быть темным, без добавления сахара.
  • Если карамель застыла раньше времени, сотейник можно снова поставить на слабый огонь, чтобы масса стала текучей.
  • Готовый вафельный торт можно подавать вместе со свежими фруктами, ягодами или мороженым.

Напомним, ранее мы делились рецептом яблочных вафель на кефире. "Сегодня" также писали, как приготовить бельгийские вафли.

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Источник: Сегодня
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