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Как приготовить варенье из абрикосов: ТОП-5 рецептов на зиму

Лучшие рецепты вкусного домашнего варенья из абрикосов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:10
Абрикосовое варенье на зиму
Абрикосовое варенье на зиму
Фото: freepik.com

Рецепты варенья из абрикосов отличаются большим разнообразием. Фрукты можно измельчать в пюре, оставлять целыми или резать дольками; сочетать их с другими плодами, добавлять специи, тертую цедру и даже сушеные цветки лаванды.

Смотрите видео, как сделать варенье полезным:

Абрикосы для приготовления варенья должны быть свежими на вид, чистыми и зрелыми. Проверьте, чтобы мякоть была сочной, но неволокнистой, желтового или оранжевого цвета. Плоды ни в коем случае не должны быть зелеными, раздавленными или поврежденными.

Варенье из абрикосов дольками 

Абрикосовое варенье дольками
Абрикосовое варенье дольками
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 кг абрикосов
  • 1,5 кг сахара
  • 2 небольших апельсина

Способ приготовления:

  1. Абрикосы для варенья должны быть плотными и без повреждений. Их нужно помыть и отделить от косточек. 
  2. Затем слоями уложить в неглубокую миску, дольками вверх, пересыпая каждый слой сахаром. Встряхнуть и оставить на 6-8 часов.
  3. Апельсиновую цедру натереть на мелкой терке, а мякоть нарезать маленькими кусочками.
  4. Добавить апельсины и цедру к абрикосам, поставить на огонь, довести до кипения, снимая пену. Варить 5 минут и снять с плиты, остудить. 
  5. Повторить еще два раза. Во время второй и третьей варки особенно тщательно мешайте варенье, чтобы оно не подгорело.
  6. После третьего раза сразу же закатать варенье в стерилизованные баночки и накрыть прокипяченными крышками. Перевернуть банки вверх дном и укутать до полного остывания.

Абрикосовое варенье с косточками

Варенье из абрикосов с косточками
Варенье из абрикосов с косточками
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 кг абрикосов без косточек
  • 2 кг сахара
  • 200 г ядер абрикосовых косточек в шкурке
  • 1 ст.л тертой лимонной цедры
  • Мускатный орех – на кончике ножа

Способ приготовления:

  1. Абрикосы помыть, посушить, разрезать пополам и убрать косточки.
  2. Чистые половинки взвесить, засыпать в тазу сахаром и потрясти, чтобы он равномерно распределился.
  3. Когда абрикосовый сок растворит сахар, отправить таз на первую варку. Варить нужно 15-20 минут на слабом огне с момента закипания. Если плоды сочные, сироп начнет выделяться буквально на глазах. Встряхните таз и закрутите его так, чтобы пенка собралась к центру – нужно снять ее всю без остатка. Затем выключить огонь, дать варенью постоять час-два или до утра.
  4. Косточки абрикосов залить кипятком и оставить на два часа. Ядра потом будут легко выскакивать из шкурок – достаточно их просто сжать пальцами с боков.
  5. Поставить варенье готовиться во второй раз, на 10-15 минут. Пока ждете появления пузырьков, несколько раз прокрутите таз. 
  6. Вновь собрать всю пенку, добавить ядра косточек, столовую ложку измельченной цедры лимона и мускатный орех. Выключить огонь.

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Оригинальное варенье из абрикосов с лавандой

Абрикосовое варенье с лавандой
Абрикосовое варенье с лавандой
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг абрикосов без косточек
  • 650 г сахара
  • 1 ст. л. сухих цветов лаванды
  • 1 ч. л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

  1. Фрукты разрезать пополам, удалить косточки. Засыпать сахаром, убрать в холодильник на 1,5-2 суток. Утром и вечером аккуратно перемешивать. 
  2. Через сутки после начала процесса добавить лаванду.
  3. Проварить 20 минут, оставить на 10-12 часов. Проварить еще 15 минут, оставить на 10-12 часов. 
  4. В третий раз проварить еще 15 минут, добавить в конце лимонную кислоту, разлить по стерилизованным банкам, укупорить.

Абрикосовое варенье с лимоном и апельсином

Варенье абрикосовое с лимоном и апельсином
Варенье абрикосовое с лимоном и апельсином
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 3 кг абрикосов
  • 1 апельсин
  • 1 лимон
  • 2 кг сахара

Способ приготовления:

  1. Приготовить продукты. Фрукты хорошо намыть. Абрикосы очистить от косточек.
  2. Абрикосы засыпать сахаром, хорошо перемешать и поставить на огонь.
  3. Апельсин и лимон пропустить через мясорубку вместе с кожурой.
  4. Добавить апельсин и лимон к абрикосам, хорошо перемешать. Варить 1 час с момента закипания.
  5. Готовое варенье разложить по стерильным баночкам и закрутить крышками.

Варенье из абрикосов "Пятиминутка" 

Варенье-пятиминутка из абрикосов
Варенье-пятиминутка из абрикосов
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 кг абрикосов
  • 1 кг сахара

Способ приготовления:

  1. Помыть абрикосы, разделить на половинки, вынуть косточки. 
  2. Переложить половинки абрикосов в посуду для варки варенья, засыпать сахаром и оставить, пока не выделится сок. Лучше оставить на ночь.
  3. Варенье пятиминутка дальше готовится просто: на огне довести до кипения и дать покипеть 3 раза по 5 минут. С перерывами в 20 минут. 
  4. В конце подержать варенье еще 15 минут и переложить в банки. Закатать, пока они еще горячие.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашнее вино из абрикосов. "Сегодня" также делились рецептом абрикосового пирога с творогом.

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Источник: Сегодня
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