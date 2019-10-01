Как приготовить варенье из айвы: три рецепта на зиму
Лучшие рецепты айвового варенья
Айва – осенний фрукт с потрясающим ароматом. В свежем виде ее употребляют крайне редко, так как она отличается кислым и вяжущим вкусом. Но из айвы получается отличное варенье на зиму.
Смотрите видео, как приготовить необычное варенье:
В нашей статье вы найдете простые рецепты варенья, конфитюра и джема из айвы, которые легко сделать в домашних условиях.
Конфитюр из айвы
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг айвы
- 500 г сахара
- 300 г воды
- 5 г лимонной кислоты
- 1 стручок ванили – по желанию
Время приготовления:
- Айву помыть, если нужно, то очистить от пушка.
- Разрезать пополам и удалить сердцевину. Нарезать на кубики любого размера.
- Сахар смешать с водой и лимонной кислотой. Отправить айву в сироп и варить на среднем огне до мягкости.
- Перебить блендером в неоднородное пюре. Вернуть на огонь и варить, постоянно помешивая, до получения светло-оранжевого или бежевого пюре цвета. Это займет примерно 30 минут. Готовность айвы можно проверить, помешав ложкой, а затем стряхнув: она должна упасть с ложки густой массой, а не стекать.
- В конце варки добавить семена ванили.
- Переложить конфитюр в стерилизованные банки, закупорить. Хранить в темном прохладном месте до 6 месяцев.
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Джем из айвы
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1/4 ч.л. лимонной кислоты
- 350 г сахара
- 1 кг айвы
- 500 мл воды
Способ приготовления:
- Плоды айвы помыть, очистить от косточек и кожицы. Пересыпать кусочки в кастрюлю с водой. Жидкость должна полностью покрывать айву.
- Довести до кипения и варить до мягкости.
- Лишнюю воду из кастрюли слить. Айву измельчить в пюре. Добавить сахар и лимонную кислоту, перемешать.
- Кастрюлю вернуть на плиту и варить на медленном огне до загустения.
- Перелить горячий джем в стерилизованные банки и закатать.
Варенье из айвы в сиропе кусочками
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг айвы
- 1 кг сахара
- 3 стакана воды
Способ приготовления:
- Айву почистить от кожуры, вынуть сердцевину и нарезать квадратиками размером 1,5-2 см.
- Сложить в миску и залить 3 стаканами воды. Довести до кипения, варить 10-15 минут.
- Шумовкой вынуть айву, в чашке оставить 1,5 стакана отвара.
- В отвар всыпать сахар, довести до кипения, проварить пару минут.
- В получившийся сироп выложить айву и варить на небольшом огне до готовности. Сироп должен загустеть, а кусочки айвы стать прозрачными.
- В конце можно добавить сок половины лимона и звездочку бадьяна.
Чем полезна айва для здоровья
В плодах содержатся витамины C, E, P, PP, витамины группы B, каротин, калий, кальций, магний, фосфор, железо, эфирные масла, пектины и пищевые волокна. Последние эффективно улучшают работу желудочно-кишечного тракта и нормализуют уровень холестерина.
Айва укрепляет иммунитет, помогает бороться с простудными заболеваниями, улучшает аппетит, снижает уровень стресса, замедляет процессы старения организма и благоприятно влияет на сердце и кровеносные сосуды.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свинину с айвой по рецепту Гордона Рамзи. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить джем из груши.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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