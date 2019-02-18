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Как приготовить ванильные капкейки с кремом из сливочного сыра

Рецепт вкусного десерта для детского праздника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:24
Капкейки с ванильным кремом
Капкейки с ванильным кремом
Фото: Pixabay

Дети давно просят вас испечь им кексик или пирог? Мы предлагаем вашему вниманию рецепт вкусных домашних капкейков с кремом, не слишком сложных в приготовлении.

Ванильные капкейки с кремом из сливочного сыра

Ингредиенты на 12 штук:

Для капкейков:

  • 1.5 чашки муки
  • 1 чашка сахара
  • 1.5 ч. л. разрыхлителя
  • 1/2 ч. л. соли
  • 8 ст. л. (115 г) сливочного масла, размягченного
  • 1/2 чашки сметаны
  • 1 яйцо + 2 желтка
  • 1.5 ч. л. ванильной эссенции

Для крема:

  • 5 ст. ложек (70 г) сливочного масла, размягченного
  • 225 г сливочного сыра
  • 1 ч. л. ванильной эссенции
  • 1 ст. ложка сметаны
  • 1.5 стакана сахарной пудры

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Рецепт приготовления:

  1. Приготовить кексы. В чаше миксера смешать сухие ингредиенты. Добавить остальные составляющие и взбить до однородности.
  2. Выложить тесто в 12 формочек для капкейков, застеленных бумагой. Выпекать 20-25 минут 180 C. Остудить.
  3. Для крема взбить все ингредиенты, кроме сахарной пудры, до однородности. Затем добавить сахарную пудру и взбить до получения пышного крема.
  4. Переложить крем в кондитерский мешок и украсить кексы.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом французского татена с яблоками и карамелью. Мы также писали, как приготовить торт с апельсиновой начинкой.

Смотрите видео, как приготовить немецкий яблочный панкейк с корицей:

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Источник: Сегодня
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