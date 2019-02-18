Как приготовить ванильные капкейки с кремом из сливочного сыра

Рецепт вкусного десерта для детского праздника

Капкейки с ванильным кремом Фото: Pixabay

Дети давно просят вас испечь им кексик или пирог? Мы предлагаем вашему вниманию рецепт вкусных домашних капкейков с кремом, не слишком сложных в приготовлении.

Ванильные капкейки с кремом из сливочного сыра

Ингредиенты на 12 штук:

Для капкейков:

1.5 чашки муки

1 чашка сахара

1.5 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соли

8 ст. л. (115 г) сливочного масла, размягченного

1/2 чашки сметаны

1 яйцо + 2 желтка

1.5 ч. л. ванильной эссенции

Для крема:

5 ст. ложек (70 г) сливочного масла, размягченного

225 г сливочного сыра

1 ч. л. ванильной эссенции

1 ст. ложка сметаны

1.5 стакана сахарной пудры

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Рецепт приготовления:

Приготовить кексы. В чаше миксера смешать сухие ингредиенты. Добавить остальные составляющие и взбить до однородности. Выложить тесто в 12 формочек для капкейков, застеленных бумагой. Выпекать 20-25 минут 180 C. Остудить. Для крема взбить все ингредиенты, кроме сахарной пудры, до однородности. Затем добавить сахарную пудру и взбить до получения пышного крема. Переложить крем в кондитерский мешок и украсить кексы.

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