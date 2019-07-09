Как приготовить варенье из абрикосов: ТОП-5 рецептов на зиму

Лучшие рецепты вкусного домашнего варенья из абрикосов

Абрикосовое варенье на зиму Фото: freepik.com

Рецепты варенья из абрикосов отличаются большим разнообразием. Фрукты можно измельчать в пюре, оставлять целыми или резать дольками; сочетать их с другими плодами, добавлять специи, тертую цедру и даже сушеные цветки лаванды.

Смотрите видео, как сделать варенье полезным:

Абрикосы для приготовления варенья должны быть свежими на вид, чистыми и зрелыми. Проверьте, чтобы мякоть была сочной, но неволокнистой, желтового или оранжевого цвета. Плоды ни в коем случае не должны быть зелеными, раздавленными или поврежденными.

Варенье из абрикосов дольками

Абрикосовое варенье дольками Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 кг абрикосов

1,5 кг сахара

2 небольших апельсина

Способ приготовления:

Абрикосы для варенья должны быть плотными и без повреждений. Их нужно помыть и отделить от косточек. Затем слоями уложить в неглубокую миску, дольками вверх, пересыпая каждый слой сахаром. Встряхнуть и оставить на 6-8 часов. Апельсиновую цедру натереть на мелкой терке, а мякоть нарезать маленькими кусочками. Добавить апельсины и цедру к абрикосам, поставить на огонь, довести до кипения, снимая пену. Варить 5 минут и снять с плиты, остудить. Повторить еще два раза. Во время второй и третьей варки особенно тщательно мешайте варенье, чтобы оно не подгорело. После третьего раза сразу же закатать варенье в стерилизованные баночки и накрыть прокипяченными крышками. Перевернуть банки вверх дном и укутать до полного остывания.

Абрикосовое варенье с косточками

Варенье из абрикосов с косточками Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 кг абрикосов без косточек

2 кг сахара

200 г ядер абрикосовых косточек в шкурке

1 ст.л тертой лимонной цедры

Мускатный орех – на кончике ножа

Способ приготовления:

Абрикосы помыть, посушить, разрезать пополам и убрать косточки. Чистые половинки взвесить, засыпать в тазу сахаром и потрясти, чтобы он равномерно распределился. Когда абрикосовый сок растворит сахар, отправить таз на первую варку. Варить нужно 15-20 минут на слабом огне с момента закипания. Если плоды сочные, сироп начнет выделяться буквально на глазах. Встряхните таз и закрутите его так, чтобы пенка собралась к центру – нужно снять ее всю без остатка. Затем выключить огонь, дать варенью постоять час-два или до утра. Косточки абрикосов залить кипятком и оставить на два часа. Ядра потом будут легко выскакивать из шкурок – достаточно их просто сжать пальцами с боков. Поставить варенье готовиться во второй раз, на 10-15 минут. Пока ждете появления пузырьков, несколько раз прокрутите таз. Вновь собрать всю пенку, добавить ядра косточек, столовую ложку измельченной цедры лимона и мускатный орех. Выключить огонь.

Читайте также Как приготовить абрикосовый компот: три простых рецепта

Оригинальное варенье из абрикосов с лавандой

Абрикосовое варенье с лавандой Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 кг абрикосов без косточек

650 г сахара

1 ст. л. сухих цветов лаванды

1 ч. л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

Фрукты разрезать пополам, удалить косточки. Засыпать сахаром, убрать в холодильник на 1,5-2 суток. Утром и вечером аккуратно перемешивать. Через сутки после начала процесса добавить лаванду. Проварить 20 минут, оставить на 10-12 часов. Проварить еще 15 минут, оставить на 10-12 часов. В третий раз проварить еще 15 минут, добавить в конце лимонную кислоту, разлить по стерилизованным банкам, укупорить.

Абрикосовое варенье с лимоном и апельсином

Варенье абрикосовое с лимоном и апельсином Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

3 кг абрикосов

1 апельсин

1 лимон

2 кг сахара

Способ приготовления:

Приготовить продукты. Фрукты хорошо намыть. Абрикосы очистить от косточек. Абрикосы засыпать сахаром, хорошо перемешать и поставить на огонь. Апельсин и лимон пропустить через мясорубку вместе с кожурой. Добавить апельсин и лимон к абрикосам, хорошо перемешать. Варить 1 час с момента закипания. Готовое варенье разложить по стерильным баночкам и закрутить крышками.

Варенье из абрикосов "Пятиминутка"

Варенье-пятиминутка из абрикосов Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 кг абрикосов

1 кг сахара

Способ приготовления:

Помыть абрикосы, разделить на половинки, вынуть косточки. Переложить половинки абрикосов в посуду для варки варенья, засыпать сахаром и оставить, пока не выделится сок. Лучше оставить на ночь. Варенье пятиминутка дальше готовится просто: на огне довести до кипения и дать покипеть 3 раза по 5 минут. С перерывами в 20 минут. В конце подержать варенье еще 15 минут и переложить в банки. Закатать, пока они еще горячие.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашнее вино из абрикосов. "Сегодня" также делились рецептом абрикосового пирога с творогом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram