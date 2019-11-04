Как приготовить вафельный торт с орехами и шоколадной карамелью

Вкусный домашний десерт без выпечки

Вафельный торт Фото: freepik.com

Классический вафельный торт делают с добавлением вареной сгущенки. Но привычный рецепт можно разнообразить, если добавить в начинку шоколадно-медовую карамель и мелко порубленные грецкие орехи.

Смотрите видео, как выбрать качественную сгущенку:

Для начинающих кулинаров этот рецепт десерта без выпечки будет как раз кстати.

Вафельный торт с орехами и шоколадной карамелью

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

443 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Очищенные грецкие орехи – 300 г

Сливочное масло – 300 г

Мед – 300 г

Сахар – 300 г

Вафельные коржи – 5-6 шт.

Какао-порошок – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Грецкие орехи порубить на мелкие кусочки. Просеять какао-порошок, чтобы не было комочков. В сотейник добавить нарезанное сливочное масло и сахар. Поставить на средний огонь и растопить, помешивая ложкой. Влить мед и хорошо перемешать. Всыпать просеянный какао-порошок и еще раз хорошо перемешать. В получившуюся шоколадную карамель добавить орехи и снова перемешать. Как только появятся пузырьки, сразу же снять с огня. Выложить на большую плоскую тарелку первый вафельный корж и большой ложкой намазать на него горячую шоколадную карамель, распределяя по всей поверхности до самых краев. Первый намазанный вафельный корж накрыть сверху вторым и слегка прижать его руками. На него тоже выложить шоколадную карамель.Так же поступить с остальными коржами. Смазать бока торта остатками карамели.

Полезные советы по приготовлению вафельного торта

Для вафельного торта какао-порошок должен быть темным, без добавления сахара.

Если карамель застыла раньше времени, сотейник можно снова поставить на слабый огонь, чтобы масса стала текучей.

Готовый вафельный торт можно подавать вместе со свежими фруктами, ягодами или мороженым.

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