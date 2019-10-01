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Как приготовить варенье из айвы: три рецепта на зиму

Лучшие рецепты айвового варенья

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Варенье из айвы на зиму
Варенье из айвы на зиму
Фото: Depositphotos

Айва – осенний фрукт с потрясающим ароматом. В свежем виде ее употребляют крайне редко, так как она отличается кислым и вяжущим вкусом. Но из айвы получается отличное варенье на зиму.

Смотрите видео, как приготовить необычное варенье:

В нашей статье вы найдете простые рецепты варенья, конфитюра и джема из айвы, которые легко сделать в домашних условиях.

Конфитюр из айвы

Айвовый конфитюр
Айвовый конфитюр
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг айвы
  • 500 г сахара
  • 300 г воды
  • 5 г лимонной кислоты
  • 1 стручок ванили – по желанию

Время приготовления:

  1. Айву помыть, если нужно, то очистить от пушка.
  2. Разрезать пополам и удалить сердцевину. Нарезать на кубики любого размера.
  3. Сахар смешать с водой и лимонной кислотой. Отправить айву в сироп и варить на среднем огне до мягкости.
  4. Перебить блендером в неоднородное пюре. Вернуть на огонь и варить, постоянно помешивая, до получения светло-оранжевого или бежевого пюре цвета. Это займет примерно 30 минут. Готовность айвы можно проверить, помешав ложкой, а затем стряхнув: она должна упасть с ложки густой массой, а не стекать.
  5. В конце варки добавить семена ванили.
  6. Переложить конфитюр в стерилизованные банки, закупорить. Хранить в темном прохладном месте до 6 месяцев.

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Джем из айвы

Айвовый джем
Айвовый джем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1/4 ч.л. лимонной кислоты
  • 350 г сахара
  • 1 кг айвы
  • 500 мл воды

Способ приготовления:

  1. Плоды айвы помыть, очистить от косточек и кожицы. Пересыпать кусочки в кастрюлю с водой. Жидкость должна полностью покрывать айву.
  2. Довести до кипения и варить до мягкости.
  3. Лишнюю воду из кастрюли слить. Айву измельчить в пюре. Добавить сахар и лимонную кислоту, перемешать.
  4. Кастрюлю вернуть на плиту и варить на медленном огне до загустения.
  5. Перелить горячий джем в стерилизованные банки и закатать.

Варенье из айвы в сиропе кусочками

Варенье из айвы на зиму
Варенье из айвы на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг айвы
  • 1 кг сахара
  • 3 стакана воды

Способ приготовления:

  1. Айву почистить от кожуры, вынуть сердцевину и нарезать квадратиками размером 1,5-2 см.
  2. Сложить в миску и залить 3 стаканами воды. Довести до кипения, варить 10-15 минут.
  3. Шумовкой вынуть айву, в чашке оставить 1,5 стакана отвара.
  4. В отвар всыпать сахар, довести до кипения, проварить пару минут.
  5. В получившийся сироп выложить айву и варить на небольшом огне до готовности. Сироп должен загустеть, а кусочки айвы стать прозрачными.
  6. В конце можно добавить сок половины лимона и звездочку бадьяна.

Чем полезна айва для здоровья

В плодах содержатся витамины C, E, P, PP, витамины группы B, каротин, калий, кальций, магний, фосфор, железо, эфирные масла, пектины и пищевые волокна. Последние эффективно улучшают работу желудочно-кишечного тракта и нормализуют уровень холестерина.

Айва укрепляет иммунитет, помогает бороться с простудными заболеваниями, улучшает аппетит, снижает уровень стресса, замедляет процессы старения организма и благоприятно влияет на сердце и кровеносные сосуды.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свинину с айвой по рецепту Гордона Рамзи. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить джем из груши.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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