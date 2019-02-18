Как приготовить ванильные капкейки с кремом из сливочного сыра
Рецепт вкусного десерта для детского праздника
Дети давно просят вас испечь им кексик или пирог? Мы предлагаем вашему вниманию рецепт вкусных домашних капкейков с кремом, не слишком сложных в приготовлении.
Ванильные капкейки с кремом из сливочного сыра
Ингредиенты на 12 штук:
Для капкейков:
- 1.5 чашки муки
- 1 чашка сахара
- 1.5 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соли
- 8 ст. л. (115 г) сливочного масла, размягченного
- 1/2 чашки сметаны
- 1 яйцо + 2 желтка
- 1.5 ч. л. ванильной эссенции
Для крема:
- 5 ст. ложек (70 г) сливочного масла, размягченного
- 225 г сливочного сыра
- 1 ч. л. ванильной эссенции
- 1 ст. ложка сметаны
- 1.5 стакана сахарной пудры
Рецепт приготовления:
- Приготовить кексы. В чаше миксера смешать сухие ингредиенты. Добавить остальные составляющие и взбить до однородности.
- Выложить тесто в 12 формочек для капкейков, застеленных бумагой. Выпекать 20-25 минут 180 C. Остудить.
- Для крема взбить все ингредиенты, кроме сахарной пудры, до однородности. Затем добавить сахарную пудру и взбить до получения пышного крема.
- Переложить крем в кондитерский мешок и украсить кексы.
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Источник: Сегодня