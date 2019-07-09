Как приготовить варенье из абрикосов: ТОП-5 рецептов на зиму
Лучшие рецепты вкусного домашнего варенья из абрикосов
Рецепты варенья из абрикосов отличаются большим разнообразием. Фрукты можно измельчать в пюре, оставлять целыми или резать дольками; сочетать их с другими плодами, добавлять специи, тертую цедру и даже сушеные цветки лаванды.
Смотрите видео, как сделать варенье полезным:
Абрикосы для приготовления варенья должны быть свежими на вид, чистыми и зрелыми. Проверьте, чтобы мякоть была сочной, но неволокнистой, желтового или оранжевого цвета. Плоды ни в коем случае не должны быть зелеными, раздавленными или поврежденными.
Варенье из абрикосов дольками
Ингредиенты:
- 2 кг абрикосов
- 1,5 кг сахара
- 2 небольших апельсина
Способ приготовления:
- Абрикосы для варенья должны быть плотными и без повреждений. Их нужно помыть и отделить от косточек.
- Затем слоями уложить в неглубокую миску, дольками вверх, пересыпая каждый слой сахаром. Встряхнуть и оставить на 6-8 часов.
- Апельсиновую цедру натереть на мелкой терке, а мякоть нарезать маленькими кусочками.
- Добавить апельсины и цедру к абрикосам, поставить на огонь, довести до кипения, снимая пену. Варить 5 минут и снять с плиты, остудить.
- Повторить еще два раза. Во время второй и третьей варки особенно тщательно мешайте варенье, чтобы оно не подгорело.
- После третьего раза сразу же закатать варенье в стерилизованные баночки и накрыть прокипяченными крышками. Перевернуть банки вверх дном и укутать до полного остывания.
Абрикосовое варенье с косточками
Ингредиенты:
- 2 кг абрикосов без косточек
- 2 кг сахара
- 200 г ядер абрикосовых косточек в шкурке
- 1 ст.л тертой лимонной цедры
- Мускатный орех – на кончике ножа
Способ приготовления:
- Абрикосы помыть, посушить, разрезать пополам и убрать косточки.
- Чистые половинки взвесить, засыпать в тазу сахаром и потрясти, чтобы он равномерно распределился.
- Когда абрикосовый сок растворит сахар, отправить таз на первую варку. Варить нужно 15-20 минут на слабом огне с момента закипания. Если плоды сочные, сироп начнет выделяться буквально на глазах. Встряхните таз и закрутите его так, чтобы пенка собралась к центру – нужно снять ее всю без остатка. Затем выключить огонь, дать варенью постоять час-два или до утра.
- Косточки абрикосов залить кипятком и оставить на два часа. Ядра потом будут легко выскакивать из шкурок – достаточно их просто сжать пальцами с боков.
- Поставить варенье готовиться во второй раз, на 10-15 минут. Пока ждете появления пузырьков, несколько раз прокрутите таз.
- Вновь собрать всю пенку, добавить ядра косточек, столовую ложку измельченной цедры лимона и мускатный орех. Выключить огонь.
Оригинальное варенье из абрикосов с лавандой
Ингредиенты:
- 1 кг абрикосов без косточек
- 650 г сахара
- 1 ст. л. сухих цветов лаванды
- 1 ч. л. лимонной кислоты
Способ приготовления:
- Фрукты разрезать пополам, удалить косточки. Засыпать сахаром, убрать в холодильник на 1,5-2 суток. Утром и вечером аккуратно перемешивать.
- Через сутки после начала процесса добавить лаванду.
- Проварить 20 минут, оставить на 10-12 часов. Проварить еще 15 минут, оставить на 10-12 часов.
- В третий раз проварить еще 15 минут, добавить в конце лимонную кислоту, разлить по стерилизованным банкам, укупорить.
Абрикосовое варенье с лимоном и апельсином
Ингредиенты:
- 3 кг абрикосов
- 1 апельсин
- 1 лимон
- 2 кг сахара
Способ приготовления:
- Приготовить продукты. Фрукты хорошо намыть. Абрикосы очистить от косточек.
- Абрикосы засыпать сахаром, хорошо перемешать и поставить на огонь.
- Апельсин и лимон пропустить через мясорубку вместе с кожурой.
- Добавить апельсин и лимон к абрикосам, хорошо перемешать. Варить 1 час с момента закипания.
- Готовое варенье разложить по стерильным баночкам и закрутить крышками.
Варенье из абрикосов "Пятиминутка"
Ингредиенты:
- 2 кг абрикосов
- 1 кг сахара
Способ приготовления:
- Помыть абрикосы, разделить на половинки, вынуть косточки.
- Переложить половинки абрикосов в посуду для варки варенья, засыпать сахаром и оставить, пока не выделится сок. Лучше оставить на ночь.
- Варенье пятиминутка дальше готовится просто: на огне довести до кипения и дать покипеть 3 раза по 5 минут. С перерывами в 20 минут.
- В конце подержать варенье еще 15 минут и переложить в банки. Закатать, пока они еще горячие.
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